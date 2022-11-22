Лицо попроще: лучший старт среди взрослых новинок — у триллера Рассела Кроу

Первые две позиции российского кинопроката по-прежнему занимают холдоверы — экранизация романа Алексея Иванова «Сердце пармы» и историческая реконструкция «Петр I: последний царь — первый император». Тройку лидеров с кассой в 35 млн рублей замыкает мультфильм по сценарию Дарьи Донцовой «Чинк: хвостатый детектив» — продолжение популярного мультсериала «Тайны Медовой долины». Почти с теми же сборами на четвертое место вышел триллер Рассела Кроу «Покерфейс». Многообещающий бенефис Павла Прилучного, роуд-муви «Слон», стартовал с восьмой позиции и 10 млн рублей.

А вот и белочка

Пока лидерство национального бокс-офиса удерживают уже полюбившиеся зрителям картины, новинки продолжают бороться за третьи–четвертые места. «Бронза», как и в прошлый уикенд, за детским релизом — полнометражный мультфильм «Чинк: хвостатый детектив» о бельчонке Чинке и сове-детективе Софи стартовал с 35 млн рублей, а семейный фэнтези-экшн «Волшебники» Рената Давлетьярова потерял в сборах почти в два раза. Современная версия популярной в советские годы повести Юрия Томина «Шел по городу волшебник», рассказывающая о приключениях мальчика со спичками, съехала с четвертой позиции на шестую, потеряв в сборах почти половину — 16 млн рублей против премьерных 30 млн рублей.

По мнению эксперта «Известий», президента сети «КАРО» Ольги Зиняковой, «Чинк» заинтересовал в первую очередь семейной направленностью релиза, «поскольку оказался единственной новинкой в этой нише».

Рассел Кроу против Прилучного

На четвертом месте со сборами в 34 млн рублей оказался триллер «Покерфейс» с Расселом Кроу, опередивший на четыре позиции эмоциональную драму с Павлом Прилучным «Слон». История об отце, спешащем с похищенным мешком денег из южной провинции в столичную клинику к нуждающемуся в срочной операции сыну, почему-то не слишком заинтересовала зрителей и принесла прокатчикам и создателям только 10 млн рублей — ровно столько, сколько было у героя на расплату с врачами.

По мнению Ольги Зиняковой, такой расклад объясняется не только любовью нашей аудитории к заслуженным голливудским звездам или усталостью от бесконечно сменяющих друг друга восходящих наших.

— Дело не только в известных лицах, но и в характере фильма. Не так давно Мэл Гибсон не привлек достаточного внимания из-за камерности релиза «В эфире», — напомнила собеседница «Известий».

Она подчеркнула жанровое преимущество новинки.

— «Покерфейс» — это криминальный триллер с элементами боевика, такие фильмы не очень часто появляются в репертуарной сетке, а потому находят своего зрителя с легкостью. А Прилучный конкурирует сам с собой — его «Слон» недобрал из-за сарафанного успеха «Любовников», — заключила эксперт.

Спектакль окончен

Что же до сиквела Елены Хазановой, то он до сих пор почти не надоел зрителям — комедия замыкает пятерку лучших релизов по версии ЕАИС с 19 млн рублей.

Наибольшую выработку показала краткометражка Веры Водынски «Вижу» — история судьбоносной встречи героини со слепой художницей привлекла рекордные 33 человека на сеанс и заработала 8 млн рублей, замкнув десятку лучших.

В топ-12 не вошла драма Константина Статского «Жанна» с Ксенией Раппопорт и Евгением Мироновым. Перенесенный на язык кино спектакль Театра Наций по пьесе Ярославы Пулинович получил ряд фестивальных наград, но прошел мимо массового зрителя.

— Это хорошее кино, но камерное, фильмы с опорой на театральные пьесы редко становятся лидерами проката, — пояснила Ольга Зинякова.

Также совершенно незамеченным остался триллер «Тори и Локита» обладателей «Золотой пальмовой ветви» братьев Дарденн, что вызывает некоторые опасения по поводу дальнейших закупок таких релизов.

Ольга Зинякова уверила, что для европейского фестивального кино свой зритель всегда найдется.

— По динамике роста релизов «КАРО-АРТ» в общем репертуаре сети (от 1% к 9% за пять лет) можно судить о том, что фестивальное кино интересно и нужно зрителю. Его суть изначально не в коммерческом успехе, а в воспитании вкуса, осмыслении жизни человека на экране. Фестивальное кино — это пульс времени, который необходим каждому современному человеку, — поделилась Ольга Зинякова.

По прогнозам прокатчиков, на следующей неделе холдоверы уикенда останутся в топе, но занять место рядом будет шанс у лент «Честный развод 2», «Умная Маша» и хоррора «Логово».