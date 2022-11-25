Ролевое решение: в России вырос спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек

Спрос на Дедов Морозов и Снегурочек в ноябре этого года на разных сервисах вырос на 12-32% , сообщили «Известиям» представители площадок. По их словам, россияне предпочитают, чтобы артисты были со своими костюмами и трезвыми. Чаще их вызывают на дом, но иногда просят неожиданно встретить семью с детьми в лесу. Корпоративные же заказчики требуют у кандидатов медкнижки и даже справки об отсутствии судимости. Цены практически не изменились с прошлого года, но на разных сервисах сильно отличаются: где-то визит Деда Мороза и его внучки в среднем стоит 1,5 тыс. рублей, а где то — почти 7 тыс. Свои услуги предлагают как студенты и выпускники творческих и педагогических вузов, так и актеры с многолетним стажем.

Ролевое решение Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Встречаемся в лесу

Россияне уже начинают искать Дедов Морозов и Снегурочек к праздникам. В категории «Мероприятия и промоакции», куда входят услуги новогодних волшебников, спрос в ноябре этого года вырос на 12% , сообщили «Известиям» аналитики маркетплейса услуг YouDo . Специалисты сервиса для поиска специалистов «Профи» зафиксировали рост спроса на Дедов Морозов и Снегурочек на 32% .

— Из требований и предложений пользователей самое главное, кроме наличия у артистов собственных костюмов, чтобы они были трезвыми , — сообщили представители YouDo.

Также от аниматоров ожидают готовую развлекательную программу. Новогодних волшебников с подарками, как правило, ждут на дом, но есть и необычные пожелания.

«Мы с детьми всегда 1 января ходим в лес к озеру с термосом, пикником. Это минут 10-15 от парковки у леса. Есть идея, что Дед Мороз придет в лес и неожиданно появится и поздравит», — указал автор объявления, готовый заплатить за услугу до 10 тыс. рублей.

У же озаботились поиском Дедов Морозов и Снегурочек и в некоторых компаниях . Как правило, такие заказчики ищут артистов в статусе самозанятых , обратили внимание на YouDo.

Ролевое решение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По данным сервиса, средний чек на услуги ведущих и аниматоров в ноябре почти не изменился: в прошлом году пользователи платили в среднем 6 859 рублей за услугу, а в этом готовы отдать 6 934.

Сами Деды Морозы и Снегурочки тоже продвигают себя — на «Авито Услугах» уже свыше 6 тыс. объявлений от них. В среднем по России визит стоит от 1,5 тыс. рублей за час, рассказал руководитель развития категории «Праздники и мероприятия» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.

— Развлекательная программа в среднем длится от 15 минут до одного часа , в зависимости от выбора и желания заказчиков. За эту стоимость аниматоры приедут на дом, выступят с игровой программой, споют новогодние песни и подарят ребенку сладкий подарок. В финале поздравления Дед Мороз также может вручить основной подарок, если родители заранее незаметно передали его аниматору. Если родители хотят расширить программу, то актеры могут провести несколько конкурсов и игр, показать фокусы или шоу мыльных пузырей — тогда к цена в среднем возрастет еще на 500-1000 рублей, — пояснил он.

Сертифицированный дед

Стать Дедом Морозом и Снегурочкой — популярная сезонная подработка для многих жителей страны, добавил Александр Семочкин.

Ролевое решение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

— Среди предложений — объявления от студентов и выпускников актерских, творческих и педагогических специальностей, от артистов с многолетним стажем, а также от студий по организации детских праздников , — сообщил он.

В городе Кудрово Ленинградской области решили и вовсе готовить сертифицированных новогодних волшебников — там открылась специализированная «Школа Дедов Морозов и Снегурочек» . Обучение в ней проходят обязательно парами, рассказал «Известиям» ее основатель Александр Ларионов.

— Если учить по отдельности, то им еще надо будет притираться, привыкать друг к другу, а когда они сразу приходят вдвоем, уже работали вместе, то взаимодействовать будет намного проще, — поделился организатор.

По его словам, создать школу вдохновил богатый опыт исполнения роли новогоднего персонажа .

— Мы в семье уже три года уже занимаемся этим бизнесом: поздравляем детей индивидуально, на утренниках в школах. Подумали, почему бы не поделиться своими знаниями с желающими, — рассказал он.

Ролевое решение Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Первый поток уже формируется. Сначала желающие должны пройти кастинг, показав навыки взаимодействия с детьми. Также от них понадобятся справка о несудимости и медицинская книжка, а также собственные костюмы. Во время обучения Дедам Морозам и Снегурочкам обещают фотосессию, просмотр и анализ видео с различных визитов, работу над дикцией и программой. Обучение займет около месяца.

— В конце они получат сертификат и готовы будут работать как самозанятые , — заверил Александр Ларионов.

По его словам, учиться приходят те, у кого уже есть начальные актерские навыки, студенты. Дедам Морозам от 18 до 35 лет, а Снегурочкам — 18-25.

Трезвость и контроль

Желательно, чтобы в первый раз к маленькому ребенку в образе новогоднего волшебника приходил кто-то из родственников, считает детский психолог Ольга Годлевская.

— Нужно готовить ребенка к визиту. Например, заранее написать письмо Деду Морозу, где обязательно указать: «Очень хочу, чтоб ты ко мне пришел», — чтобы ребенок ждал, — пояснила она.

Ролевое решение Фото: РИА Новости/Марина Мамонтова

Если малыш испугался и занервничал при виде гостей, специалист посоветовала родителям взять его на руки и самим начинать диалог с Дедом Морозом, дать ребенку возможность понаблюдать за взаимодействием .

Она напомнила рекомендовала родителям стоит следить за тем, чтобы не допустить к чаду подвыпившего Деда Мороза, который может повести себя неадекватно. Стресс для чувствительных детей может привести к заиканию, энурезу и другим проблемам, отметила Ольга Годлевская.

Многие компании сейчас строго следят за поведением артистов, заверил Александр Ларионов.

Ролевое решение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Мы категорически против алкоголя, и также требуем, чтобы наши аниматоры не пили во время визитов и не приходили с неприятным запахом изо рта, от одежды. Обязательно контролируем это: спрашиваем после визита у родителей, все ли было в порядке, — отметил он.