Птица с частью: бизнес ждет снижения цен на индейку на 5–10% к Новому году
Стоимость индейки после продолжительного роста стабилизировалась и начала снижаться, рассказали «Известиям» в Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ). Причина — в падении цены на другие виды мяса, прежде всего свинину, а также рост производства самой птицы. Тренд необычен для ноября, когда спрос растет перед праздниками. До Нового года стоимость индейки может упасть на 5–10% по сравнению с нынешним уровнем, считают участники рынка.
Индейку задержала свинина
Средняя стоимость мяса индейки с 14 по 20 ноября снизилась на 0,24%, до 242 рублей, за 1 кг по сравнению с неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные мониторинга НАПИ, с которым ознакомились «Известия». Цена основных кусков стабилизировалось после продолжительного роста. Филе грудки остается на уровне 316 рублей третью неделю, хотя непрерывно дорожало с начала сентября. Филе бедра вторую неделю стоит 329 рублей, хотя рост фиксировался с конца июля. Голень подешевела на 0,99%, до 143 рублей, крыло — на 0,96%, до 148.
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указал, что основная причина — рост производства как индейки, так и других видов мяса. По данным Росстата, с января по ноябрь по сравнению с тем же временем прошлого года реализация птицы выросла на 4,9%, до 5,3 млн т, свинины — на 7,8%, до 4,3 млн т. Даже с учетом небольшого снижения производства говядины (на 4,4%, до 830,4 тыс. т) и сокращения потребления из-за более высокой цены рынок не может поглотить весь дополнительный объем трех видов мяса, пояснил Сергей Юшин. А излишнее предложение давит на цены.
Производители индейки будут вынуждены снижать стоимость своей продукции, сказал исполнительный директор НАПИ Анатолий Вельматов. Иначе есть риск потерять покупателя, который в нынешних условиях будет выбирать более дешевый белок. Свиньи в живом весе на конец октября стоили 114 рублей за 1 кг, что ниже на 12%, чем в то же время прошлого года, а тушка бройлера подешевела на 11%, до 142 рублей за 1 кг.
Анатолий Вельматов уверен, что тренд на снижение стоимости будет долгосрочным. Источник «Известий» среди участников рынка дал прогноз, что до конца года стоимость индейки может упасть на 5–10% по сравнению с нынешними ценами.
Индейка падает на новогодний стол
Стоимость всех видов мяса обычно идет на убыль с середины декабря, и тенденция продолжается в январе и феврале, объяснил Анатолий Вельматов. Но ноябрь и первая половина декабря — периоды повышенного спроса со стороны мясопереработчиков и сетей, которые в этот период формируют запас перед Новым годом. Традиционно это выливалось в рост стоимости мяса, но в этом году тенденция обратная, сказал Анатолий Вельматов.
Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что пока говорить о тренде на снижение нельзя. Но стабилизация действительно есть последние две-три недели. Рынок индейки определяют два вида разделки — филе грудки и филе голени, на которые приходится 60% выхода этого мяса, и как раз цены на них застыли.
Принципиальными для стоимости будут две последние недели перед Новым годом, на которые традиционно приходится пиковый спрос на продукцию, считает эксперт. Но сейчас резкого роста потребления может и не быть из-за снижения доходов населения. Еще один фактор — увеличение доступности альтернативы индейке — утки, которая удобнее в запекании из-за меньшего размера, а также является привычным праздничным продуктом. В этом году утка стала доступнее по цене и шире представлена в сетях, так что может перетянуть часть спроса. В итоге стоимость индейки может перед Новым годом даже вырасти, но по сравнению с ноябрем колебание вряд ли будет больше 5–10%, считает Альберт Давлеев.
В пресс-службе «Черкизово» рассказали, что если смотреть данные за десять месяцев 2022-го и сравнить их с аналогичным периодом прошлого года, то можно говорить о росте стоимости филе грудки на 7%, а филе бедра — на 8%. По отношению к 2021-му снижения цены в компании не ожидают ни по одной позиции, добавил представитель группы.
Источник «Известий» в одной из торговых сетей подтвердил, что сейчас повышается объем закупки мяса к Новому году. При этом поставщики индейки пока не снижали цены, а некоторый ассортимент даже дорожает.
В «Ленте» сообщили о незначительном снижении цен на биржевую индейку. Но брендовых позиций оно не касалось, добавил представитель сети.
В X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и сельскохозяйственном холдинге «Дамате» отказались от комментариев.
Зерно опускает ценовое дно
Индейководы пока могут снижать цену, заверил Анатолий Вельматов. В первую очередь за счет низкой цены зерна, которое составляет до 50% в кормовой структуре себестоимости. Но ситуация с рентабельностью ухудшится в случае подорожания зерновых, предупредил Анатолий Вельматов.
Сергей Юшин добавил, что стабилизировалась и стоимость кормовых добавок. В 2023 году средняя оптовая цена свинины и птицы может или остаться на нынешнем уровне, или даже упасть, спрогнозировал эксперт. В этом году производителей поддерживали адресные социальные выплаты гражданам, часть средств которых люди потратили на продукты питания, в том числе на мясо. Но пока неизвестно, будут ли пособия в 2023 году и в каком объеме, добавил Сергей Юшин.
В Минсельхозе уверены, что поддержать «достаточный уровень рентабельности в птицеводстве» помогли меры государственной поддержки.
Тенденция на снижение цен пока не влияет на инвестиционные планы компаний. По словам Сергея Юшина, уже сейчас в свиноводстве речь идет скорее о завершении строительства ранее начатых проектов, чем о появлении новых. Начинать строительство сложно из-за неопределенности с перспективами роста потребления и экспорта, а также с поставками импортного оборудования. На рынке птицы же нарастить производство при необходимости можно за счет нынешних площадей: не все фермы сейчас загружены на 100%.