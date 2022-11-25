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Джунгли ревут: как смотреть блокбастер «Черная пантера: Ваканда навеки»

Фильм похож на антиамериканский манифест, но в США его за это только сильнее любят
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Фото: Marvel Studios Inc.
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«Черная пантера: Ваканда навеки» вошла в десятку самых кассовых фильмов года. Сейчас она на восьмом месте, ее мировая касса составляет $562 млнв. Это существенно меньше кассы первого фильма (1,4 млрд), но прокат еще продолжается, в том числе и в России (неофициально). «Известия» объясняют, чем интересен блокбастер Marvel, и почему при всем этом он вряд ли станет событием, равному первому.

Круче, чем Железного человека

Феномен первой «Черной пантеры» объясняли не раз. Зрителей потрясала сама идея того, что где-то в мире есть свободное, независимое, сильное и гордое африканское государство Ваканда, которое сосуществует наравне со сверхдержавами. Это альтернативная история, своего рода обвинение белому миру и наглядное доказательство того, как Африка вне колониальных завоеваний Европы, без рабства, без изнурительной освободительной борьбы и дальнейшего трудного существования вплоть до сегодняшнего дня могла бы развиваться своим путем. Своим — то есть с сохранением монархии, с языческими традициями, с яркими ритуалами, но при этом без отрицания европейского технологического прогресса. Даже наоборот, за счет редчайшего ресурса вибраниума Ваканда находится впереди всей планеты, и многие крупные государства очень завидуют этому процветанию.

Все это, конечно, красивая сказка, но в русле BLM «Черная пантера» сразу заняла особое место в каноне Marvel, тем более что фильм еще и поражал визуальными экспериментам. Мир Ваканды с ее природными красотами, дворцами, причудливыми костюмами и оружием был создан бережно, правдоподобно до мельчайших деталей и очень впечатляюще.

Во втором фильме авторы решили добавить еще больше фантастики. Теперь Ваканда — это еще и страна победившего феминизма. После смерти Т’Чаллы (который и был Черной пантерой, его похороны — самая зрелищная часть фильма) на престоле его жена, его дочь — наследница, вокруг женщины-генералы и женщины-солдаты, мужчины присутствуют где-то на заднем плане, но ничего интересного из себя не представляют. Далее в сюжете появляется еще одна женщина — гениальная студентка из США, которая пополняет гендерную монополию Ваканды и походя создает боевой суперкостюм круче, чем у Железного человека.

В центре же сюжета второй «Черной пантеры» — то, как далеко от США бьются два государства, а американцы очень серьезно думают, как бы вмешаться и отжать драгоценный ресурс без особых потерь. Сражаются африканская Ваканда и подводная держава Талокан, что-то типа Атлантиды, где живут потомки сбежавших от конкистадоров индейцев. Возглавляет их некий Нэмор, имя которого ничего не говорит большинству российских зрителей, зато хорошо известно в США, потому что это вообще один из самых старых героев марвеловских комиксов. Только в комиксах он был королем Атлантиды, а сейчас вышел «Аквамен», и пришлось искусственно разводить персонажей, придумывая новое название для страны.

Только вот со стороны не кажется, что перед нами майя или другая древняя цивилизация. А кажется, напротив, что бьются соседи африканцы и арабы, а Америка где-то вдали не только выказывает свою заинтересованность, но и по мере возможности участвует в конфликте. Более того, Запад как раз этот конфликт и спровоцировал, потому что Ваканда свой вибраниум не отдавала, так США нашли другое потенциальный источник, вызвали из-под воды атаку талоканцев, а потом началась большая война, в которой погибло множество жителей обеих стран. Можно даже считать упомянутую американскую студентку (о ней скоро выйдет отдельный сериал) кем-то вроде американского консультанта или инструктора в рамках конфликта, где у США четко обозначена сторона.

Кто, если не Бэтмен

Все это считывается очень легко при первом же просмотре, тем более что времени для разных обобщений и расшифровки метафор довольно много: фильм идет почти три часа, ярких событий там мало, персонажи довольно схематичны, диалоги, как в большинстве марвеловских картин, банальны и предсказуемы. Словом, если убрать подтекст, то ничего не останется, но подтекст есть, и это важнейший стержень, который держит зрителя, заставляя его негодовать и делать выводы.

Вообще, давно стоит считать Голливуд кем-то вроде пятой власти, потому что именно американское кино жестче всех критикует правительство США, их политику, как внешнюю, так и внутреннюю, закладывает основы для индивидуализма в аудитории. Зритель американского кино приучается критически относится к избранной им власти, подозревать ее в коррупции, трусости, отстаивании не государственных, а личных или корпоративных интересов, не доверять общественным институтам. Кино в США — инструмент не пропаганды тех или иных ценностей, а прежде всего критики, иногда справедливой, иногда нелепой: так, в американском кино часто прослеживается недоверие к интеллектуальной элите. Если профессор, значит, чокнутый или желающий захватить мир.

Есть исключения — Индиана Джонс или Тони Старк, или даже американская студентка из «Черной пантеры 2», но им приходится бороться против властей, их предают, ловят, арестовывают, они выбирают путь аутсайдеров и держатся подальше от истэблишмента. В крайнем случае, как Бэтмен, делят свою жизнь на роскошный быт миллиардера и ночные лазания по крышам, потому что пока сам не наденешь резиновый костюм, никто за тебя преступников не поймает и справедливость не наведет.

Поэтому нет ничего удивительного, что точно попавший в эпицентр геополитического глобального кризиса блокбастер пользуется таким успехом. Что не отменяет несколько постыдного факта, что на первом месте по кассе в этом году стабильно держится «Топ Ган», ура-патриотичный боевик о том, как американец с идеальной улыбкой летит в чужую страну, все там взрывает и доблестно возвращается обратно.

В России «Черную пантеру 2» тоже смотрят, правда, в основном, в небольших городах, где кинотеатры, чтобы выжить, нелегально показывают американские фильмы с завезенных из стран СНГ копий («Известия» уже не раз писали об этом феномене). Конечно, в формате IMAX в России увидеть фильм не получится, но в 3D — пожалуйста, с профессиональным дубляжом, в идеальном качестве. Без регистрации, что называется, хотя и не бесплатно.

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