Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Честный развод 2» 16+

Режиссер: Олег Асадулин. В Ролях: Александр Робак, Агата Муцениеце, Ирина Безряднова, Святослав Савченко, Ольга Тумайкина, Андрей Пынзару, Сергей Мезенцев, Люся Чеботина, Джемал Тетруашвили.

Гена добился успеха в мире юмора и стендапа, а Милана стала его женой и менеджером. Однако со временем совместная работа ставит под угрозу личные отношения. Брак находится на грани распада. Чтобы спасти отношения, Гена идет на рискованный шаг. Теперь он хочет помочь Милане исполнить ее давнюю мечту, но так, чтобы она не догадалась. Только вот эта авантюра может не понравиться девушке и еще сильнее обострить их семейный конфликт.

С 24 ноября в прокате

«Ламборгини: человек-легенда» 18+

Фото: Предоставлено МВК

Режиссер: Роберт Мореско. В ролях: Фрэнк Грилло, Гэбриел Бирн, Мира Сорвино, Джорджио Кантарини.

История самого дерзкого стартапа в мире суперкаров. Путь страсти, проб и ошибок Ферруччо Ламборгини и его превращения из сына фермера, мастерившего тракторы, в величайшего автоконструктора послевоенной Италии. Он создал легендарную машину и бросил вызов самому Энцо Феррари. Ферруччо Ламборгини мыслил не так, как все остальные, а потом набирался смелости и действовал, подчиняясь инстинктам и идеям. Но какую цену ему пришлось за это заплатить? Режиссер и автор сценария Роберт Мореско — обладатель премии «Оскар» за сценарий картины «Столкновения».

С 24 ноября в прокате

«Наша зима» 12+

Фото: Предоставлено платформой Chill

Режиссер: Степан Бурнашев. В ролях: Ирина Михайлова, Илья Яковлев.

Фильм одного из главных режиссеров современного якутского кино. Драматическая история семейных отношений мужчины и женщины, которые подошли к концу. После десяти лет брака муж и жена решают развестись. Раздел имущества и сам процесс развода проходит без скандалов. Каждый из них считает, что не в полной мере реализовал свои возможности и тяжелое решение даст толчок к новой жизни и забытым мечтам. Но только после развода они понимают, что всё это была лишь иллюзия и на самом деле проблема была не в браке. Съемки проходили в самом холодном городе мира Якутске при температуре –56 градусов.

С 24 ноября в прокате

«Как убили Джона Кеннеди» 16+

Фото: Первый канал

Режиссер: Оливер Стоун.

Премьера документального фильма. Новое расследование одного из самых громких и загадочных убийств XX века. Более полувека американское правительство скрывало от всего мира детали убийства 35-го президента США Джона Фицджералда Кеннеди. Люди по-прежнему не знают, кто организовал это неслыханное по дерзости преступление и на самом деле спустил курок. Режиссер Оливер Стоун, вооружившись новыми секретными документами, одним из первых пытается докопаться до истины.

27 ноября, 18:50, Первый канал

Театр

«Женитьба» 16+

Фото: Театр Армии

Режиссер: Юрий Маковский. В ролях: Мария Голубкина, Андрей Кайков, Ольга Богданова, Артем Каминский, Николай Лазарев, Сергей Колесников, Наталья Курсевич, Игорь Марченко, Антон Морозов, Сергей Федюшкин.

Премьера в Театре Армии. Классическая постановка по одноименной пьесе великого классика Николая Гоголя расскажет о ложном представлении о счастье. С одной стороны — это комедия, фарс, анекдот, абсурд. С другой — драма одиноких, несостоятельных людей. Самое страшное и неестественное состояние человека — одиночество, и к нему ведут браки без ответственности и любви или браки по расчету.

26 ноября, 18:00, Театр Армии, Малый зал

«Юлий Цезарь LIVE», 16+

Фото: Театр «Модерн»

Режиссер Юрий Грымов. В ролях: Петр Ступин, Игорь Яцко, Любовь Новак, Александр Толмачев, Юрий Анпилогов, Надежда Меньшова, Валерия Королева.

Спектакль о жажде власти и признания, огненной страсти и безрассудной любви, управляющей миллионами. Зрители становятся свидетелями пророчества. Герои бессмертной трагедии Шекспира предсказывают человечеству его будущее: поступками людей будут руководить пороки и стремление к сиюминутной выгоде, а главному персонажу всей мировой истории — народу — будет отведена роль игрушки в руках заговорщиков. Смерть Юлия Цезаря вместо перемен и спасения приносит обществу Древнего Рима полный хаос.

