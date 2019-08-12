В новом фильме Тарантино нашли ляп

Зрители нашли киноляп в новом фильме американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». Так, часы на руке персонажа роли Брэда Питта выпустили в начале 1970-х годов, в то время как действия в картине разворачиваются в 1960-х, пишет 11 августа Independent.

Речь идет о часах Citizen 8118 Bullhead на кожаном ремешке. В остальном зрители признали, что фильм соответствуют атмосфере 1960-х годов на Голливудском бульваре.

10 августа стало известно, что в день премьеры в России и странах СНГ фильм собрал рекордные 125 млн рублей. Премьера картины состоялась накануне, 8 августа. При этом презентовать ее в Москву приехал сам режиссер. Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.

«Однажды…в Голливуде» рассказывает о событиях 1969 года, произошедших на закате «золотого века» Голливуда. Главные роли сыграли Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби.