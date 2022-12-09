«Аватарская копия»: как кинотеатры в РФ готовятся к главному блокбастеру года

Во всем мире 14–16 декабря стартует самый интригующий и долгожданный блокбастер года «Аватар: Путь воды». В России нелегальная, но полноценная качественная копия может появиться в тот же день, а может — через две-три недели. Прокатчики очень ждут этот релиз, а Ассоциация владельцев кинотеатров настаивает на том, чтобы узаконить прокат этого и других голливудских блокбастеров вопреки желанию правообладателей.

Семь верст — не крюк

В России начнут показывать «Аватар 2» уже в конце этого года. «Известия» связались с рядом кинотеатров в Одинцове, Обнинске, Пушкино, Ростове и других городах недалеко от Москвы и выяснили, что во многих из них будут показывать новый «Аватар», как только у них появится копия приемлемого качества.

Проблема в том, что никто из них не может сказать, когда именно это произойдет. Так, пиратская копия «Черной пантеры 2», крупнейшего марвеловского блокбастера сезона, оказалась в российских кинозалах в один день с выходом в прокат во всем мире. Не во всех залах, а в тех, что смогли себе ее позволить. Вилка в цене огромная — от 50 тыс. до 1 млн рублей и зависит от ряда факторов.

Синяки на глазах_6 Фото: 20th Century Studios

Так, некоторые кинотеатры готовы крутить у себя «экранку», то есть запись на хорошую камеру прямо с экрана кинотеатра, растянутую и отретушированную до более-менее пристойного качества. Такая стоит очень дешево, и кинотеатры, которые не уверены, что их выручка отобьет большие затраты, покупают именно ее. Но крупные кинотеатры, прежде всего сетевые, получают копии идеального качества, DCP с уникальными «ключами». Причем копии эти не только с профессиональным русским дубляжом, но и соответствуют современному российскому законодательству . Например, из второго «Доктора Стрэнджа» было вырезано всё, что относилось к ЛГБТ.

Откуда и каким образом попадают копии в российские кинозалы, держится в секрете, но источники «Известий» говорят, что единой линии поставок нет и каждый случай оговаривается отдельно. И сроки везде тоже разные.

Синяки на глазах_5 Фото: 20th Century Studios

Поэтому кинотеатры действительно не знают, когда у них появится «Аватар 2», но сообщили «Известиям», что очень рассчитывают захватить новогодние праздники и успеть выпустить «Аватар 2» уже в двадцатых числах декабря. Это произойдет большей частью вне крупных городов, так же как и сейчас: чтобы посмотреть свежие голливудские новинки, зрители ездят из Москвы в соседние города и области, где во многих залах показывают и MARVEL, и даже свежие хиты Netlfix, которые, по всей видимости, кинотеатры скачивают в формате 4К из торрентов совершенно бесплатно. Ясно, что с «Аватаром 2» последний вариант невозможен. Кроме того, вне зависимости от доступности качественных копий есть и еще один важный фактор — «новогодняя битва».

Битва титанов

Мировой прокат «Аватара 2» не просто так запланирован к католическому Рождеству: год у Голливуда был неровный и релиз Джеймса Кэмерона должен сорвать банк и вернуть бизнесу веру в самое массовое из искусств. Только в Северной Америке фильму обещают сборы от полумиллиарда долларов, что представляется скромным прогнозом: у нового «Топ Гана» было более $700 млн. В России «Аватар 2» мог стать неофициальным участником «новогодней битвы» релизов, которая обычно собирает существенную часть всей годовой кассы. И все главные рекордсмены российского проката выходили именно к Новому году.

Всё это вызывало обеспокоенность многих участников рынка. Самое влиятельное индустриальное издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало прогноз на новогодние сборы, и в их расчетах 2 млрд рублей должен собрать отечественный «Чебурашка», 1,3 млрд — новый фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», 0,5 млрд — «Непослушник 2» и т.д. Общая касса — более 4 млрд рублей, но всё это — без учета конкуренции с «Аватаром 2».

Синяки на глазах_4 Фото: 20th Century Studios

Как сообщили «Известиям» источники в индустрии, если бы «Аватар 2» вышел до 24 февраля, легально, с массированным маркетингом российского офиса «Диснея», он бы точно стал лидером «новогодней битвы», т.е. собрал бы минимум 2 млрд рублей. В нынешних условиях голливудские фильмы, которые отечественные кинотеатры показывают без прокатных удостоверений, собирают примерно 10% от своего потенциала. Следовательно, в России, считают эксперты, сборы блокбастера могли бы быть в районе 200–300 млн рублей, что в сравнении с планируемым 4 млрд не так уж много.

