Прямой эфир
Общество
Подмосковье стало лидером среди регионов по производству сыра и йогурта
Интернет
TikTok оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Общество
Госдума приняла в первом чтении закон о QR-кодах в общественных местах
Недвижимость
Инвестиции в жилье в России выросли в три раза за два года
Общество
Около 500 тыс. домовладений в России воспользовались ускоренной догазификацией
Общество
Водителей в Москве предупредили о девятибалльных пробках в вечерний час пик
Авто
Южнокорейская компания выкупила российский завод Ford
Экономика
В ФРГ исключили решение по «Северному потоку – 2» до июля 2022 года
Общество
«Роскачество» выявило нарушения более чем в 80% красной икры
Мир
ВОЗ может одобрить «Спутник V» в I квартале 2022 года

Школьники назвали самые желанные подарки на Новый год

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти половина российских школьников хотят получить в подарок деньги, смартфон, «умные» часы или беспроводные наушники, а также мечтают о котенке и билете на концерт любимого исполнителя. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education, результаты есть в распоряжении «Известий».

Цены на вырост: средний чек на подарки для детей увеличился на 20%
Родители готовы покупать более дорогие сюрпризы

Так, 23% школьников хотели бы получить на Новый год деньги, 21% опрошенных мечтают о различных видах гаджетов, а 15% респондентов отметили, что хотят получить в качестве подарка книги и канцелярские принадлежности.

При этом 12% учащихся выбирают косметику и уходовые товары, за одежду и обувь проголосовали 9% школьников, а еще 6% хотят, чтобы им подарили образовательные курсы или обучение.

Около 13% респондентов выбрали вариант ответа «другое» и указывали в качестве желаемого лечебный курс, путешествие в Карелию, котенка, снаряжение для страйкбола, курс по видеомонтажу, спортивный лук и билет на концерт любимого артиста.

Отмечается, что дарить подарки близким и друзьям собираются 92% опрошенных школьников, в то время как 8% не захотели придерживаться данной традиции.

Кроме того, 70% школьников планируют покупать подарки на самостоятельно накопленные деньги. 20% собираются попросить деньги у родителей. 10% учащихся устроились на работу, чтобы купить новогодние подарки.

Среди родителей 98% опрошенных тоже собираются дарить новогодние подарки. Однако 66% из них планируют сократить бюджет на эти цели. Так, 50% готовы потратить на новогодний подарок не более 3 тыс. рублей, 20% планируют купить подарок за 3–5 тыс. рублей. Более 10 тыс. рублей за приобретение подарка согласны заплатить 13% опрошенных родителей.

Исследование проводилось среди учащихся 5–11-х классов и их родителей в период с 13 по 15 декабря, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.

1 декабря опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, какие новогодние подарки россияне считают наиболее неудачными. В топ антирейтинга попали неподходящие или ненужные предметы гардероба, сувениры, посуда и кухонные принадлежности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021