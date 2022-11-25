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Счастье от ума: Ламборгини, Маша и обаятельный абъюзер

Что смотреть в кино в эти выходные
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Фото: Russian World Vision
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В числе самых дискутивных новинок кинонедели — пронзительная драма о напрасном разводе от выдающегося якутского режиссера Степана Бурнашева «Наша зима», где теплые человеческие отношения обрастают льдом отчуждения в угоду социальным фантазмам. Еще — остросоциальный триллер «Сестры», примеряющий на зрителей шкуру жертвы домашнего насилия. Поклонникам байопиков будет небезынтересна драма обладателя «Оскара» Роберта Мореско «Ламборгини. Человек-легенда». А тем, кто идет в кино, чтобы отдохнуть и развеяться, можно порекомендовать снятую по голливудским лекалам комедию «Умная Маша» с Артемом Ткаченко и Ольгой Рыжовой.

«Наша зима»

Режиссер: Степан Бурнашёв. В ролях: Ирина Михайлова, Илья Яковлев

12+

Новый фильм одного из главных режиссеров современного якутского кино, участника и победителя «Окна в Европу», Варшавского МКФ, Tomorrow и «Киношока» Степана Бурнашева «Наша зима» — драматическая история бессмысленного развода, снятая «в самом холодном городе мира» в самое холодное время года.

Лида (Ирина Михайлова) и Дима (Илья Новиков) кажутся друзьям и родственникам образцовой парой — они никогда не ссорятся, живут в чистенькой просторной квартире, за которую только что выплатили ипотеку, оба неплохо зарабатывают. Хотя в последнее время в семье стал обозначаться некий мезальянс: Лида трудится в бизнес-корпорации и растет по службе, Дима по-прежнему чинит мобильные телефоны в неказистом закутке у супермаркета. Впрочем, социальное несоответствие, а Лида периодически пилит Диму за нежелание «расти и развиваться» — всего лишь самооговор. Отчужденность и охлаждение, равноценное тем самым минус 57 на улице — здесь полноценный участник событий, тягучая субстанция, сковывающая каждый взгляд, каждое движение, каждый диалог некогда дружных и веселых молодых супругов.

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Когда вместе невыносимо, а порознь еще не пробовали, развод кажется единственным верным решением, и если не шагом к новой жизни, то хотя бы шансом на освобождение. И бравирующая своими деловыми качествами Лида действует по-деловому: подает заявление в ЗАГС, при помощи подруги-риэлтера быстро продает квартиру. Привыкший повиноваться красавице-жене Дима и продолжающий ее любить не хотя соглашается. Однако все это не приносит ни малейшего облегчения — и после развода супруги продолжают существовать в поле взаимного отчуждения-притяжения. Приходит понимание, что дело было не в браке.

Скоропалительность таких решений и гиперчувствительность к эгоистическим аффектам и побудила режиссера взяться за этот материал.

— Зачастую на фоне недопонимания и неуважения друг друга происходят настоящие драмы. Никто не хочет уступать, и если даже уступают, то это со временем приводит к негативу. Этим фильмом я хочу показать, что не нужно стесняться своих чувств. Нужно много говорить на эту тему на стадии начала совместной жизни. Все равно с годами все копится и даже самая мелкая проблема во взаимоотношениях ведет к большой проблеме. Многие это понимают только тогда, когда они остаются одни, когда разводятся и уже вернуть прежние отношения обратно нельзя, — предупреждает Степан Бурнашёв.

«Сестры»

Режиссер: Иван Петухов. В ролях: Ирина Старшенбаум, Никита Ефремов, Надежда Маркина, Аня Чиповская, Никита Волков, Полина Гухман

16+

Клаустрофобический триллер с мистическим флером — остросоциальное и по-настоящему актуальное кино, пытающееся привлечь внимание к «неудобной» общественной проблеме — домашнего насилия. При некоторой невыразительности художественных средств, а такой фильм, конечно, эффектнее смотрелся бы на пленке с ракурсами, тенями и полутонами, авторы избрали довольно точную смысловую оптику — мы видим проблему глазами жертвы и почти до самого конца невольно солидаризуемся с насильником.

