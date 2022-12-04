Взяли в чужие руки: в России вырос спрос на необычные новогодние услуги
Россияне стали заранее выбирать себе не только Деда Мороза и Снегурочку, но и другие новогодние услуги. Спрос на оформление дома или украшение елки в ноябре 2022 года вырос на 16% к октябрю и на 6% год к году. Интерес на новогодние фотосессии увеличился в прошлом месяце на 8%. Растет и средний чек на съемку. На «Авито Услугах» наблюдают скачок интереса к мастер-классам по изготовлению елочных игрушек и декора, а также к аренде елок. Среди необычных запросов на сервисах — поиск специалиста, готового вырезать за деньги снежинки или распутать гирлянду. Ранняя подготовка к Новому году связана как с желанием сэкономить в условиях нестабильности, так и с тягой к положительным эмоциям, считают эксперты.
Срочные снежинки
Спрос на некоторые виды новогодних услуг в разных городах России вырос в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных, предоставленных «Известиям» маркетплейсом услуг YouDo и сервисом «Авито Услуги».
Ранее «Известия» писали, что россияне уже начали искать к праздникам Дедов Морозов и Снегурочек. Спрос на их услуги вырос на 12–32%, сообщили сервисы для поиска специалистов.
В конце ноября этого года аналитики маркетплейса услуг YouDo заметили, что компании активнее стали искать курьеров для доставки живых елок, декораторов для оформления офисов и входных групп, а частные пользователи — тех, кто украсит их новогоднюю елку или займется декором дома.
— Например, в Москве спрос на услуги категории «Уборка и помощь по хозяйству», куда также входят небольшие задачи по оформлению дома, распутыванию гирлянд или украшению елки, вырос на 16%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост спроса на эту категорию составил 6%, — пояснили аналитики сервиса.
Увеличение активности в поисках предновогодних помощников наблюдается и в других городах. В Санкт-Петербурге по сравнению с прошлым годом спрос стал больше на 6%, в Нижнем Новгороде — на 4%, в Краснодаре — на 5%, в Казани — на 3%, в Екатеринбурге — на 2%.
Средний чек по этой категории в столице в ноябре составил 3304 рубля, тогда как средняя стоимость задания в октябре была 3494 рубля. При этом за украшение фасада загородного дома новогодними гирляндами некоторые заказчики готовы заплатить до 100 тыс. рублей.
Занятые работой москвичи ищут даже тех, кто срочно вырежет из белой бумаги снежинки диаметром 15 см. Уточняется, что они нужны для украшения кабинета в школе. Приложено и несколько схем для вырезания. Исполнитель может рассчитывать на вознаграждение до 1250 рублей.
Арендная елка
В ноябре 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по всей стране почти в четыре раза вырос спрос на услуги по изготовлению игрушек для елки на заказ и мастер-классы по созданию декора, рассказал «Известиям» руководитель развития категории «Праздники и мероприятия» на «Авито Услугах».
— Объявлений об этом на «Авито» за это же время стало больше на 88%. Средняя цена за услугу зависит от вида декора и его материала. Например, деревянные шарики на елку будут стоить от 500 рублей за штуку, а зимний венок на дверь из натуральных материалов обойдется примерно в 1 тыс. рублей, — пояснил он.
Также в ноябре на сервисе почти в 2,5 раза (на 146%) по сравнению с прошлым годом вырос спрос на аренду новогодней елки. Количество предложений от арендодателей увеличилось на 65%.
— Многие предпочитают взять елку в аренду, чтобы она не занимала место в шкафу в течение остального года. А для тех, кто живет на даче или в своем загородном доме, намного проще заказать установку большой искусственной елки во дворе, чем самостоятельно покупать и монтировать ее. Средняя цена за аренду составила 100 рублей в сутки или 1 тыс. рублей за две недели, — пояснил руководитель развития категории «Праздники и мероприятия» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.
Пользуются популярностью на «Авито» и объявления по украшению дома или квартиры огоньками и новогодним декором, изготовлению на заказ сладких подарков или шариков на елку с ручной росписью, а также по подготовке необычных новогодних квестов.
Запечатлеть момент
Аналитики YouDo кроме прочего зафиксировали рост спроса и на новогодние фотосессии. В ноябре он стал выше относительно прошлого года на 8%.
— Пользователи ищут фотографов как для традиционных новогодних фотосессий семей и детей, так и для новогодних корпоративов. Средний чек на фотосъемку в Москве уже начал расти. Если в прошлом месяце этот показатель составлял 5204 рубля, то в ноябре — 6032 рубля за услугу, — пояснили в YouDo.
В одной из московских фотостудий «Известиям» рассказали, что новогодние декорации появились у них в начале ноября. А интересоваться возможностью такой съемки клиенты начали еще в октябре.
— Сейчас еще можно выбрать удобное время, но с каждым днем всё меньше свободных окошек на съемку в новогодних локациях, — пояснила сотрудник студии Анна.
Ажиотажа ожидают в студии к середине декабря. Стоимость за съемку в любой из двух разных праздничных декораций — от 3 тыс. рублей.
Тяга к позитиву
В условиях глобальной неопределенности и турбулентности многие россияне стараются экономить средства, поэтому подбирают новогодние услуги сильно заранее, надеясь на более выгодные цены, считает декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
— С другой стороны, если мы берем общую атмосферу последних лет, когда случился и коронавирус, и специальная военная операция, то увидим, что россияне стоически переносят все тяготы и лишения. Но все-таки хочется праздника и побыстрее, — отметил он.
Подготовка к Новому году заранее позволяет продлить приятные эмоции, создать предпраздничное настроение на более долгий период, полагает эксперт.
— Тем самым люди стремятся немного повысить уровень оптимизма, — считает Александр Шатилов.
Традиционно многие опасаются предпраздничной суеты и очередей в последние дни декабря, также напомнил он. Или боятся, что к тому моменту исчерпают все доступные средства, поэтому и стараются организовать праздник заранее, резюмировал эксперт.