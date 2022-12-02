Накрыть на стоп: деликатесы не подорожают к Новому году

Деликатесы не подорожают к Новому году . Ритейлеры отказались повышать стоимость «новогодней корзины» — это икра, рыба, копчености, колбасы, фрукты и игристые вина. Дело в том, что торговые сети намерены удержать потребителей в предпраздничный период — с помощью скидок и привлекательных цен, рассказали «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Фактически сети добровольно заморозят стоимость премиальной продукции. Как свидетельствует практика прошлых лет, во время повышенного спроса деликатесы обычно дорожают на 10–15%. В Минсельхозе подтвердили, что не ждут повышения цен на продукты для новогоднего стола. Их стоимость может измениться буквально на 1–2%, уточнили в министерстве.

Цена праздника

Премиальная продукция к праздничному столу в этом году не подорожает. Федеральные ритейлеры не планируют повышать цены на деликатесы — рыбу и икру, колбасы, овощи и фрукты, а также игристые вина . Об этом «Известиям» рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Как показывает практика прошлых лет, некоторая премиальная продукция может прибавить к празднику 10–15%.

— В торговых сетях не ожидается повышения цен на востребованные новогодние товары, поскольку пик инфляционной нагрузки уже пройден: по всем ключевым категориям сформированы товарные запасы и зафиксированы закупочные условия . Вдобавок декабрь отличается высокой промоактивностью, — заметил эксперт. — И, конечно, важно учитывать фактор конкуренции и стремление торговых сетей поддержать потребителей в праздничный период .

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Игорь Караваев добавил: пока в крупнейших торговых сетях цены на основные продовольственные товары стабильны, а по части категорий их рост отстает от инфляции . Например, за последний месяц подешевели 27 товаров, в том числе овощи — картофель, капуста, морковь. Хотя в последнюю неделю инфляция несколько ускорилась — до 0,11%, с 0,06% неделей ранее. Ритейл сдерживает цены за счет своих ресурсов, утверждает Игорь Караваев.

Говорить о вероятном подорожании продуктов в следующем году пока рано, отметил эксперт. Каждый запрос поставщика на изменение цены проходит проверку на обоснованность, сети анализируют, на сколько выросли издержки партнеров, добавил он.

Баланс в Сети

В онлайн-сегменте средний чек фактически не изменился по отношению к началу года , сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Например, в начале года средний чек в Москве составлял 1119 рублей, а сейчас — 1195, в Санкт-Петербурге — 869 и 985 соответственно, в Татарстане — 712 и 790. При этом обороты интернет-розницы растут.

— Продукты — одна из самых популярных категорий в интернете , причем в этом году это особенно очевидно: всё больше россиян предпочитают заказывать их онлайн. Оборот категории вырос в онлайн-рознице на 47% по сравнению с прошлым годом , — отметил эксперт. — Рост зафиксировали практически во всех городах. Максимальным — около 100% — он был в Липецкой, Кемеровской, Пензенской, Курской и Кировской областях, а также в Чувашской Республике и на Алтае.

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Артем Соколов подчеркнул, что покупателей привлекает сервис и возможность экономить: компании постоянно проводят акции и усиливают программы лояльности. Поэтому онлайн-розница не видит «предпосылок для изменения ситуации, напротив, период подготовки к Новому году — это возможность для ритейлеров привлечь клиентов» .

Слово производителей

Сейчас ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильна и развивается в пределах сезонных тенденций, сказали «Известиям» в Минсельхозе . В декабре наиболее высокие темпы роста потребительских цен по отношению к ноябрю обычно показывают овощи: огурцы, помидоры, картофель, морковь и другие. Другие продукты к праздничному столу вряд ли заметно подорожают — лишь на 1–2%, дали прогноз в министерстве .

Рыба и морепродукты — уязвимая группа товаров: от нее потребители отказываются в первую очередь, когда их доходы сокращаются, сказал «Известиям» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Особенно это касается премиальной продукции — икры, дорогостоящих видов рыбы.

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— Потребление рыбы в России снижается: в 2020 году показатель составил 22,2 кг на человека, в 2021-м — 21,7 кг, согласно данным Росстата. В этом году снижение продолжится, — добавил эксперт. — Последствия пандемии, продовольственная инфляция в мире, санкции, введенные против РФ, отразились на финансовом положении россиян и на стоимости продуктовой корзины. В этой ситуации цены на икру и другие виды премиальной продукции жестко ограничены спросом и реальной покупательной способностью . А новогоднее повышение розничных цен может обвалить продажи в этом сегменте .

В Ассоциации производителей игристых вин подтвердили «Известиям», что в декабре не стоит ждать подорожания шампанского, ноябрьские цены на праздничный напиток сохранятся и в декабре. Средняя стоимость отечественного игристого к Новому году составит 350 рублей, импортного — 600–700. Сейчас в магазинах больше половины этих напитков — иностранные, отметили в организации.