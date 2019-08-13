Однажды в Москве: приезд Тарантино обеспечил кассовые рекорды

Полтора миллиона зрителей посмотрели новую работу Квентина Тарантино в первый же уикенд проката. Сборы, по данным ЕАИС, составили 465 млн рублей — огромная цифра для авторского кино, приблизительно столько же в предыдущие выходные было у комедийного боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Но потом последний резко сдал позиции: в минувший уикенд у него всего 155 млн. Непонятно, сможет ли он добрать еще 200 млн до символического порога в 1 млрд рублей.

Успешный старт «Хоббса и Шоу» воодушевил индустрию: фильм собрал чуть меньше, чем в свое время седьмой и восьмой «Форсажи», но казалось, что на второй неделе не должно было случиться сильного падения. Однако с релизом произошло то же, что и с предшественниками: в минувшие выходные он собрал уже втрое меньше. Только если «номерные» серии франшизы в итоге всё равно выруливали на 1,5 млрд общего бокс-офиса, у спин-офф перспективы куда менее оптимистичные. Его общая касса пока 800 млн, а с такой динамикой надеяться особо не на что.

— Успех нового фильма Тарантино превосходит все ожидания — первый уикенд показал лучшую кассу для режиссера не только в России, но и в мире, — отметила в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Но удивляться не приходится — интерес к фильму подогревает множество факторов. Тарантино собрал в кадре звезд первого эшелона: здесь и Брэд Питт с Леонардо Ди Каприо, и красавица Марго Робби. Добавила интереса и новость о том, что картина расскажет о трагической ночи 1969 года (когда бандой Чарльза Мэнсона была убита жена Романа Полански Шэрон Тейт. — «Известия»), — стало любопытно, как Тарантино сможет описать ее, избежав скандала.

Тем не менее скандалы вокруг картины возникают постоянно. Тарантино обвиняли в недостаточном количестве реплик у женских персонажей, а теперь зрители обнаружили современные часы на руке у Брэда Питта, хотя действие происходит в конце 1960-х.

По словам эксперта, важным фактором успеха стал приезд Тарантино в Москву.

— Даже самые далекие от мира кино люди пытались попасть на закрытую премьеру, чтобы увидеть кумира живьем. А фото режиссера в Москве разошлись на мемы и на несколько дней стали сенсацией в интернете, — рассказала Ольга Зинякова.

Третье место по сборам занял «Король Лев» — в свой четвертый уикенд ремейк легендарного диснеевского мультика заработал 93 млн рублей. В настоящий момент он находится на втором месте среди кассовых хитов этого года в стране: со своими 2,43 млрд он отстает, хотя не слишком сильно, только от блокбастера «Мстители: Финал». У того 2,57 млрд, и, вполне возможно, царю зверей удастся в итоге перегнать супергероев в забавных костюмах.

На четвертом месте — семейный приключенческий фильм «Дора и Затерянный город» — 54 млн рублей. На пятом — хоррор «Страшные истории для рассказа в темноте» с суммой в 44 млн.

— Их зритель отличается от аудитории Тарантино и «Форсажа», поэтому с хедлайнерами списка конкурировать не пришлось, — пояснила Ольга Зинякова, из второй половины десятки отдельно отметив успех музыкальной картины «BTS: Открой свою душу. Фильм» (шестое место, 22 млн рублей — а совокупные сборы уже 45 млн). — Интерес к корейской поп-культуре в России находится сейчас на высоком уровне, преимущественно среди девочек-тинейджеров. Первый фильм о группе BTS вышел на экраны в феврале 2019 года и отработал хорошо. Очевидно, что новинке тоже обеспечен успех.

Больших релизов в следующие выходные ждать не стоит — должны «доработать» свое Тарантино с «Форсажем». Исключение — продолжение мультика «Angry Birds в кино». Первая часть собрала 700 млн рублей, правда, выходила она в мае, а не в августовское затишье. Так или иначе, семейную аудиторию она соберет. В свою очередь, синефилы ждут новую ленту Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», а поклонники аниме — полнометражный меха-блокбастер «Мобильный воин Гандам: Нарратив». Также в повторный прокат выйдет отреставрированный перестроечный хит «Игла» Рашида Нугманова с Виктором Цоем в главной роли.