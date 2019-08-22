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Квентин Тарантино впервые станет отцом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Голивудский режиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет. Об этом 22 августа сообщило издание Metro.

«Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить, что ожидают ребенка», — говорится в материале.

Со своей уже нынешней женой Даниэлой Пик Тарантино познакомился во время презентации своего фильма «Бесславные ублюдки». В 2017 году спустя год после знакомства пара обручилась.

8 августа Тарантино рассказал об отношении к жестокости в кино. По его словам, насилие на экране никак не связано с насилием в жизни. В качестве доказательства своего мнения Тарантино привел пример японских фильмов 1970-х годов.

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