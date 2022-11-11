«Заговор» раскрыт: медресе, суд и коробок со спичками

Главным событием кинонедели обещает стать скандинавский арт-хит — антиклерикальный триллер запрещенного в Египте триумфатора Канн, шведского режиссера Тарика Салеха «Заговор в Каире». Поклонникам раскаленных бытийно-психологических лент будут интересны камерные драмы «По-мужски» Максима Кулагина и экранизация романа гонкуровского лауреата Карин Тюиль «Дела человеческие» с Шарлоттой Генсбур в роли разочаровавшейся в фемповестке правозащитницы. Семейной аудитории можно порекомендовать фантастическую притчу Рената Давлетьярова «Волшебники», взявшего за основу сюжета популярную в советские годы детскую книгу о мальчике со спичками.

«Заговор в Каире»

Режиссер: Тарик Салех. В ролях: Тауфик Бахром, Фарес Фарес, Мохаммад Бакри

18+

Призер Каннского фестиваля и претендент на «Оскар» — остросюжетный триллер «Заговор в Каире» шведского режиссера египетского происхождения Тарика Салеха — лента событийная.

Это первый серьезный политический триллер, касающийся Ближнего Востока и, в частности, Египта, который пытается выявить механику исламского мира. В центре сюжета — герой-простак, сын рыбака по имени Адам. Отец хотел, чтобы юноша помогал ему в рыбном промысле, однако тот проявил редкую склонность к премудростям и сдал экзамены в легендарное медресе — каирский Университет Аль-Азхар, кузницу кадров имамата, своего рода арабский Ватикан, определяющий суннитскую политику во всем мире; в титрах сразу же оговаривается, что ни один светский правитель никогда не имел власти над Аль-Азхаром.

Впрочем, о прилежании и послушании вскоре приходится забыть. Оказавшемуся в эпицентре политической интриги наивному парню требуются совершенно другие компетенции — неслучайно на этот замысел автора «Наемника» вдохновило «Имя розы» Умберто Эко.

Спустя короткое время после приезда Адама умирает верховный имам. В связи с этим созывается Верховный совет мудрецов, состоящий из 27 имамов, который избирает нового верховного имама. В то же время буквально через дорогу (и это соответствует реальности) в штаб-квартире Службы государственной безопасности созывается свое собрание по данному вопросу. Глава египетских «особистов» сообщает собравшимся: «Верховный имам умер, поэтому теперь наша задача состоит в том, чтобы тот, кто придет ему на смену, разделял наши идеи». Поскольку у службы нет своего человека внутри Аль-Азхара, выбор сотрудников падает на Адама, тому приходится согласиться — как и любой простой египтянин, сын рыбака приучен уважать и бояться представителей органов с самого детства.

Надо заметить, Тарик Салех не только известен острыми политическими высказываниями на родине, но и внесен в список нежелательных лиц, которые будут немедленно арестованы, если снова окажутся на территории Египта. Это решение власти государства приняли в 2015 году, за три дня до начала съемок триллера «Случай в отеле «Нил Хилтон».

«Заговор в Каире» снимали в Турции. Сцены, действие которых происходило в Аль-Азхаре, удалось снять в стамбульской мечети Сулеймание — восхитительном здании XVI века, возведенном архитектором Синаном, один из учеников которого впоследствии отвечал за строительство Голубой мечети. В суннитском исламе запрещено изображать людей, поэтому отделка представляет собой набор геометрических фигур, расположенных практически в математическом порядке. Эти узоры напоминают шахматную доску, на которой идет партия между различными течениями ислама.

«По-мужски»

Режиссер: Максим Кулагин. В ролях: Антон Лапенко, Екатерина Щербакова, Владимир Гориславец, Сергей Васин, Полина Синильникова и др.

16+

Драма «По-мужски», ставшая лучшим российским игровым дебютом на I Международном кинофестивале дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», рассказывает историю 35-летнего Глеба, считавшего себя образчиком успешного мужчины: у него красавица жена, собственный бизнес, новый загородный дом-мечта. Однако после того, как он не находит в себе смелости разобраться по-мужски с пьяным соседом, ударившим его жену, всё круто меняется.

