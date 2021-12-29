Названы самые популярные у россиян фильмы в новогоднюю ночь

Большинство россиян предпочитают в Новый год смотреть фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также комедии «Один дома» Криса Коламбуса и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая. Об этом свидетельствуют данные поисковой системы онлайн-кинотеатра IVI, которые ТАСС приводит 29 декабря.

Набольшее количество просмотров в Новый год – 2021 получил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975). 17% зрителей выбрали американскую комедию «Один дома» (1990), 13% отдали предпочтение советскому фильму «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). В топ-5 также вошли картины «Гринч — похититель Рождества» (2000) и «Гарри Поттер и философский камень» (2001), отмечает сайт aif.ru.

Директор по контенту IVI Иван Гринин заявил, что «ни с одним другим праздником в России не связано столько традиций, общенародных и семейных, как с Новым годом».

«Мы рады, что доброе и позитивное новогоднее кино становится одной из таких традиций, ведь оно собирает вокруг себя всю семью и приносит зрителям любого возраста положительные эмоции, а это в праздник важнее всего», — рассказал Гринин.

Также зрители в новогоднюю ночь ищут мультфильмы «Холодное сердце (2013) и «Гринч» (2018), фильмы «Морозко» (1964), «Гарри Поттер и тайная комната» (2002), «Девчата» (1962) и «Служебный роман» (1977), пишет RT.

Ранее 29 декабря стало известно, что автор истории о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», посвященном выходу на экраны первого фильма кинофраншизы. Английская писательница появится в кадре после того, как актеры обсудят, какое влияние на них оказали ее книги, отмечает телеканал «360».

Ранее стриминговая платформа HBO Max выпустила официальный трейлер, в котором не было упоминаний о Роулинг. СМИ связали это с недавними высказываниями писательницы о трансгендерах, отмечает сайт kp.ru.

Премьера эпизода состоится 1 января 2022 года на стриминговой платформе HBO.