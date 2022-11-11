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Ремарка к фильму: как смотреть «На Западном фронте без перемен»

Почему картина о Первой мировой войне стала одним из главных событий сезона
Фото: Netflix
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Военная драма «На Западном фронте без перемен» всего за две недели после релиза вошла в десятку самых просматриваемых неанглоязычных картин Netflix. Она выдвинута на «Оскар», критики еще с премьеры в Торонто заходятся от восторга, а зрители сходятся на том, что первая в истории немецкая экранизация романа Ремарка уже может считаться классической, хотя от всего сюжета там сохранилось не так много. «Известия» разбирались, что именно.

Сто лет одиночества

В это не так легко поверить, но один из важнейших и самых читаемых романов ХХ века до этого момента выдержал всего две экранизации. Первая была вскоре после его публикации — уроженец Кишинева Лейб Мильштейн, он же Льюис Майлстоун, в 1930 году снял в Голливуде масштабный даже по нынешним меркам блокбастер и получил за режиссуру «Оскар» (премия как раз тогда только недавно появилась). Картина имела огромный успех во всем мире, хотя в Германии с ней боролись, потому что она, как и полагается любому хорошему военному фильму, была категорически антивоенной. Блокбастер попросту запретили для показа. Художественная сила фильма была настолько велика, что с тех пор никто не рисковал повторить этот опыт, это всё равно что пытаться сделать еще одних «Унесенных ветром». Только в 1970-х вышел телефильм Делберта Манна, тоже в США, но его успех был куда скромнее, чем у первого фильма, впрочем, без премий тот вариант тоже не остался, получил «Золотой глобус».

Ремарка к фильму
Кадр из фильма «На западном фронте без перемен», реж. Льюис Майлстоун, 1930
Кадр из фильма «На западном фронте без перемен», реж. Льюис Майлстоун, 1930

Теперь же перед нами не просто фильм, хотя это и выдающееся произведение искусства. Это — символ, потому что впервые Германия осмелилась сделать свою постановку романа, такого тяжелого для страны. Это рассказ о катастрофе, увиденной глазами молодых мальчишек без будущего. Рассказ о проигранной войне, о крушении империи, о позоре, о ненужной гибели миллионов людей, об ударе, от которого стране было так трудно оправиться, — чтобы потом опять попасть в ловушку уже нового безумного лидера и запустить новую грандиозную центрифугу мирового масштаба.

Как найти слова, чтобы говорить об этом так громко, на весь мир? Кого винить — и винить ли вовсе? Как осознать весь масштаб беды с дистанции целого века? Герои фильма не смотрели военных блокбастеров, у них не было соцсетей, они не росли на военных книжках, мы никогда не сможем поставить себя на их место. Но авторы фильма решили достаточно свободно обойтись с текстом романа, чтобы зритель забыл о том, что все происходящее случилось давным-давно в Германии. Это фильм, где только военная форма и техника ненавязчиво говорят нам, что речь о начале ХХ века, а всё остальное подано настолько современно, актуально, что будто перед нами рассказ о современных войнах. Не случайно через весь фильм проходит красной нитью образ умерших детей. От оспы, от голода, от взрыва, газовой атаки или удара саперной лопаткой — в фильме о прошлом ежеминутно гибнет на глазах их будущее, и этот эффект очень сильный.

Ремарка к фильму
кадр из фильма на западном фронте без перемен
Фото: Netflix

Кровь и кости

Работа над проектом шла несколько лет. И понятно, почему его авторы, прежде всего режиссер Эдвард Бергер, отказались от многих важных мест в романе. Например, там был лагерь с русскими военнопленными, и впечатления от общения с ними главного героя представляли для нашего читателя особый интерес. От русских здесь осталась только короткая реплика, что в случае ослабления Германии на нее немедленно нападут большевики.

Почти исчезли впечатления главного героя от его отпуска в тылу, где он прятался от всех, кто желал выслушать его рассказы о подвигах немецких солдат. От тыла вообще мало осталось. Особое внимание авторы уделяют идеологической поддержке войны и пропаганде в школах, откуда ребят бросают сразу под французские танки и самолеты, и, конечно, речам перед новобранцами.

