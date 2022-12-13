Праздник происходит: лучшей новинкой уикенда стал «Тайный Санта»

Ведущие позиции национального бокс-офиса завоевали новогодние новинки. Лучшим релизом после триумфальных перезагруженных «Елок», взорвавших прокат в прошлые выходные, стал ромком Александра Бабаева «Тайный Санта», заработавший в свою первую прокатную четырехдневку 31,6 млн рублей. Ему наступает на пятки анимационный фильм «Щелкунчик и волшебная флейта» с 31,5 млн. Есть на экранах и зрелище для мужчин, разбавляющее праздничные «сладости».

Санта в ударе

По кинотеатрам продолжается победное шествие обновленных и переосмысленных — девятых — «Елок». Без шоуменов Ивана Урганта и Сергея Светлакова, но с актуальным кастом и в востребованном жанре драмеди.

Дебютировавший со 120 млн рублей релиз пополнил копилку еще на 106 млн, показав самую высокую наработку в первой десятке — 14 человек за сеанс. Как и предсказывали прокатчики, новогодняя народная комедия продолжает собирать кассу, лидируя с большим отрывом от конкурентов.

Впрочем, уже на следующий уикенд ее может потеснить пиратский «Аватар: Путь воды», чья нелегальная, но качественная копия появится в кинотеатрах Подмосковья и ряда регионов.

Пока синие человечки до нас не добрались, лучшей новинкой недели оказался ромком Александра Бабаева «Тайный Санта». Он стартовал с 31,6 млн рублей, выиграв в жесткой конкурентной борьбе у главных драйверов проката семейных релизов — отечественного мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта», собравшего 31,5 млн, и норвежского фильма «Приключения Тедди», стартовавшего выше ожиданий с 20 млн рублей.

По мнению президента сети «КАРО» Ольги Зиняковой, производственная версия «Иронии судьбы» с Зоей Бербер и Романом Курцыным взяла почетное серебро вполне закономерно.

­­­— «Тайный Санта» ­— это народная комедия, создающая настроение с известными актерами в главных ролях, — отметила Ольга Зинякова в беседе с «Известиями».

Она добавила, что аналогичный старт был зафиксирован у схожего проекта «Честный развод 2» с Александром Робаком и Агнией Дитковските. Показательно, что «Тайный Санта» обошел соперников еще на этапе предпродаж, заработав 302 тыс. рублей.

Новая романтическая комедия уступила недавним «Любовникам» (778,6 тыс. рублей, стартовые сборы — 60 млн), но превзошла ключевые референсы — «Дикая» с Таисией Вилковой (250,1 тыс. рублей, стартовые сборы — 25,2 млн) и «Лавстори» (100,7 тыс. рублей, стартовые сборы — 23,4 млн).

Принцы, медведи, разведчики

Тройку лидеров замкнул мультфильм Виктора Глухушина «Щелкунчик и волшебная флейта». Российская анимационная версия с музыкой из знаменитого балета Чайковского представляет собой спин-офф многократно экранизированной знаменитой сказки Гофмана. На этот раз заботам Мари предоставляется уже не Щелкунчик, с ним всё в порядке, а другой заколдованный принц — Георг из королевства волшебных цветов, которого много лет назад злая мачеха превратила в деревянную игрушку. С учетом превью анимационный релиз вплотную подобрался к планке сборов в 40 млн рублей.

По оценке Ольги Зиняковой, успех «Щелкунчика» также был вполне предсказуем.

— Это известный бренд, который неизменно ассоциируется с волшебством и сказочной новогодней атмосферой. Поэтому релиз был тепло принят семейной аудиторией и продолжит собирать кассу, — отметила эксперт.

На четвертой строчке самых кассовых релизов, по данным ЕАИС, расположился норвежский фильм «Приключения Тедди», который выступил выше ожиданий и записал на свой счет почти 20 млн рублей.

— «Тедди» показал впечатляющий результат, особенно если учитывать минимальный объем промо и отсутствие селебрити в съемочной группе, — заметила Ольга Зинякова.

Собеседница «Известий» добавила, что фильму помогла новогодняя «упаковка» — правильное позиционирование, включая постер и нейминг, которые привлекли семейную аудиторию.

Пятерку лучших замкнул приключенческий триллер Ильи Куликова «Тень. Взять Гордея». Шпионский боевик заработал за четыре дня проката примерно 14,5 млн рублей, решительно разбавив новогодние «сладости» и предоставив выбор мужской аудитории.

По мнению Ольги Зиняковой, создатель зрительского хита «Полицейский с Рублевки» собрал вокруг исполнителя главной роли Филиппа Янковского преимущественно сериальных актеров.

— Жанр интересен в первую очередь мужской аудитории и удачно вписался в условно праздничный репертуар, которому, конечно, не хватает брутальности, — уверена глава сети «КАРО».

Главным претендентом на высокую кассу на следующей неделе будет сиквел «Непослушника» с Виктором Хориняком. Внимание взрослой аудитории привлечет дерзкий комедийный триллер «Zillion. Клуб твоих грез». Особой зрелищностью отличается документальная новинка «Камчатка: Необыкновенные истории на краю земли». Холдоверы в семейной нише продолжат лидировать, однако у зрителя будет возможность и выбрать альтернативу — в виде анимации «Храбрая принцесса».