Почему опиум для народов: как и чем Netflix хочет удержать зрителей

За второй квартал 2022 года Netflix потерял чуть меньше миллиона подписчиков. И большая их часть — в Северной Америке (1,3 млн), а не в России (0,7 млн). А прирост выше всего в Азии (1 млн). Но куда интереснее то, какие ходы сделал и сделает Netflix, чтобы прекратить снижение аудитории. «Известия» разбирают маркетинговые перемены знаковой интернет-платформы, чтобы понять, чего ждать дальше и какие сигналы она подает рынку.

Под ногами Колосса

Накануне публикации отчета Netflix за второй квартал многие эксперты, в том числе сам сервис, предрекали онлайн-платформе сокрушительное падение аудитории примерно в 2 млн подписчиков. При 220 млн абонентов цифра, может, и не принципиальна, тем более что только при уходе с российского рынка Netflix отказался от 700 тыс. абонентов . Они, впрочем, продолжают пользоваться его услугами через VPN и «семейные» аккаунты других стран. Но дело в другом: Netflix начал падать, а его главный конкурент сегодня Disney+ стремительно растет и вскоре, как предрекают, должен догнать старшего брата по числу абонентов.

Велик соблазн заговорить о трещинах на глиняных ногах колосса стоимостью $82 млрд. А тем временем менеджеры Netflix начали принимать антикризисные меры, которые еще до публикации регулярного отчета заставили понять, насколько серьезно компания намерена менять свой бизнес.

Первая и главная мера, особенно в глазах всего мира — это триумфальный выпуск четвертого сезона «Очень странных дел». По последним данным Netflix, количество часов просмотра нового шоу уже превысило 1,3 млрд . Большую роль в этом сыграл необычный для стриминга маркетинговый ход. Netflix когда-то ввел радикальную моду на выпуск всех эпизодов очередного сезона сериалов единовременно. Даже сегодня не все конкуренты могут себе позволить такое, а для Netflix это остается главной фишкой. В этот же раз Netflix разбил сезон на две части и выпустил их с разницей в месяц. В итоге первые 7 эпизодов к пятой неделе упали на второе место, а после выхода двух финальных эпизодов рейтинги вновь взлетели — и сезон стал самым успешным англоязычным сериалом в истории Netflix. Для руководства сервиса этот результат, вероятно, станет сигналом к тому, чтобы главные сериалы в дальнейшем так же выпускать по частям. Disney+, кстати, не спешит и выкладывает по эпизоду в неделю.

Вторая мера, непосредственно связанная с первой, — создание больших франшиз. Вроде «Гарри Поттера» и «Звездных войн». Так, только на основе «Очень странных дел» сейчас разрабатывается дюжина проектов, а еще по мотивам сериала выпускается разного рода «мерч», включая игрушки. По другим успешным проектам Netflix тоже спешно формирует франшизы, придумывая спин-оффы, приквелы и сиквелы. Платформу ждет грустный сентябрь, ведь основная аудитория в этом месяце будет смотреть приквелы «Игры престолов» и «Властелина колец» на других площадках, а Netflix будет довольствоваться «остатками», что вряд ли приятно.

Netflix хочет постоянных золотых яиц от надежных кур, туда скорее всего будут направлены основные средства. Платформа не просто так приобрела «Викингов» и активно вкладывается в «Ведьмака», это тоже большие франшизы с огромной фанбазой. Компания даже расширяет штат сотрудников, которые будут заниматься лицензированной продукцией франшиз.

