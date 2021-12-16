Школьники назвали самые желанные подарки на Новый год

Почти половина российских школьников хотят получить в подарок деньги, смартфон, «умные» часы или беспроводные наушники, а также мечтают о котенке и билете на концерт любимого исполнителя. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education, результаты есть в распоряжении «Известий».

Так, 23% школьников хотели бы получить на Новый год деньги, 21% опрошенных мечтают о различных видах гаджетов, а 15% респондентов отметили, что хотят получить в качестве подарка книги и канцелярские принадлежности.

При этом 12% учащихся выбирают косметику и уходовые товары, за одежду и обувь проголосовали 9% школьников, а еще 6% хотят, чтобы им подарили образовательные курсы или обучение.

Около 13% респондентов выбрали вариант ответа «другое» и указывали в качестве желаемого лечебный курс, путешествие в Карелию, котенка, снаряжение для страйкбола, курс по видеомонтажу, спортивный лук и билет на концерт любимого артиста.

Отмечается, что дарить подарки близким и друзьям собираются 92% опрошенных школьников, в то время как 8% не захотели придерживаться данной традиции.

Кроме того, 70% школьников планируют покупать подарки на самостоятельно накопленные деньги. 20% собираются попросить деньги у родителей. 10% учащихся устроились на работу, чтобы купить новогодние подарки.

Среди родителей 98% опрошенных тоже собираются дарить новогодние подарки. Однако 66% из них планируют сократить бюджет на эти цели. Так, 50% готовы потратить на новогодний подарок не более 3 тыс. рублей, 20% планируют купить подарок за 3–5 тыс. рублей. Более 10 тыс. рублей за приобретение подарка согласны заплатить 13% опрошенных родителей.

Исследование проводилось среди учащихся 5–11-х классов и их родителей в период с 13 по 15 декабря, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.

1 декабря опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, какие новогодние подарки россияне считают наиболее неудачными. В топ антирейтинга попали неподходящие или ненужные предметы гардероба, сувениры, посуда и кухонные принадлежности.