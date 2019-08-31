Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» собрал 1 млрд рублей в российском прокате. Такие данные приводит в субботу, 31 августа, единая федеральная автоматизированная система сведений о показах в кинозалах.

Ни одна другая картина Тарантино не приближалась ранее к подобному показателю. По «Бюллетеню кинопрокатчика», ленту посмотрели более 3 млн россиян.

Прокат стартовал 8 августа. Сообщалось, что новый фильм американского режиссера в день премьеры в России и странах СНГ собрал рекордные 125 млн рублей. За первые выходные сборы составили 467,1 млн рублей.

Тарантино сам презентовал картину в Москве. Он дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о ленте, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере. Визит режиссера в Москву стал поводом для мемов.

«Однажды…в Голливуде» рассказывает о событиях 1969 года, произошедших на закате «золотого века» Голливуда. Главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.