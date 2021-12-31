Психолог назвал способ создать праздничное настроение

Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал, как встретить Новый год с хорошим настроением.

В беседе с «Москвой 24» специалист отметил, что главное в празднике — хорошо провести время в кругу близких и друзей, испытать положительные эмоции, пообщаться и получить яркие впечатления.

Специалист призвал не гнаться за идеальностью, а постараться сосредоточиться на процессе празднования.

Он также рекомендовал не нагружать себя домашними обязанностями и сделать себе подарок. Кроме того, психолог призвал вспомнить хорошие моменты уходящего года, а также расписать планы на следующий, пишет RT.

Ранее, 30 декабря, психотерапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Гурген Хачатурян посоветовал правильно отдохнуть за время новогодних каникул, чтобы полностью восстановить силы, и «разрешить себе ничего не делать» в праздники.