Взяли в чужие руки: в России вырос спрос на необычные новогодние услуги

Россияне стали заранее выбирать себе не только Деда Мороза и Снегурочку , но и другие новогодние услуги. Спрос на оформление дома или украшение елки в ноябре 2022 года вырос на 16% к октябрю и на 6% год к году . Интерес на новогодние фотосессии увеличился в прошлом месяце на 8%. Растет и средний чек на съемку. На «Авито Услугах» наблюдают скачок интереса к мастер-классам по изготовлению елочных игрушек и декора, а также к аренде елок. Среди необычных запросов на сервисах — поиск специалиста, готового вырезать за деньги снежинки или распутать гирлянду . Ранняя подготовка к Новому году связана как с желанием сэкономить в условиях нестабильности, так и с тягой к положительным эмоциям, считают эксперты.

Срочные снежинки

Спрос на некоторые виды новогодних услуг в разных городах России вырос в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных, предоставленных «Известиям» маркетплейсом услуг YouDo и сервисом «Авито Услуги».

Взяли в чужие руки Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Ранее «Известия» писали, что россияне уже начали искать к праздникам Дедов Морозов и Снегурочек. Спрос на их услуги вырос на 12–32%, сообщили сервисы для поиска специалистов.

В конце ноября этого года аналитики маркетплейса услуг YouDo заметили, что компании активнее стали искать курьеров для доставки живых елок, декораторов для оформления офисов и входных групп, а частные пользователи — тех, кто украсит их новогоднюю елку или займется декором дома .

— Например, в Москве спрос на услуги категории «Уборка и помощь по хозяйству», куда также входят небольшие задачи по оформлению дома, распутыванию гирлянд или украшению елки, вырос на 16% . По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост спроса на эту категорию составил 6%, — пояснили аналитики сервиса.

Увеличение активности в поисках предновогодних помощников наблюдается и в других городах. В Санкт-Петербурге по сравнению с прошлым годом спрос стал больше на 6%, в Нижнем Новгороде — на 4%, в Краснодаре — на 5%, в Казани — на 3%, в Екатеринбурге — на 2%.

Взяли в чужие руки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Средний чек по этой категории в столице в ноябре составил 3304 рубля, тогда как средняя стоимость задания в октябре была 3494 рубля. При этом за украшение фасада загородного дома новогодними гирляндами некоторые заказчики готовы заплатить до 100 тыс. рублей .

Занятые работой москвичи ищут даже тех, кто срочно вырежет из белой бумаги снежинки диаметром 15 см. Уточняется, что они нужны для украшения кабинета в школе. Приложено и несколько схем для вырезани я. Исполнитель может рассчитывать на вознаграждение до 1250 рублей.

Арендная елка

В ноябре 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по всей стране почти в четыре раза вырос спрос на услуги по изготовлению игрушек для елки на заказ и мастер-классы по созданию декора , рассказал «Известиям» руководитель развития категории «Праздники и мероприятия» на «Авито Услугах».

— Объявлений об этом на «Авито» за это же время стало больше на 88%. Средняя цена за услугу зависит от вида декора и его материала. Например, деревянные шарики на елку будут стоить от 500 рублей за штуку, а зимний венок на дверь из натуральных материалов обойдется примерно в 1 тыс. рублей, — пояснил он.

Также в ноябре на сервисе почти в 2,5 раза (на 146%) по сравнению с прошлым годом вырос спрос на аренду новогодней елки. Количество предложений от арендодателей увеличилось на 65%.

Взяли в чужие руки Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

— Многие предпочитают взять елку в аренду, чтобы она не занимала место в шкафу в течение остального года . А для тех, кто живет на даче или в своем загородном доме, намного проще заказать установку большой искусственной елки во дворе, чем самостоятельно покупать и монтировать ее. Средняя цена за аренду составила 100 рублей в сутки или 1 тыс. рублей за две недели, — пояснил руководитель развития категории «Праздники и мероприятия» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.

Пользуются популярностью на «Авито» и объявления по украшению дома или квартиры огоньками и новогодним декором, изготовлению на заказ сладких подарков или шариков на елку с ручной росписью, а также по подготовке необычных новогодних квестов.

Запечатлеть момент

Аналитики YouDo кроме прочего зафиксировали рост спроса и на новогодние фотосессии. В ноябре он стал выше относительно прошлого года на 8%.

— Пользователи ищут фотографов как для традиционных новогодних фотосессий семей и детей, так и для новогодних корпоративов. Средний чек на фотосъемку в Москве уже начал расти. Если в прошлом месяце этот показатель составлял 5204 рубля, то в ноябре — 6032 рубля за услугу , — пояснили в YouDo.

Взяли в чужие руки Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В одной из московских фотостудий «Известиям» рассказали, что новогодние декорации появились у них в начале ноября. А интересоваться возможностью такой съемки клиенты начали еще в октябре.

— Сейчас еще можно выбрать удобное время, но с каждым днем всё меньше свободных окошек на съемку в новогодних локациях, — пояснила сотрудник студии Анна.

Ажиотажа ожидают в студии к середине декабря. Стоимость за съемку в любой из двух разных праздничных декораций — от 3 тыс. рублей.

Тяга к позитиву

В условиях глобальной неопределенности и турбулентности многие россияне стараются экономить средства, поэтому подбирают новогодние услуги сильно заранее, надеясь на более выгодные цены , считает декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

— С другой стороны, если мы берем общую атмосферу последних лет, когда случился и коронавирус, и специальная военная операция, то увидим, что россияне стоически переносят все тяготы и лишения. Но все-таки хочется праздника и побыстрее , — отметил он.

Взяли в чужие руки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Подготовка к Новому году заранее позволяет продлить приятные эмоции, создать предпраздничное настроение на более долгий период, полагает эксперт.

— Тем самым люди стремятся немного повысить уровень оптимизма , — считает Александр Шатилов.

Традиционно многие опасаются предпраздничной суеты и очередей в последние дни декабря, также напомнил он. Или боятся, что к тому моменту исчерпают все доступные средства, поэтому и стараются организовать праздник заранее, резюмировал эксперт.