В основу сюжета легло реальное происшествие из жизни его автора, сценариста Дениса Кулагина — сценарий был написан всего за месяц: две недели ушло на написание синопсиса, еще две — на первый драфт.

По признанию авторов ленты, снимать «маленькое независимое кино» они не планировали. Задумывали снять кино в жанре хоррора, но дело не шло. История, случившаяся с одним из братьев на даче, показалась материалом, который просто нельзя упускать.

— Мы сняли фильм на одном дыхании, раскрыв эту непростую тематику в совершенно необычном ракурсе. Так что я был безумно счастлив иметь такой крутой материал! Хороших сценариев в российском кино не хватает, поэтому, конечно, у нас не было никаких сомнений: надо снимать, — рассказывает режиссер.

Довольно необычным стал кастинг, куда решили не брать известных актеров. Центральная роль была отдана Антону Лапенко, вокруг которого и выстраивался мир с немедийными артистами. Находкой стала Полина Синельникова, сыгравшая роль жены главного героя, Тани. Еще одним полноценным участником драмы стал фахверковый дом Глеба, отражающий характер этой семьи, их среды и поколения.

«Дела человеческие»

Режиссер: Иван Атталь. В ролях: Бен Атталь, Сюзанн Жуанне, Шарлотта Генсбур, Матье Кассовиц, Пьер Ардити и др.

16+

Раскаленная психологическая драма с Шарлоттой Генсбур и ее сыном Беном Атталем в главных ролях экранизирует отмеченный Гонкуровской премией роман Карин Тюиль, основанный на реальном уголовном деле об изнасиловании, разогревшем фемповестку в 2015–2016 годах. Режиссер «Дел человеческих» вслед за автором романа не пытается воссоздать обстоятельства дела в суде, он переносит вопрос из бытовой плоскости в бытийную, помещая в финале на скамью подсудимых саму публику.

Студент Стэнфорда Александр (Бен Атталь), мать Клэр (Шарлотта Генсбур) — известная писательница и правозащитница, отстаивающая интересы женщин, отец Жан (Пьер Ардити) — знаменитый ученый, телеведущий и ловелас. Юноша приезжает в Париж на побывку, повидаться с родителями и приходит на ужин к матери и ее новому партнеру, где и знакомится с семнадцатилетней Милой (Сюзанн Жуанне). К концу вечера Александр и Мила упархивают на какую-то вечеринку. Утром следующего дня к юноше наведывается полиция — девушка подала против него иск об изнасиловании.

Дальнейшие события развиваются в русле «человеческой комедии», где каждый из героев показывает свое истинное лицо: оскорбленная невинность Мила, девушка из ортодоксальной еврейской семьи, оказывается отнюдь не святой, а правозащитница — не таким уж горячим сторонником обиженных женщин.

«Волшебники»

Режиссер: Режиссер: Ренат Давлетьяров. В ролях: Яков Трескунов, Ева Тимуш, Александр Яценко и др.

12+

Продюсер и сценарист франшизы «Любовь-морковь» и автор современной экранизации Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» снял семейное фэнтези по мотивам популярной повести для детей советского писателя Юрия Томина «Шел по городу волшебник», впервые опубликованной в 1963 году. В центре сюжета книги и ее актуализированной киноверсии — самонадеянный и хвастливый подросток, нашедший коробок с волшебными спичками, позволяющими осуществлять любые желания. По причине отсутствия сколько-нибудь внятных представлений о себе и о мире, мальчишки изводят содержимое заветного коробка на незамысловатые фокусы, исполняя, скорее, прихоти и затевая инфантильные проказы, в духе «Хочу, чтобы сейчас на улице появился слон».

И в этом смысле четвероклассник Толик из Ленинграда мало отличается от своего подросшего собрата, 13-летнего Артема, разве ему больше везет с «магическим наставником», которым оказывается сексапильная юная волшебница, вместе с которой они учатся не только «мечтать о чем-нибудь осмысленном», но парят в усеянном звездами небе, без акваланга спускаются на морское дно и путешествуют по мирам фантазий и воспоминаний. Толику, между прочим, приходилось исправляться и «расти духовно» под чутким руководством сурового мальчика с холодными голубыми глазами.