Костюмер рассказала о «талисманах» в фильме «Однажды… в Голливуде»

Костюмер Арианна Филлипс рассказала о «талисманах», которые носили персонажи фильма Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». Об этом пишет Collider.

По мнению Филлипс, эти детали должны были помочь актерам раскрыть суть своего персонажа. Так, Рик Далтон, роль которого исполнил Леонардо Ди Каприо, носит медальон, на одной стороне которого изображение в стиле Розы Тюдоров (эмблема Англии, появившаяся во времена правления короля Генриха VII — символ объединения враждовавших династий — Ред.), а с другой — монограмма буквы «R». Отмечается, что на пряжке ремня также находится «R».

«У человека, который носит одежду с монограммой, есть немного эго и бравады, поэтому я любила этого Рика», — объяснила она.

Однако Филлипс и ее команда позаботились о том, чтобы всякий раз, когда Рик надевал ремень, ожерелье поворачивалось стороной с узором.

«Две монограммы — это слишком много, даже для такого человека, как Рик Далтон», — пишет издание.

«Талисманом» Клиффа Бута, которого сыграл Брэд Питт, была пряжка на ремне с эмблемой «Ассоциации каскадеров», датированная 60-ми годами.

Но самым знаковым атрибутом Клиффа была рубашка в гавайском стиле. Ее дизайн придумала сама костюмер, пересмотрев, по ее словам, «все мыслимые старинные гавайские рубашки».

Консультантом костюмов для Шерон Тейт — Марго Робби — стала родная сестра погибшей актрисы Дебора. Она дала несколько украшений для съемок.

«В фильме она (Марго Робби) носит кольцо или серьгу, которые принадлежали настоящей Шэрон Тейт», — рассказала Филлипс.

«Однажды… в Голливуде» рассказывает о событиях 1969 года, произошедших на закате «золотого века» Голливуда.