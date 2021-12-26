Fox News назвал лучшие фильмы для новогоднего настроения

Американский телеканал Fox News в часть Рождества по григорианскому календарю составил список лучших фильмов всех времен для просмотра в период новогодних праздников.

Так, для поднятия настроения Fox News порекомендовал смотреть анимационный фильм «Рождественская история» (2009) Роберта Земекиса, который рассказывает о банкире и скряге Эбенезере Скрудже, отрицающем Рождество и остальные праздники.

«Благодаря бесчисленным адаптациям классики Чарльза Диккенса зрители могут увидеть, как Скрудж из жадного скряги превращается в доброго и заботливого человека», — заверяет телеканал.

Фильм «Рождество Чарли Брауна» (1965 год) повествует о герое, который пытается узнать истинное значение Рождества, несмотря на то, что праздник тесно связан с коммерцией и маркетингом. Чарли Браун стал один из самых узнаваемых персонажей индустрии развлечений, уверены журналисты.

Еще одной рекомендацией Fox News стал фильм «Санта-Клаус» (1994). В нем главную роль играет голливудский актер Тим Аллен. Персонаж во время рождественских каникул едва ли не до смерти напугал Санта-Клауса и вынужден разносить подарки вместо, а его сын стал помощником Санты.

Что может быть лучше, чем сказка о любви, задают вопрос на канале и предлагают «проникнуться праздничным настроением» вместе с героями «Реальной любви» (2003). В фильме приняли участие такие актеры, как Кира Найтли, Хью Грант и Колин Ферт.

«Гринч — похититель Рождества», по мнению Fox News, приносит массу веселья благодаря озвучке актера Джима Керри. Его герой в зеленом волосатом костюме крадет подарки, еду, украшения и многое другое у жителей Ктограда — пока его сердце не вырастет в три размера, и он не научиться любить.

Шалости Кевина Маккалистера из «Один дома» были главным рождественским составляющими с момента выпуска кино в 1990 году. Спустя почти 30 лет фильм остается популярным среди зрителей, считают в Fox News.

25 декабря стало известно, что стриминговая платформа Netflix 31 декабря выпустит голливудскую версию фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Марюса Вайсберга. Роль Лукашина в ней исполнит известный по сериалу «Фарго» актер Томас Манн. В отличие от советской версии, американскому герою по сюжету всего 30, а не 40 лет.

В главной женской роли снялась Эмма Робертс, а образ Ипполита в проекте Netflix воплотил британский актер китайского происхождения Льюис Тан.