Тем не менее на рынке заговорили о том, что не стоит выпускать «Аватар» на поле «новогодней битвы». Например, потому, что кинотеатры могут соблазниться возможностью не делиться выручкой с правообладателем (это обычно 50% кассы) . И потому, что «Аватар 2» — не просто фильм, как марвеловские блокбастеры или тот же «Топ Ган», а что-то большее, символ кинематографа XXI века. Потом п ошли слухи, что российские киносети заключили «джентльменское соглашение» не выпускать у себя «Аватар» до окончания новогодних праздников, т.е. до 12 января, о чем сообщил в итоге БК в Telegram. Причем в кулуарах слухи дополнялись тем, что якобы российские продюсеры обратились лично к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой защитить отечественные релизы от конкуренции с американским тяжеловесом. И будто «джентльменское соглашение» было вынужденным, под давлением сверху.

В кабмине РФ «Известиям» сообщили, что «правительство не занимается регулированием показа фильмов в кинотеатрах». Алексей Воронков, глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) и управляющий сети кинотеатров «Синема 5», ответил, что, во-первых, н икакого вмешательства со стороны правительственных органов не было, а во-вторых, сама информация БК о «джентльменском соглашении» не соответствует действительности.

Синяки на глазах_3 Фото: 20th Century Studios

— Непонятно, кто с кем должен соглашаться в этих условиях, — отметил Алексей Воронков. — Единственные обсуждения, которые регулярно происходят перед Новым годом, — это обсуждения требований дистрибьюторов по нереальному количеству сеансов и об экономической целесообразности.

Как пояснил собеседник «Известий», в последние годы российские релизы собирали в новогодние каникулы достаточно, чтобы кинотеатры чувствовали себя не в убытке: средняя посещаемость сеансов на уровне 70–80 зрителей позволяет обойтись без голливудских блокбастеров. Зато после праздников, когда российские релизы отрабатывают свой потенциал и наступает затишье, имеет смысл привлекать зрителя большим голливудским кино. Тогда залы опять будут полные. Если же выпустить «Аватар 2» до Нового года и перенасытить репертуар, то что ставить после праздников? Поэтому логичнее не спешить. Кроме того, «Аватар 2» длится в два раза дольше «Чебурашки», а это значит, что вместо двух сеансов российского фильма даже полный зал на «Аватаре» будет менее выгодным . Поэтому, говорит Алексей Воронков, даже если его конкуренты будут у себя в каникулы ставить «Аватар», он всё равно продолжит показывать российские релизы. Но каждая сеть или кинотеатр вольны решать это сами, никто им ничего не навязывает.

Принять очевидное

Другая сторона вопроса об «Аватаре» — правовая. Голливудские фильмы идут в России без прокатных удостоверений (ПУ), а получить эти удостоверения некому, ведь правообладатели из США и многих других стран отказываются работать в РФ. Но за показ фильмов без ПУ Минкультуры штрафует кинотеатры на десятки тысяч рублей. По словам Воронкова, с августа штрафов было уже довольно много.

Синяки на глазах_2 Фото: 20th Century Studios

Пресс-служба Минкультуры сообщила «Известиям», что мониторинг продолжается, в том числе учитываются жалобы зрителей о пиратских показах, поступающие в ведомство. На их основании составляются протоколы и принимаются соответствующие административные меры. Оштрафован ряд кинотеатров и кинозалов в Москве, а также более чем в десяти регионах РФ за демонстрацию без ПУ зарубежных фильмов, среди которых «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Мир юрского периода: Господство», «Базз Лайтер», «Красное уведомление», «Тор: Любовь и гром». Точное количество штрафов в министерстве не назвали.

В связи с этим АВК выступает за введение системы параллельного импорта в отношении зарубежного кино, подобной тем системам, которые уже существуют в других индустриях. Правда, единства внутри АВК на этот счет нет. Так, «КАРО» и «Объединенная киносеть «Формула Кино/Синема Парк», крупнейшие игроки рынка, выступают против принудительного лицензирования голливудской продукции. Но большая часть других членов АВК убеждена, что раз параллельный импорт в отношении голливудского кино уже по факту налажен, то далее необходимо создать систему получения этим кино прокатных удостоверений помимо воли Голливуда. То есть чтобы «Аватар 2» вышел в России легально — с точки зрения внутреннего законодательства. Это облегчит переговоры и документацию с посредниками, которые будут поставлять в Россию контент.

Синяки на глазах_1 Фото: 20th Century Studios

По словам Алексея Воронкова, после принятия закона о параллельном импорте кинотеатры за два месяца перестроили свои логистические маршруты и наладили поставки оборудования для кинозалов. И закон о лицензировании контента тоже поможет наладить новые цепочки. Ряд игроков рынка считает, что в случае принятия этого закона зарубежные правообладатели, которые не прекратили сотрудничество с нашим бизнесом, перестанут работать с Россией и заключать сделки по контенту.