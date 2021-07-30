Это страшная сила: Шэрон Стоун интригует, Кейт Бекинсейл атакует

Синефильским хитом недели обещает стать перевыпуск «Основного инстинкта» Пола Верховена. Среди новинок — байопик «Заппа», феминистический боевик «Красотка на взводе», ретрокомедия Жауме Кольет-Серры с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Эмили Блант. Одним из самых любопытных авторских фильмов лета обещает стать изящный триптих «Случайность и догадка» Рюсукэ Хамагути, отмеченный «Серебряным медведем» Берлинского кинофестиваля.

«Заппа»

Режиссер: Алекс Уинтер. В ролях: Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Арсенио Холл, Ринго Старр, Джон Леннон, Джордж Харрисон

Что это? Рок, джаз, поп? Нет, это Заппа! — именно так характеризовали музыканта его многочисленные друзья и знакомые. Самоучка и гений, затерявшийся на фоне мегабрендов вроде Леннона, Джаггера и Маккартни, композитор и музыкант Фрэнк Заппа за свою жизнь сменил множество жанров — от психоделики и фьюжена до авангарда в оркестровой музыке, от биографических твистов неформала 60-х (конечно, секс–наркотики–рок-н-ролл) до борца за свободу слова и политического активиста.

Это страшная сила Фото: CoolConnections

Документальная лента Алекса Уинтера представляет собой вдумчивый микс из архивных кадров самого Фрэнка Заппы, фокусируется на переменчивости человеческой жизни: молодость с крышесносными концертами 60–70-х (разломанные гитары, полуодетые исполнители и экстатические фанатки, настойчиво, прямо на каблуках влезающие на сцену) и старость (бледный, истощенный, с отрешенным взглядом Заппа умирает на руках у близких от рака простаты). Этот момент композитор также попросил тщательно зафиксировать.

Кем был Фрэнк Заппа? Режиссер и актер Алекс Уинтер ищет ответ на этот вопрос в течение всего двухчасового хронометража. Для него Заппа — не только авангардный музыкант, но и творческий гений, мыслитель, индивидуалист, прекрасный рассказчик, который с необычайной ясностью и остроумием говорил о безумии своего времени.

«В конечном счете этот фильм — не просто ретропутешествие в прошлое, а полностью современное исследование жизни человека, его мировоззрения, мыслей об искусстве и политике, которые намного опередили свое время и по-прежнему чрезвычайно актуальны в наши непростые времена», — заметил Алекс Уинтер.

«Красотка на взводе»

Режиссер: Таня Уэкслер. В ролях: Кейт Бекинсейл, Лаверн Кокс, Стэнли Туччи

На первый взгляд экшен-боевик Тани Уэкслер продолжает тренд на герл-пауэр, хореографически эффектный мордобой и феминистическую повестку , сформулированную здесь нериторическим вопросом: «Ну почему вы, мерзкие старикашки, вечно недооцениваете женщин?»

Героиня ленты Линди (Кейт Бекинсейл), художественно растрепанная красотка с харизмой Кейт Мосс, работает вышибалой в ночном клубе (ну это потому, что не бывает неженских профессий), страдает вспышками неконтролируемого гнева и носит под изящным офисным пиджачком напоминающий гребень динозавра жилет из электродов, бьющих ее током за мгновение до срыва. Раздражение нужно скрывать, агрессией управлять, и Линди исправно посещает психотерапевта, но чеховское ружье выстреливает: ее симпатичный и несколько тюфячистый бойфренд погибает от рук неизвестного злоумышленника, а красотка законно входит в раж. «Теперь она надерет задницу всему преступному миру», — боевито подбадривает официальный анонс фильма.

Это страшная сила Фото: Busted Shark Productions/Вольга

Девушка, стреляющая с двух рук, попутно отбивая дюжину врагов ударом ноги, мечущая гранаты, бомбы, а на худой конец дротики, в прокате не одинока: кассу уже не первый уикенд делает марвеловская мстительница «Черная вдова» , на подтанцовках взрывоопасный семейный дуэт мамы и дочки — киллеров из боевика «Пороховой коктейль», теперь еще Линди. Впрочем, последняя не до кучи, потому что ключевое здесь — благородная месть, и в этом смысле «Красотка на взводе» при всем стилистическом различии ближе к сюжету недавнего неонуара Гая Ричи, герой которого сумрачный супермен, мистер Эйч, служащий провозвестником ярости Всевышнего, разыскивает и наказывает виновных.

«Основной инстинкт. Перевыпуск»

Режиссер: Пол Верховен. В ролях: Шэрон Стоун, Майкл Дуглас

Культовый эротический триллер вышел у нас в прокат в 1992-м, когда кинотеатры повсеместно закрывались, а в их здания въезжали игровые залы, казино и автосалоны , так что немногим довелось увидеть самую витальную из голливудских лент выдающегося Пола Верховена на большом экране. «Основной инстинкт» — юмористический оммаж Альфреду Хичкоку и его ключевому сюжету, построенному на истории невинной жертвы, вынужденной бороться с паранойей непредсказуемых охотников на себя.

Это страшная сила Фото: A-One Films

Герой Майкла Дугласа, детектив Ник Каррен, оказывается замешан в проекте по собственной ликвидации и своим ищейским задором невольно провоцирует Кэтрин. Фильм отчасти пророческий — он о состоянии современного общества с его теориями заговора и бесконечно обновляющимися средствами слежения.

«Круиз по джунглям»

Режиссер: Жауме Кольет-Серра. В ролях: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Джек Уайтхолл

Колониальная история рискованного путешествия по джунглям Амазонки кажется немного анахроничной — что-то вроде трилогии об Индиане Джонсе, сериала «Мумия» и экранизаций Жюля Верна. Впрочем, известный по хоррорам и боевикам с Лиамом Нисоном Жауме Кольет-Серра сделал зрительскую ретрокомедию по всем диснеевским лекалам: эффектно, оптимистично, фантазийно и малоубедительно.

Это страшная сила Фото: Дисней Студиос

1916 год. Исследовательница дикой природы и зоозащитница (Эмили Блант) не воспринимается коллегами-сексистами всерьез. Чтобы доказать сообществу свою профпригодность она отправляется в низовья Амазонки на поиски Древа жизни, с которым связано множество целительских легенд. Компанию ей составляет брат-гомосексуалист (Джек Уайтхолл) и бравый шкипер-проводник, самоироничный Дуэйн «Скала» Джонсон. Естественно, на пути у исследовательницы встанут недруги, разумеется, гомофобы и сексисты — конкурирующую экспедицию из Германии возглавляет принц Йоахим (Джесси Племонс), мечтающий под музыку Вагнера завоевать мир.

«Случайность и догадка»

Режиссер: Рюсукэ Хамагути. В ролях: Котонэ Фурукава, Киёхико Сибукава, Кацуки Мори

Утонченный триптих молодого, но уже заработавшего репутацию культового фестивального режиссера Рюсукэ Хамагути получил Гран-при жюри Берлинале-2021. Это сборник киноновелл о любви и мести, снятых обрывочно, намеренно аскетично (всё происходит на фоне предсказуемо урбанистичного Токио), на первый взгляд сюжетно между собой не связанных.