Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»

Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться». Об этом пишет IndieWire.

Как пишет REGNUM, на пресс-конференции в Москве Тарантино заявил, что не выдумывал те слова, которые Брюс Ли произносит в его новой картине «Однажды... в Голливуде». Например, в картине актер говорит о том, что он может уложить Мухаммеда Али. По мнению режиссера, в жизни Ли был «достаточно высокомерным парнем». Вместе с тем Тарантино отметил, что фильм и персонаж являются пародией, «полной любви».

Дочь Брюса Ли возмутилась подобным высказыванием режиссера и заявила, что ей было бы очень приятно, если бы Тарантино «заткнулся» или извинился. Она подчеркнула, что он мог сказать, что не знает, каким был ее отец в жизни, но в своем фильме он изобразил его именно таким, согласно своему творческому замыслу. Она также обратила внимание, что ее отец не был настолько высокомерным и никогда не заявлял, что может побить Мухаммеда Али.

7 августа сообщалось, что Квентин Тарантино сообщил, что планирует снять в своей карьере еще только один фильм.

Брюс Ли умер в Гонконге в 1973 году, работая над фильмом «Игра смерти». Актер скончался от отека головного мозга по неизвестным причинам.