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Психолог назвал способ создать праздничное настроение

Психолог Хакимов рассказал, как создать праздничное настроение
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Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал, как встретить Новый год с хорошим настроением.

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В беседе с «Москвой 24» специалист отметил, что главное в празднике — хорошо провести время в кругу близких и друзей, испытать положительные эмоции, пообщаться и получить яркие впечатления.

Специалист призвал не гнаться за идеальностью, а постараться сосредоточиться на процессе празднования.

Он также рекомендовал не нагружать себя домашними обязанностями и сделать себе подарок. Кроме того, психолог призвал вспомнить хорошие моменты уходящего года, а также расписать планы на следующий, пишет RT.

Ранее, 30 декабря, психотерапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Гурген Хачатурян посоветовал правильно отдохнуть за время новогодних каникул, чтобы полностью восстановить силы, и «разрешить себе ничего не делать» в праздники.

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