26 ноября, 18:00, театр «Модерн»

«Гроза» 12+

Фото: театр «Сатирикон»

Режиссер: Константин Райкин. В ролях: Мария Золотухина, Даниил Пугаев, Марина Дровосекова, Роман Матюнин, Георгий Лежава, Ярослав Медведев, Альбина Юсупова, Яков Ломкин, Никита Смолянинов.

Драму Островского про изменившую мужу Катерину Константин Райкин ставит балаганным хулиганским способом. В спектакле смешаны жанры, времена, языки, даже конфессии. Здесь много музыки: от фольклорных русских и церковных песнопений до английских, французских текстов, джазовых и роковых композиций. Музыкальный и танцевальный диапазон фактически «без берегов». В спектакле занято 30 артистов.

24, 25 ноября, 19:00, театр «Сатирикон», сцена ТКЗ «Дворец на Яузе»

«Андрей Меркурьев. Признание» 12+

Фото: Предоставлено пресс-службой Андрея Меркурьева

Хореограф: Андрей Меркурьев. В ролях: Мария Александрова, Владислав Лантратов, Екатерина Крысанова, Игорь Цвирко, Евгения Образцова и другие.

Вечер хореографии Андрея Меркурьева посвящен 45-летию танцовщика. «Признание» — это синтез балета и симфонической музыки, поэзии, драматургии и визуальных искусств. Это эксперимент и поиск новых средств выразительности, объяснение в любви зрителям, искусству и тайне творчества. Андрей Меркурьев — обладатель уникального исполнительского таланта, звезда мирового балета. В его вечере примут участие солисты Большого и Мариинского театров, Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

28 ноября, 19:00, РАМТ

«Сны Каштанки» 8+

Фото: Театр имени Сац

Режиссер: Мария Фомичева. В ролях: Михаил Богданов, Юлия Волкова, Михаил Чесноков, Константин Ивин, Борис Щербаков. Михаил Заболотский.

Иммерсивный спектакль в фойе театра. Автором идеи постановки стал художественный руководитель театра Георгий Исаакян. Михаил Броннер положил на музыку рассказ Антона Чехова про собаку Каштанку. Композитор написал произведение для чтеца и камерного оркестра с необычным составом: в нем еще есть аккордеон, балалайка, саксофон и фортепиано. При этом он не убрал ни одного слова из рассказа Чехова.

27 ноября, 14:00, 18:00, Театр имени Сац

Музеи

«Re: Renaissance. Егор Остров» 12+

Фото: РОСИЗО

Масштабная экспозиция включает более 50 произведений, созданных художником Егором Островым на протяжении тридцати лет. Многие из них впервые демонстрируются широкой публике. Используя современные технические средства, Егор Остров делает, по сути, то же, что и художники эпохи Возрождения. Героями его работ становятся Сикстинская мадонна, Давид, Лик Христа с Туринской плащаницы. Покидая выставку, зритель видит изображение Святого Духа в виде голубя — посланника мира.

До 11 декабря, выставочный зал РОСИЗО

«Траектория энергии» 0+

Фото: галерея JART

Персональная выставка художницы Насти Миро посвящена идее «сталкерства» — виду индустриального туризма по покинутым местам и объектам. Местом для художественного исследования стала Кызылординская область Республики Казахстан, которая сочетает в себе не только бескрайнюю степь со множеством артефактов, но и закрытую площадку, где расположен космический корабль «Буря». Гостей ждет путешествие по закрытому космодрому и окружающей его степи: посетители сами решат, как выстроить свой путь по экспозиции, и смогут оставить свой след — посадить цветок в интерактивной инсталляции.

До 13 декабря, в галерее JART

Концерты

«Орган. Метаморфозы и отражения. Сольный концерт Евгении Кривицкой» 12+

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

Первый органный концерт в истории Дома культуры «ГЭС-2» в исполнении профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Евгении Кривицкой. В программе — произведения Иоганна Себастьяна Баха, Родиона Щедрина, Давида Кривицкого, Такаси Ёсимацу, Микаэла Таривердиева, Арво Пярта, Георга Фридриха Генделя. «Метаморфозы и отражения» развивает важную для Дома культуры «ГЭС-2» идею диалога звука и архитектуры. Ренцо Пьяно не раз подчеркивал сходство бывшей электростанции с базиликой.

