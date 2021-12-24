Дары волхвов: косплей, Кощей и брутальный Санта

Праздничный прокат, как и вся остальная индустрия развлечений, озабочен тем, чтобы создать то самое новогоднее настроение, так что большого жанрового разнообразия ждать не приходится . На экранах — инфантильный ромком от создателей «Елок» «Мой папа не подарок» с Тимофеем Трибунцевым, авантюрно-ироническое итальянское драмеди «Разыскивается Санта» и обещающая сразиться с «Человеком-пауком» фантастическая приключенческая сага а-ля рюс «Последний богатырь: Посланник тьмы».

«Последний богатырь: Посланник тьмы»

Режиссер: Дмитрий Дьяченко. В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Тимофей Трибунцев, Сергей Бурунов, Филипп Киркоров

Накануне свадьбы Ивана с Василисой невесту похищает его мать-волшебница Галина. Зачем свекрови нужна невеста, не так принципиально, важнее, что в пылу погони Иван со своими друзьями прыгает через портал в современную Москву и носится по ней на избушке на курьих ножках. Кощей ведет себя как Терминатор , но его принимают за главу Белых ходоков. Колобок дерется с капитаном теплохода, Иван высаживает голыми руками металлические двери, Филипп Киркоров играет якобы самого себя, но предстает капризной и склочной жар-птицей . «Почту России» создатели фильма прямо обвиняют в том, что она ворует у людей драгоценное время: вероятно, потому, что ее захватили кикиморы.

В третьей части приключений незадачливого сына Ильи Муромца чуть меньше логики, чем в прошлых, зато много экшена и временами смешных шуток . Плюс Москва, которой, наверное, могло быть еще больше, а сатирической составляющей в ее отражении — и подавно. Оценивать «Богатыря» как фильм — дело неблагодарное, это прежде всего киноаттракцион, специально заточенный на то, чтобы собрать максимальную кассу к концу новогодних праздников. Предпосылки для этого у фильма есть , потому что весело, зрелищно и ярко — это как раз то, что нужно в данном случае.

«Мой папа не подарок»

Режиссер: Иван Карпиловский. В ролях: Тимофей Трибунцев, Ольга Медынич, Никита Табунщик, Максим Лагашкин

Своенравная, как кулинарная фантазия из остатков вчерашнего пиршества, но не пересоленная комедия Ивана Карпиловского собрала все рождественские тренды. Тут вам и инфантильный папаша, бьющийся над классическим для таких персонажей кейсом «вернуть доверие своих детей» (Тимофей Трибунцев), и дружба-влюбленность разнополых юниоров. И магия Рождества, то есть, конечно, Нового года: 31 декабря ребята должны во что бы то ни стало попасть на косплей-вечеринку со своей командой, но для этого нужно пройти инициацию. То есть купить специальный костюм, который стоит 20 тыс. рублей, а для папаши это дороговато: изобретателя дронов Сергея, так зовут героя Трибунцева, кинул бизнес-партнер (Максим Лагашкин). Но, по законам жанра, всё счастливо разрешается — дети попадают на праздник, Сергей решает финансовые проблемы, да еще и встречает новую любовь, которая заменяет прежнюю жену, ласково называвшую мужа «оленем». Новую суженую зовут Ульяна (Ольга Медынич), она следователь полиции, из-за профессии и из-за предательства бывшего мужа забывшая, что она женщина.

«Разыскивается Санта»

Режиссер: Эдоардо Мария Фальконе. В ролях: Марко Джаллини, Джиджи Пройетти, Барбара Рончи

Еще одна рождественская история, но уже в духе О Генри — накануне праздника незадачливый вор Этторе выходит из тюрьмы . На свободе его никто не ждет, зарабатывать на жизнь ничем, кроме воровства, он не умеет. В результате он влезает на огромную виллу, где из вещей — только игрушки. Хозяином дома оказывается очень странный старик — ворчливый и несколько маргинальный Санта-Клаус , который очень комично поучает Этторе, что надо делать добро. Между странным Сантой и усталым стареющим преступником завязывается дружба, без слезливых рождественских моментов, но с важными жизненными инсайтами. Результатом становится «взросление» Этторе — закоренелый эгоист и в общем-то не очень хороший человек, отбросив собственные чувства, он бросается на выручку бывшей девушки и ее дочери.

«Зверопой 2»

Режиссер: Гарт Дженнингс. В ролях: Мэтью МакКоннахи, Риз Уизерспун, Сет Макфарлейн, Скарлетт Йоханссон, Тори Келли

Американский комедийно-анимационный мюзикл с участием антропоморфных зверюшек — продолжение успешной франшизы, премьера которой состоялась в 2016 году на фестивале в Торонто . В первой части владелец разорившегося театра и фанат шоу-бизнеса коала Бастер Мун, чтобы хоть как-то спасти положение, устроил конкурс пения с феерическим призовым фондом в $100 тыс. Он изначально планировал вложить всего 1 тыс., но его помощница Ползли, пожилая игуана со вставным глазом, по ошибке добавила два дополнительных нуля — так что от желающих отбоя не было. В сиквеле мультфильма зрителей ждет встреча с полюбившимися героями — многодетной матерью 25 поросят Розитой (Риз Уизерспун), которая теперь стала примой, скромницей-слонихой Миной (Тори Келли), поборовшей застенчивость, но так и не встретившей своей любви, гориллой Джони (Тэрон Эджертон), завязавшим с криминальным миром ради пения и танцев. Но нас также познакомят с новым персонажем, который прошествует сквозь сюжет сиквела с поистине королевским достоинством .

«Реальная любовь»

Режиссер: Ричард Кертис. В ролях: Хью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон