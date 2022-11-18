Что говорит «Слон»: мигранты, мстительные женщины и Прилучный

Зрительским хитом кинотеатрального уикенда готовится стать драматическое роуд-муви с Павлом Прилучным, где по ходу автомобильной поездки из Воронежа в Москву обстоятельства назначают готовому на всё отцу цену за спасение жизни умирающего ребенка. Среди значительных европейских премьер — аллюзия на сюжет Гензеля и Гретель каннских триумфаторов братьев Дарденн, поклонников мелодрам может заинтересовать очередной байопик со звездой «Смерти на Ниле» Эммой Маккей и драма Константина Статского «Жанна» с Евгением Мироновым и Ксенией Раппопорт.

«Слон»

Режиссер: Гарик Петросян. В ролях: Павел Прилучный, Дмитрий Орлов, Наталья Лански, Виктор Пипа, Алексей Терехов, Владимир Брест

16+

Ревизионистское роуд-муви и бенефис мегавостребованного Павла Прилучного — драматичная, эмоциональная история, действие которой почти целиком разворачивается в автомобиле. Главный герой, работник скотобойни Сергей мчится из Воронежа в Москву. В одной из крутых столичных клиник готовят к пересадке сердца его семилетнего сына. Главное — успеть внести внушительную сумму, ведь счет идет на минуты — на пассажирском сидении у Сергея примостился мешок с 9 млн рублей наличными. Только вот откуда у папы деньги да и сам автомобиль — зрителю предстоит разобраться.

Этот вопрос иногда возникает и у окружения — сынишки, жены Насти, мамы заглавного персонажа, но главным образом у полиции и представителей силовых структур. Работяга с темным прошлым (а из телефонных диалогов мы понимаем, что Сергей отсидел), уехал на машине шефа Игоря Петровича, сейф предприятия оказался пустым, а ненавидимый всеми босс внезапно исчез с радаров.

«Слон» — один из немногих отечественных опытов в жанре монофильма, раскрывающий обстоятельства и характер героя в телефонных диалогах. Сергею постоянно звонят — коллега-проходимец Дрон, который пытается избежать проблем, сглатывающая рыдания жена, нетрезвый бро, забурившийся в какой-то бар, и ожидающий операции сын Алеша, безмятежно строящий планы на будущее, когда они с соседом по палате Даней выйдут из больницы и пойдут в зоопарк смотреть на настоящего слона, ведь у него самое большое сердце, «способное перегонять 7 тыс. л крови — не то, что у человека».

Как рассказывает режиссер Гарик Петросян, идея сценария пришла после неприятной истории, произошедшей в его семье.

— Я находился за рулем вдали от дома, когда одному из членов моей семьи стало плохо. Я понимал, что ничего не могу сделать, звонил всем своим друзьям и знакомым, которые могли бы помочь…

Он рассказал, что Павел Прилучный был первым претендентом на эту роль.

— Мы на одной волне, нам не приходилось спорить, мы понимали друг друга с полуслова. Монофильм — это большая ответственность, показатель высокого уровня мастерства актера. Это кино о любви к семье и о том, на что мужчина готов ради своей семьи, — поделился режиссер.

«Тори и Локита»

Режиссеры: Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн. В ролях: Пабло Шильс, Жоэли Мбунду, Альбан Укай, Таймен Говартс

16+

В основе ленты постоянных участников Каннского фестиваля, обладателей двух «Золотых пальмовых ветвей» за фильмы «Розетта» и «Дитя», а также Гран-при за «Мальчика с велосипедом» братьев Дарденн лежит архетипический сюжет о Гензеле и Гретель, где родной дом оборачивается разбойничьим притоном, а манящая избушка из пряников и булок — избушкой ведьмы-людоеда.