Третья мера — новые варианты подписки. Как известно, она у Netflix везде недешевая, поэтому платформа пробует ударить сразу в двух направлениях. С одной стороны, снизить цену для тех, кто готов смотреть рекламу (хотя трудно себе представить, чтобы потребитель Netflix согласился на это, он ведь и платит, чтобы смотреть не рекламу, а контент). С другой — поднять цену для «семейных» аккаунтов, не без оснований предполагая, что пользуются ими никакие не семьи, а самые разные люди вскладчину. «Известия» уже писали, что после ухода Netflix из России самый простой способ пользоваться им — это подключиться к аккаунтам друзей, живущих за границей. Теперь Netflix будет пытаться помешать этому, тестовая программа будет запущена в августе в пяти странах Южной Америки, но это как раз может отпугнуть часть подписчиков. Особенно тех, у кого семьи живут в разных частях света или много путешествуют.

Взрослые — в сторону

Отчет Netflix как будто воодушевляет. Миллион подписчиков потерян, но прибыль даже выросла на 8% — за счет укрепления доллара. Она составила $7.97 млрд. Платформа прогнозирует увеличение числа подписчиков на 1 млн в III квартале, но стоит отметить, что за 2021 год Netflix увеличился на 14 млн подписчиков, а в этом сезоне пока упал на 1,2 млн , так что к концу года ему нужно сделать так, чтобы акционеры вновь поверили в платформу.

Пока что стриминг существенно сократил свой штат, пообещал сосредоточиться на меньшем числе проектов, но стопроцентно успешных. В своем отчете Netflix утверждает, что все-таки верит, будто рекламная модель позволит привлечь большее число хозяйств там, где рекламный рынок хорошо развит, а цены — высокие.

«Известия» обратились к крупнейшим российским онлайн-кинотеатрам с просьбой прокомментировать маркетинговые решения Netflix и спрогнозировать дальнейшие перемены на глобальном рынке. Все до одной платформы отказались говорить на эту тему. Вероятно, потому, что Netflix опять идет путем первопроходца, поднимая для рынка планку и заставляя либо следовать своему примеру, либо выступать резко оппозиционно.

Почему опиум для народов: Фото: Getty Images/Silas Stein/picture alliance

Так, прямая противоположность Netflix — Disney+, который развивается достаточно консервативно. Ставит на семейный контент, прежде всего — дорогостоящее фэнтези, большие индустриальные проекты, блокбастеры от «Диснея» и «Пиксара», суперфраншизы типа «Мстителей» и «Звездных войн». Стриминг запустился в конце 2019 года, но у него уже более 140 млн подписчиков . И, например, в первом квартале 2022 года их стало на 8 млн больше. Летом платформа добавила к списку стран, где она работает, 42 государства, а к 2024 году планирует отчитаться о 230-260 млн подписчиков. То есть обогнать Netflix, если все будет идти теми же темпами.

То, что делает сейчас Netflix, может уничтожить сервис как концептуальное пространство, за причастность к которому абоненты платят немалые деньги. Уровня фэнтези-франшиз «Диснея» сервис вряд ли добьется, независимых новаторских проектов у него станет меньше, и даже преданные абоненты могут перейти на Disney+. Тем более, что качественного детского контента там больше, чем у Netflix: последний все же ориентируется на более взрослую публику. Это как разница между PlayStation и Nintendo, только PlayStation не боится своей «взрослости» и за счет этого побеждает, привлекая премиальную платежеспособную аудиторию.

С другой стороны, любая платформа обязана не только формировать спрос, но и учитывать его. Недавнее и сследование Hub Research показало, что когда пользователи подписывались на платформы в этом году, поводом для выбора Netflix становились только «Ведьмак» — и «Ходячие мертвецы», которые тоже там доступны, потому что у Netflix частичные права. То есть не корейские сериалы, включая «Игру в кальмара», не «Очень странные дела», и трудно осуждать Netflix за то, что сервис хочет продолжить рост. Тем более, что пользователи сейчас удовлетворены его контентом меньше, чем продуктами конкурентов , как показывают данные исследования Whip Media.

Индустрия продолжает следить за этим «чемпионатом мира» среди онлайн-платформ. Но есть риск, что пользователь в данном случае может проиграть от этой конкуренции, где никто не хочет лишний раз рисковать и открывать новые горизонты.