Россияне назвали бесполезные корпоративные подарки

Россияне назвали алкоголь и косметику самыми бесполезными корпоративными подарками к Новому году. Не рады такому сюрпризу около 30% опрошенных. В список нежеланных подарков от компаний попали конфеты и фрукты. Полезными россияне посчитали подарочные сертификаты, деньги, электронику и гаджеты. В целом по стране подарки от компаний к Новому году получают 74% россиян.