25 ноября, 20:00, «ГЭС-2»

«Другое пространство. Continuo» 12+

Фото: Концертный зал имени П. И. Чайковского

Вечер современной музыки, в котором принимают участие Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова и маэстро Федор Леднев, Елена Ревич (скрипка). Ведущий — Ярослав Тимофеев. В программе — две российские премьеры. Inferno («Ад») англичанина Томаса Адеса, одного из наиболее успешных композиторов нашего времени, и Концерт для скрипки с оркестром Гюса Янсена. Завершит концерт Четвертая симфония Николая Каретникова.

27 ноября, 19:00, Концертный зал им. П.И. Чайковского

Интерактивное действие «Музыкальное путешествие» 6+

Фото: московский концертный зал «Зарядье»

Программа посвящена композитору Рашиду Калимулину. Автор музыки выступает еще и ведущим. Он предлагает юным зрителям задуматься о любви к родной земле и ее истории, вере в мечту и будущее, о бережном отношении к родным и близким. В спектакле звучат пьесы из альбомов «Лесные сказки», «Любимая деревня», «Москва любимая», «Москва спортивная» в исполнении лауреатов международных конкурсов Алсу Абдуллиной, Радомиры Красавиной и Василия Сальникова.

26 ноября, 15:00, «Зарядье», Малый зал

Фестивали

VI Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон» 16+

Фото: Русский Репортаж

Одно из главных культурных событий на территории Арктики. В международном конкурсе полнометражных фильмов будет представлено 12 работ. Среди них — «Беги, женщина, беги» Зои Хопкинс, комедия «Все ненавидят Йохана» Халлвара Ватсё, «А ты — исландец?» Магнеи Бьёрк Валдимарсдоттир, «Жили двенадцать разбойников» Светланы Стасенко, «Огонь» Анны Яновской, «Свобода в квадрате» Анастасии Зверьковой и «Оторванные» Владимира Кривова. В короткометражной секции будет представлено 15 документальных и 15 игровых картин. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 5 декабря.

С 28 ноября по 11 декабря, город Анадырь

Второй культурно-образовательный хакатон «История будущего» 16+

Фото: Пресс-служба форума

Хакатон «История будущего» — это возможность для молодых людей проявить себя, реализовать свой творческий потенциал, а главное — воплотить проект в сфере искусства и культуры. Форум объединит инициативных студентов творческих профессий. Идейным вдохновителем и организатором стал Российский фонд культуры. В Москву приедут 80 молодых людей и девушек в возрасте от 18 до 25 лет из более чем 20 регионов, в том числе представители Донецкой и Луганской народных республик. В программе — встречи с актерами театра и кино, мастер-классы, подготовка и защита собственных проектов. Победитель получит поддержку.

С 25 до 27 ноября, Российский фонд культуры

V Большой детский фестиваль 6+

Фото: Московский Губернский театр

На торжественной церемонии закрытия V Большого детского фестиваля под руководством народного артиста России Сергея Безрукова будут объявлены 18 победителей. Ими станут спектакли, кино, мультфильмы и книги, которые выбрало

детское жюри. За два месяца члены жюри — ребята в возрасте от 6 до 16 лет — посетили более 90 мероприятий фестиваля и готовы объявить, кто, по их мнению, стал лучшим в нынешнем году.

25 ноября, 16:30, Новый Манеж

Катки

«ГУМ-Каток» 6+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Традиционно каждую зиму в самом сердце столицы на Красной площади открывается «ГУМ-Каток» и «ГУМ-Ярмарка». Новогодняя музыка и почти 2700 кв. м ровного льда прямо у стен Кремля. И этот лед не растает, даже если на улице плюс: заморозку поддерживают 6,5 км трубок с хладагентом. Работает прокат коньков. Новый сезон 28 ноября Bosco di Ciliegi торжественно откроет «ГУМ-Каток» новым ледовым шоу Татьяны Навки — «Шахерезада» с участием ведущих фигуристов нашей страны. На следующий день каток открыт для посещения с 9:00 до 23:00.

С 29 ноября, «ГУМ-Каток», Красная площадь

«Тот самый каток» на ВДНХ 6+

Фото: vdnh.ru

В зимнем сезоне-2022/23 для гостей выставки открыт самый большой каток Москвы. Для юных посетителей работает детская ледовая площадка. Традиционно каток располагается на Главной аллее — от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 центра «Слово», окружив ледовыми дорожками фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Площадь искусственного ледового покрытия — более 20 тыс. кв. м. Каток работает по сеансам.

С 25 ноября, 17:00, ВДНХ