Главная героиня Аня (Ирина Старшенбаум) — нервная, не всегда причесанная молодая мать, которая в трениках слоняется по дому с убитым выражением лица, пугает малолетнего сынишку безумными идеями внезапных побегов из дома в теплые края, засыпает в ванной и сжигает до углей мясо в преддверии праздничного ужина. Ее муж Андрей (Никита Ефремов), напротив, производит впечатление респектабельного, надежного и очень выдержанного молодого человека.

Он не выходит из себя ни при каких обстоятельствах — обнаружив беглянку с утра на пустыре, мирно возвращает ее домой, напомнив, что метель — не лучшее время для прогулок. Вернувшись с работы в едва не сгоревшую квартиру — кутает жену в халатик и наливает ей вино.

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В то, что за закрытыми дверями Андрей бьет Аню смертным боем зрителя не может заставить поверить ничто, даже кровавые синяки по всему телу жертвы. Совершенно отчаявшаяся и запуганная Аня пишет какой-то лепет про запертую мужем подругу в соцсетях, комментаторы ржут, на помощь ей приходят демонические сестры, по легенде покончившие с собой в средневековом монастыре.

Как рассказывает режиссер и автор сценария Иван Петухов, снять этот фильм его побудило отношение к домашнему насилию в обществе.

— В каждом посте на тему домашнего насилия обязательно находятся люди, причем и мужчины, и женщины, которые до сих пор пишут пресловутое «а что она сделала, чтобы он её не бил?…», и «напросилась», и «мужик ни с того, ни с сего не станет…». Я ходил по их профилям, видел их фото с детишками и цветочками, семейными праздниками и отпусками и не понимал, — как они не понимают?! Вот с этих комментариев и чувства несправедливости, вызванного ими, всё и началось, — признается режиссер.

«Ламборгини. Человек-легенда»

Режиссер: Роберт Мореско. В ролях: Фрэнк Грилло, Гэбриел Бирн, Мира Сорвино, Джорджио Кантарини

18+

Обладатель премии «Оскар» за сценарий «Столкновения» и продюсер «Малышки на миллион» Роберт Мореско снял историю самого дерзкого стартапа в мире суперкаров. Этот байопик — путь страсти, проб и ошибок Ферруччо Ламборгини, величайшего автоконструктора, легенды послевоенной Италии, бросившего вызов самому Энцо Феррари.

Автор прослеживает путь своего героя с юных лет — увлеченный техникой сын фермера из провинции Феррара с юных лет отливал детали в мастерской, сооруженной для него родителями. Свою компанию основал в довольно молодом возрасте, сразу после войны — Lamborghini Trattori занималась переделкой военной техники для нужд сельского хозяйства.

Идея создать гоночный автомобиль «лучше, чем у Феррари» родилась из желания утереть нос заносчивому автопромышленнику. Однажды фанат гоночных авто Ламборгини заметил, что сцепление у его любимых «Феррари» подобно тому, что Ферруччо использует на своих тракторах, но только менее надежное и обратился с советом к самому Феррари, на что тот ответил, что не «трактористам» критиковать спорткары.

«Умная Маша»

Режиссер: Андрей Никифоров. В ролях: Артем Ткаченко, Ольга Рыжкова, Настасья Самбурская, Ростислав Хаит, Мария Шукшина, Галина Польских

12+

Простоватая и очаровательно невежественная красотка Маша, еще и «мейкапер» по профессии, терпит сокрушительное поражение при знакомстве с рафинированными и богатыми родителями своего нового бойфренда Кости — снобы «теряют челюсти» от каждой ее светской реплики. А Маша и, правда, жжет — то сравнит их изысканную усадьбу с ГУМом, то малых голландцев заценит — «неплохо для детей». Но хуже всего дела обстоят с вилками за обедом — у Маши их «на весь подъезд было пять», а тут по пять к каждой смене блюд.

В общем, смотрины Маша не проходит и ее тут же заменяют отвечающей запросам клана девушкой, однако героиня не сдается. Понимая, что ей учиться — не переучиться, Маша решается на эксперимент: вживляет чип, который в нужный момент снабжает ее мозг исчерпывающими знаниями по любому вопросу.

В основу сценария «Умной Маши» легла короткометражка «Бывшая», от которой сохранилась только фабула: внезапное появление бывшей.

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