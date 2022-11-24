Птица с частью: бизнес ждет снижения цен на индейку на 5–10% к Новому году

Стоимость индейки после продолжительного роста стабилизировалась и начала снижаться , рассказали «Известиям» в Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ). Причина — в падении цены на другие виды мяса, прежде всего свинину, а также рост производства самой птицы. Тренд необычен для ноября, когда спрос растет перед праздниками. До Нового года стоимость индейки может упасть на 5–10% по сравнению с нынешним уровнем, считают участники рынка.

Индейку задержала свинина

Средняя стоимость мяса индейки с 14 по 20 ноября снизилась на 0,24%, до 242 рублей, за 1 кг по сравнению с неделей ранее . Об этом свидетельствуют данные мониторинга НАПИ, с которым ознакомились «Известия». Цена основных кусков стабилизировалось после продолжительного роста. Филе грудки остается на уровне 316 рублей третью неделю, хотя непрерывно дорожало с начала сентября. Филе бедра вторую неделю стоит 329 рублей, хотя рост фиксировался с конца июля. Голень подешевела на 0,99%, до 143 рублей, крыло — на 0,96%, до 148.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указал, что основная причина — рост производства как индейки, так и других видов мяса . По данным Росстата, с января по ноябрь по сравнению с тем же временем прошлого года реализация птицы выросла на 4,9%, до 5,3 млн т, свинины — на 7,8%, до 4,3 млн т. Даже с учетом небольшого снижения производства говядины (на 4,4%, до 830,4 тыс. т) и сокращения потребления из-за более высокой цены рынок не может поглотить весь дополнительный объем трех видов мяса, пояснил Сергей Юшин. А излишнее предложение давит на цены .

Птица с частью Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Производители индейки будут вынуждены снижать стоимость своей продукции, сказал исполнительный директор НАПИ Анатолий Вельматов. Иначе есть риск потерять покупателя, который в нынешних условиях будет выбирать более дешевый белок . Свиньи в живом весе на конец октября стоили 114 рублей за 1 кг, что ниже на 12%, чем в то же время прошлого года, а тушка бройлера подешевела на 11%, до 142 рублей за 1 кг.

Анатолий Вельматов уверен, что тренд на снижение стоимости будет долгосрочным. Источник «Известий» среди участников рынка дал прогноз, что до конца года стоимость индейки может упасть на 5–10% по сравнению с нынешними ценами .

Индейка падает на новогодний стол

Стоимость всех видов мяса обычно идет на убыль с середины декабря, и тенденция продолжается в январе и феврале, объяснил Анатолий Вельматов. Но ноябрь и первая половина декабря — периоды повышенного спроса со стороны мясопереработчиков и сетей, которые в этот период формируют запас перед Новым годом . Традиционно это выливалось в рост стоимости мяса, но в этом году тенденция обратная, сказал Анатолий Вельматов.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что пока говорить о тренде на снижение нельзя. Но стабилизация действительно есть последние две-три недели. Рынок индейки определяют два вида разделки — филе грудки и филе голени, на которые приходится 60% выхода этого мяса, и как раз цены на них застыли.

Птица с частью Фото: ТАСС/Егор Алеев

Принципиальными для стоимости будут две последние недели перед Новым годом, на которые традиционно приходится пиковый спрос на продукцию , считает эксперт. Но сейчас резкого роста потребления может и не быть из-за снижения доходов населения . Еще один фактор — увеличение доступности альтернативы индейке — утки, которая удобнее в запекании из-за меньшего размера, а также является привычным праздничным продуктом. В этом году утка стала доступнее по цене и шире представлена в сетях, так что может перетянуть часть спроса. В итоге стоимость индейки может перед Новым годом даже вырасти, но по сравнению с ноябрем колебание вряд ли будет больше 5–10%, считает Альберт Давлеев.

В пресс-службе «Черкизово» рассказали, что если смотреть данные за десять месяцев 2022-го и сравнить их с аналогичным периодом прошлого года, то можно говорить о росте стоимости филе грудки на 7%, а филе бедра — на 8%. По отношению к 2021-му снижения цены в компании не ожидают ни по одной позиции, добавил представитель группы.

Источник «Известий» в одной из торговых сетей подтвердил, что сейчас повышается объем закупки мяса к Новому году. При этом поставщики индейки пока не снижали цены, а некоторый ассортимент даже дорожает.

В «Ленте» сообщили о незначительном снижении цен на биржевую индейку. Но брендовых позиций оно не касалось, добавил представитель сети.

Птица с частью Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и сельскохозяйственном холдинге «Дамате» отказались от комментариев.

Зерно опускает ценовое дно

Индейководы пока могут снижать цену , заверил Анатолий Вельматов. В первую очередь за счет низкой цены зерна, которое составляет до 50% в кормовой структуре себестоимости . Но ситуация с рентабельностью ухудшится в случае подорожания зерновых , предупредил Анатолий Вельматов.

Сергей Юшин добавил, что стабилизировалась и стоимость кормовых добавок. В 2023 году средняя оптовая цена свинины и птицы может или остаться на нынешнем уровне, или даже упасть , спрогнозировал эксперт. В этом году производителей поддерживали адресные социальные выплаты гражданам, часть средств которых люди потратили на продукты питания, в том числе на мясо. Но пока неизвестно, будут ли пособия в 2023 году и в каком объеме, добавил Сергей Юшин.

В Минсельхозе уверены, что поддержать «достаточный уровень рентабельности в птицеводстве» помогли меры государственной поддержки.

Птица с частью Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Тенденция на снижение цен пока не влияет на инвестиционные планы компаний. По словам Сергея Юшина, уже сейчас в свиноводстве речь идет скорее о завершении строительства ранее начатых проектов, чем о появлении новых. Начинать строительство сложно из-за неопределенности с перспективами роста потребления и экспорта, а также с поставками импортного оборудования. На рынке птицы же нарастить производство при необходимости можно за счет нынешних площадей: не все фермы сейчас загружены на 100%.