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Костюмер рассказала о «талисманах» в фильме «Однажды… в Голливуде»

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Фото: sonypictures.com
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Костюмер Арианна Филлипс рассказала о «талисманах», которые носили персонажи фильма Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». Об этом пишет Collider.

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По мнению Филлипс, эти детали должны были помочь актерам раскрыть суть своего персонажа. Так, Рик Далтон, роль которого исполнил Леонардо Ди Каприо, носит медальон, на одной стороне которого изображение в стиле Розы Тюдоров (эмблема Англии, появившаяся во времена правления короля Генриха VII — символ объединения враждовавших династий — Ред.), а с другой — монограмма буквы «R». Отмечается, что на пряжке ремня также находится «R».

«У человека, который носит одежду с монограммой, есть немного эго и бравады, поэтому я любила этого Рика», — объяснила она.

Однако Филлипс и ее команда позаботились о том, чтобы всякий раз, когда Рик надевал ремень, ожерелье поворачивалось стороной с узором.

«Две монограммы — это слишком много, даже для такого человека, как Рик Далтон», — пишет издание.

«Талисманом» Клиффа Бута, которого сыграл Брэд Питт, была пряжка на ремне с эмблемой «Ассоциации каскадеров», датированная 60-ми годами.

Но самым знаковым атрибутом Клиффа была рубашка в гавайском стиле. Ее дизайн придумала сама костюмер, пересмотрев, по ее словам, «все мыслимые старинные гавайские рубашки».

Консультантом костюмов для Шерон Тейт — Марго Робби — стала родная сестра погибшей актрисы Дебора. Она дала несколько украшений для съемок.

«В фильме она (Марго Робби) носит кольцо или серьгу, которые принадлежали настоящей Шэрон Тейт», — рассказала Филлипс.

«Однажды… в Голливуде» рассказывает о событиях 1969 года, произошедших на закате «золотого века» Голливуда.

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