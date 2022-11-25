В ожидании «Чуда»: хоррор о святой девочке, трудные подростки и мультяшный Пелевин

Новый сезон «Трудных подростков», где они стали еще труднее, но и харизматичнее. Анимадок о главном российском писателе без участия самого писателя — «Пелевин». Ирландский этнохоррор «Чудо». Увлекательные злоключения школьников из недалекого будущего на Apple+. Пока вы досматривали «Андор», вышло много интересного. «Известия» выбрали лучшие онлайн-новинки уходящего месяца, которые можно смотреть без регистрации и с регистрацией, с VPN и не только.

«Трудные подростки» (more.tv, 4-й сезон)

Сам факт того, что сериал российского стриминга добрался до 4-го сезона, уже заставляет отнестись к нему серьезно. У этого шоу сформировалась своя фан-база, это армия из миллионов зрителей, которые полюбили прошлые сезоны и с нетерпением ждали нового.

Авторы хорошо понимают, как опасно будет дать своим героям повзрослеть. «Очень странные дела» на этом не раз споткнулись, новым сезоном «Эйфории» тоже довольны далеко не все. Поэтому время в сериале тянется медленно, и четвертый сезон начинается там же, где кончается третий, то есть всё максимально недискретно, даром что актеры растут и матереют, хотя на экране это пока незаметно. Чтобы усилить сюжет, в сериал введена тема вебкама и обманчиво легкого заработка с его помощью. Подробно описывается процесс освобождения от наркозависимости. А создатели проекта постепенно придают ему всё более социальный окрас. Так, параллельно с игровым сериалом выходит уже второй сезон документального проекта «Трудные подростки. Реальность», где разбираются проблемы реальных людей, ровесников героев сериала.

«Пелевин» (Kion)

Родион Чепель прославился доками про Владислава Листьева и Павла Дурова, сделанными бойко, очень по-журналистски, с юмором, в американском стиле. У нас такой контент появляется довольно редко, потому что хороший док снимается долго, стоит дорого и требует здорового свободного хулиганства.

Конечно, «Пелевин» — проект рискованный. Хотя бы потому, что тему «рассказ о Пелевине без Пелевина» закрыл еще десять лет назад классик документального кино Борис Караджев в фильме «Писатель «П». Попытка идентификации». Там тоже не удалось встретиться с писателем, так что разговор строился через впечатления его коллег и друзей (в основном бывших). Новый фильм к юбилею строится точно так же, но там есть несколько новых эксклюзивных фактов и фотографий, а также некоторое количество анимации, в том числе анимационный Пелевин — за неимением реального. У Караджева существенный упор сделан на литературные достоинства прозы Пелевина, Чепеля больше интересует миф, который писатель создал вокруг своего имени. Но два фильма похожи друг на друга, как два практических любых взятых наугад романа самого Пелевина. Может, так и было задумано?

«Чудо» (Netflix)

Конечно, в этом месяце на Netflix наиболее популярен новый сезон «Короны», а параллельно повышает позиции «На Западном фронте без перемен» (этот релиз уже на третьем месте среди неанглоязычных полнометражных релизов в истории компании). Мы об обоих тайтлах уже подробно писали, так что обратим внимание на более тихий релиз, каких немало на главном (пока еще) стриминге мира.

Автор «Чуда» Себастьян Лелио давно известен киноманам. Его «Глория» была фаворитом Берлинале-2013, а исполнившая там главную роль Паулина Гарсия получила приз за лучшую женскую роль. В 2018 году «Фантастическая женщина» Лелио получила «Оскар» и вошла в историю, потому что актриса и певица Даниэла Вега оказалась первым трансгендером, который выступил на церемонии вручения «Оскара». Фильмы Лелио любили, потому что они были похожи на картины лучшего периода Педро Альмодовара, там тоже были глубокие драмы, сентиментальные и парадоксальные, еще и прекрасно сыгранные.

«Чудо» — фильм совсем другой. Он снят на английском, действие происходит в Ирландии в XIX веке, и великолепная (опять) актриса Флоренс Пью играет здесь медсестру, приставленную к одной особенной девочке. Дело в том, что девочка будто бы питается Святым Духом, а не пищей, и ее в деревушке все считают святой. Не все верят, конечно, так что героиня Пью должна всё выяснить сама. И убедиться, что девочка и ее родители не лгут. Или всё же лгут? И что в этой деревеньке за вещи творятся, что ни в каком хорроре не покажут?

Фильм поставлен по роману Эммы Донохью — той самой, которая написала «Комнату» (книгу читали не все, а фильм по ней стал суперхитом). Тоже знак качества.

«Высокое напряжение» (Apple TV+)

Ни один другой сервис настолько тщательно и интересно не выдает регулярно качественную научную фантастику. Apple не скупится и не гонится за хайпом, оттого и подписчики получают всегда нечто уникальное, штучное. К таким продуктам принадлежит альманах «Высокое напряжение» — несколько удивительных рассказов о школьниках будущего. Один из них решает слегка поиграть с последними медицинскими достижениями, чтобы увеличить свой рост и пройти по нормативам в спортивную команду. Другой создает себе робота-клона, потому что не справляется со всеми своими задачами в жизни, а потом огребает массу проблем вместо ожидаемого комфорта. Дети играют с пультом управления «умным домом» и вдруг понимают, что их родителями он тоже может управлять, а им как раз того и надо было. А еще есть одна новелла, где семья готовится принять гостей в своем марсианском доме, но как назло начинается обычный для этой планеты шторм, и все планы идут прахом. В общем, понятно, что для большинства людей в мире главный ноябрьский релиз Apple — озорная комедия «В духе Рождества» с Уиллом Ферреллом и Райаном Рейнольдсом, но именно рядом с такими «громкими» хитами «Высокое напряжение» особенно подкупает камерностью и хорошим вкусом.

«Андор» (Disney+)

Такого во вселенной «Звездных войн» еще не было. 12-часовой роман, который язык не поворачивается назвать сериалом, только что закончился, и рейтинги у него выше, чем у раскрученных «Дома Дракона» и «Властелина колец». В повествование поместилось так много, что не привыкший к такой интенсивности зритель не всегда выдерживал темп и сходил с дистанции. «Андор» — не просто приквел к «Изгою-один», рассказывающий о юности героя Повстанцев Кассиана Андора, пилота и воина. Это рефлексия, напряженное размышление о природе революции, о том, из чего она вызревает, как совокупность стремлений, таких разнонаправленных, ведет в итоге к мощному антитоталитарному движению.

Повествование раздроблено на несколько неравных кусков, где есть и пародия на «Игру в кальмара», и реверансы в сторону «Бегущего по лезвию». Здесь и политика, и действия силовиков, включая пытки, здесь психология насилия в разных его преломлениях. Это не семейное фэнтези, как большая часть «Звездных войн», а взрослые мысли о взрослых вещах. Поэтому почти нет экшена, а технологичность фильма завуалирована реалистичной картинкой. А те, кто смог добраться до финала, думаем, не пожалеют о потраченном времени ни на секунду.