Ремарка к фильму
кадр из фильма на западном фронте без перемен
Фото: Netflix

— Вы стоите на пороге существования, запомните этот момент! — надрывается оратор. — Вы — железная молодежь Германии. Вам посчастливилось жить в великие времена. Будьте бдительны: в самый темный час, особенно в ожидании нападения, могут начать закрадываться сомнения. Но сейчас не время для слабости ума! Любые нерешительность и колебание — предательство Родины! Современная война похожа на шахматы. В ней важна не отдельная личность, а целое! Вы должны прорвать фронт во Фландрии, и уже через две недели вы будете пировать в Париже! Судьба Германии в руках ее лучшего поколения — вашего! В бой, за кайзера, за Бога, за Отечество!

Вчерашние школьники ликуют. И следующие два часа экранного времени мы проведем с ними прямо там, на узком пятачке, где за четыре года линия фронта осталась почти неизменной, зато там бесславно погибло3 млн человек. Война здесь — это грязь, которая повсюду: в карманах, на лице, в каске, во рту. Противнику, чтобы не стонал, пихают ее прямо в глотку. Она летит во все стороны от взрывов, смешиваясь с кровью, и смыть эту грязь нечем.

Ремарка к фильму
кадр из фильма на западном фронте без перемен
Фото: Netflix

Война — это холод, от которого не спасает тонкая немецкая форма (ее выдают новобранцам, срезая на глазах нашивки с именами погибших прошлых владельцев). Мороз разлит по кадру, который блестит от инея. Отмерзшие руки солдат учат греть, засунув их в штаны, в таком положении ребята проводят существенную часть времени. Война — это голод, и первое, что делают бойцы, ворвавшись в чужие окопы, — бегут в кладовки и пихают в рот всё съедобное, платя за это иногда жизнью. Кровь убитых брызжет прямо в камеру, нам в лицо, а вояки хохочут, колбасой спешно давятся.

Потом надо будет бродить по полю и собирать с погибших друзей жетоны. Жечь всё, что горит, чтобы согреться. Укреплять окопы перед атакой французов. А потом надо отправиться искать подкрепление, которое куда-то запропастилось, и обнаружить, что все 60 безусых мальчишек лежат отравленные газовой атакой. Их тоже нужно сосчитать, перетаскать, сложить по гробам или просто закопать.

Ремарка к фильму
кадр из фильма на западном фронте без перемен
Фото: Netflix

В фильме две сцены боя, одна длится полчаса и сделала бы честь самому Спилбергу. Надо видеть, как обезумевшие от грохота пацаны, выронившие ружья, режут противника ножами и лопатами, душат руками, грызут, царапают. Как огнеметами жгут сдающихся в плен безоружных мальчишек — здесь вообще поднятые руки не учитывают, убивают на месте. Как во время схватки бойцы вдруг останавливаются, увидев перед собой не врага, а обычного юношу, такого же, как они, испуганного, голодного, замерзшего. Всё происходит слишком быстро, никто ни о чем не думает, все орут, бегут, прячутся, отползают подальше с оторванными конечностями, топят друг друга все в той же грязи, где гусеницы танков перемешивают глину с телами еще живых солдат. Это зрелище не для слабонервных, и даже на домашнем экране подписчика Netflix погружают зрителя почти в транс. Слишком страшно, слишком реально, слишком близко.

Ремарка к фильму
кадр из фильма на западном фронте без перемен
Фото: Netflix

А потом иногда нас перемещают в мир уютных кабинетов с дорогой мебелью. Там хорошо одетые люди, пока солдаты мерзнут в грязных окопах, истекая кровью, обсуждают, что вот французы совсем невыгодные условия для мира предлагают. Так что надо воевать. Германия должна победить, так сказал кайзер. В этих сценах великолепно играет главная звезда фильма Даниэль Брюль, которого кто-то знает по «Гудбай, Ленин!», а кто-то — по «Капитану Америке» и «Бесславным ублюдкам». Одинокий и неприкаянный, потерявший на войне сына, он бродит по кабинетам и безуспешно доказывает, что надо любой ценой остановиться гибель людей со всех сторон. И что если цена этому — капитуляция, то надо соглашаться, иначе скоро ставить подпись будет некому и не за кого.

Критики сходятся на том, что выдвинутый Германией на «Оскар» фильм имеет немало шансов получить награду. Но еще важнее — что на Netflix фильм уже в десятке по просмотрам, а через неделю будет в пятерке. Это значит, что авторов поняли и услышали, и не только люди, читавшие Ремарка, а уже более 50 млн подписчиков во всем мире. Это и есть главная награда.

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