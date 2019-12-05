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Названы любимые новогодние фильмы россиян

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Фото: Мосфильм
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Россияне назвали топ-10 любимых фильмов, в который вошли две ленты режиссера Эльдара Рязанова. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на рейтинг проекта «Кино Mail.ru».

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Так, самым любимым фильмом россияне назвали «Иронию судьбы, или С легким паром!» 1975 года. Второе место досталось голливудской семейной комедии режиссера Криса Коламбуса «Один дома» 1990 года с Маколеем Калкиным в главной роли. Замыкает тройку лидеров еще один рязановский фильм — «Карнавальная ночь» 1956 года с Людмилой Гурченко, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В десятку любимых новогодних кинолент вошли «Чародеи» режиссера Константина Бромберга, «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» Криса Коламбуса, «Реальная любовь» Ричарда Кертиса.

Примечательно, что эксперты приняли в учет около 19 млн оценок пользователей, но ни одна из современных новогодних российских комедий в рейтинг не попала, сообщает телеканал «360».

Аналитики решили составить отдельный рейтинг российских новогодних картин XXI века. Пятерку лидеров возглавил фильм 2000 года «Приходи на меня посмотреть» с Олегом Янковским и Ириной Купченко в главных ролях. Второе место досталось романтической комедии «Тариф Новогодний» 2008 года, третье — первому фильму серии «Елки» 2010 года. Четвертое место заняла лирическая комедия «С Новым годом, мамы!» 2012 года, пятое — «Елки 3» 2013 года.

В январе сообщалось, что второй год подряд на новогодние каникулы москвичи предпочли комедию «Один дома» другим праздничным фильмам. Также горожане смотрели фильмы «Веном», «Миссия невыполнима: Последствия» и «Монстры на каникулах 3: Море зовет». Но «Один дома» они выбирали в три раза чаще.

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