Прямой эфир
Спорт
Молодежной сборной России присудили техническое поражение в матче со словаками
Общество
Путин и Лукашенко после переговоров вышли на лед для игры в хоккей
Мир
У посольства Украины в Белграде прошла акция против героизации нацизма
Мир
В СНБО отметили отсутствие большого скопления войск РФ на границе с Украиной
Экономика
Компания — оператор СП-2 сообщила о подготовке к транспортировке газа
Общество
Путин забросил семь шайб в товарищеском хоккейном матче с Лукашенко
Экономика
Глава «Газпрома» заявил о полной готовности «Северного потока – 2» к эксплуатации
Армия
Путин анонсировал российско-белорусские военные учения в 2022 году
Мир
Украина запретила ввоз пяти детских книг из России
Политика
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Байденом

Названы самые популярные у россиян фильмы в новогоднюю ночь

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство россиян предпочитают в Новый год смотреть фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также комедии «Один дома» Криса Коламбуса и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая. Об этом свидетельствуют данные поисковой системы онлайн-кинотеатра IVI, которые ТАСС приводит 29 декабря.

Дары волхвов: косплей, Кощей и брутальный Санта
Что смотреть в кино в эти выходные

Набольшее количество просмотров в Новый год – 2021 получил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975). 17% зрителей выбрали американскую комедию «Один дома» (1990), 13% отдали предпочтение советскому фильму «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). В топ-5 также вошли картины «Гринч — похититель Рождества» (2000) и «Гарри Поттер и философский камень» (2001), отмечает сайт aif.ru.

Директор по контенту IVI Иван Гринин заявил, что «ни с одним другим праздником в России не связано столько традиций, общенародных и семейных, как с Новым годом».

«Мы рады, что доброе и позитивное новогоднее кино становится одной из таких традиций, ведь оно собирает вокруг себя всю семью и приносит зрителям любого возраста положительные эмоции, а это в праздник важнее всего», — рассказал Гринин.

Также зрители в новогоднюю ночь ищут мультфильмы «Холодное сердце (2013) и «Гринч» (2018), фильмы «Морозко» (1964), «Гарри Поттер и тайная комната» (2002), «Девчата» (1962) и «Служебный роман» (1977), пишет RT.

Ранее 29 декабря стало известно, что автор истории о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», посвященном выходу на экраны первого фильма кинофраншизы. Английская писательница появится в кадре после того, как актеры обсудят, какое влияние на них оказали ее книги, отмечает телеканал «360».

Ранее стриминговая платформа HBO Max выпустила официальный трейлер, в котором не было упоминаний о Роулинг. СМИ связали это с недавними высказываниями писательницы о трансгендерах, отмечает сайт kp.ru.

Премьера эпизода состоится 1 января 2022 года на стриминговой платформе HBO.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021