Стали известны запросы российских детей на Новый год

Большинство российских детей просят в подарок на Новый год гаджеты. Подарить технику или электронику своему ребенку планирует каждый четвертый россиянин. Это следует из результатов исследования портала «Дети Mail.ru».

Согласно опросу, более 30% россиян намерены потратить на новогодние подарки детям до 2 тыс. рублей, еще столько же — от 2 до 5 тыс. рублей. Большинство родителей планируют выполнить пожелания детей и купить желаемые подарки.

41% российских родителей рассказали, что чаще всего дети просят у Деда Мороза гаджеты. На втором месте по популярности (37%) — игрушки, на третьем — развивающие игры и наборы для творчества (23%).

«В этом году родители дарят развивающие игры и наборы для творчества (41%), игрушки (32%), технику и электронику (25%)», — цитирует ТАСС данные исследования.

Еще 15% опрошенных планируют подарить детям книги, деньги, одежду, обувь или атрибуты для спорта и подвижных игр.

Опрос проводился в период с 3 по 6 декабря среди 24485 пользователей портала.

В ноябре сообщалось, что список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, шокировал ее отца и насмешил пользователей Сети.