Тори и Локита — подростки-мигранты, перебравшиеся из Африки в Бельгию. Ей лет 17, ему не больше 10. Они знакомятся на корабле и договариваются держаться вместе, выдавая себя за брата и сестру, однако новая родина встречает их отнюдь не с калачами: Тори дают вид на жительство, Локите — нет, поскольку выясняется, что, в отличие от «младшего брата», она бежала не от опасности, а просто подалась на заработки, чтобы помочь матери прокормить семью. В итоге Локита сбегает из социального приюта и принимается за поиски работы: поет на разогреве в караоке, разносит пиццу и наконец получает «серьезное предложение» ­— трудоустроиться садовницей на подпольную ферму по выращиванию анаши, где впоследствии оказывается взаперти без документов и права переписки.

Интересно, что опыт европейской страшной памяти срифмован у братьев Дарденн с африканскими песенками-заговорками. «Папа купил мне за два сольдо мышонка на восточном рынке, но его съела кошка, кошку задрала собачка, собачку человек избил палкой», — поют Тори и Локита.

«Жанна»

Режиссер: Константин Статский. В ролях: Ксения Раппопорт, Александр Новин, Евгений Миронов, Таисия Вилкова, Ясмина Омерович, Софья Круглова

16+

Взвинченного драматизма «античная трагедия», щедро приправленная голосом улиц, хорошо известна театралам — одноименный спектакль по пьесе Ярославы Пулинович шел с аншлагом в Театре Наций без малого десятилетие.

В роли владелицы транспортной корпорации, прошедшей через горнило девяностых и влюбившейся в пятьдесят в «недостойного» молодого человека, снялась Ксения Раппопорт, укрупнившая образ разочарованной и мстительной бизнес-вумен до масштабов эпики. Если театральная версия Жанны, Ингеборге Дапкунайте, играла все-таки земную женщину (хихикала, хлопотала, старалась нравиться и каменела лишь при известии, что любимый уходит от нее к беременной молодой пассии), то героиня Раппопорт, высокая, нереально стройная, в нелепом парике, напоминающем об Инне Чуриковой в роли Жанны Д’Арк, — Медея, Цирцея, Рианнон с первого зрительского столкновения с ней в лифте.

Королеву бросил любовник. Королева плакать не станет, но отомстит — и хотя злые языки причислили «Жанну» к тренду на незамысловатое «девочкино кино», подменившее обещанную новую русскую волну на ММКФ, в отмеченной на 19-м Международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого» есть мощный драматический заряд истории о растоптанных чувствах, роднящий ее с «Медеей» Зельдовича.

И — несмотря на весь трагизм — в ленте много смешного. Такова, например, сцена с персонажем Евгения Миронова, властным чиновником-силовиком, магическим помощником в темных делах Жанны. Заглянув к даме на «рюмку чая», он так и не переходит к решительным действиям, постоянно отвлекаясь на пустяки: налегает на алкоголь, танцует под «Еще не вечер», совершенно невпопад вспоминает жену: «Женился на ногах, а жить с человеком», то вдруг впадает в сентиментальность и начинает рассказывать про детей, заедая коньяк таблеточкой от давления.

«Эмили»

Режиссер: Фрэнсис О’Коннор

В ролях: Эмма Маккей, Джемма Джонс, Оливер Джексон-Коэн, Финн Уайтхед

16+

Мелодраматический манифест главной дебютантки года, романтический байопик знаменитой английской писательницы Эмили Бронте с молодой звездой британского кинематографа Эммой Маккей (зритель помнит ее по относительно недавним лентам — мелодраме «Эйфель» и детективной экранизации Агаты Кристи «Смерть на Ниле») стал событием на Международном кинофестивале в Торонто. Сестра знаменитой Шарлотты Бронте и автор одного романа «Грозовой перевал», вопреки зрительским стереотипах о благонравных английских розах викторианской эпохи, предстает свободолюбивой и своенравной. «Эмили — бунтарка. В наши дни она, вероятно, была бы готом», — определяет свою героиню режиссер.

Идея снять фильм об Эмили, самой игнорируемой из сестер Бронте, возникла из желания придать характер, индивидуальность и голос «сфинксу английской литературы».

— О семействе Бронте написано много, но о самой Эмили, так же как и о ее опыте, который она, должно быть, пережила за свою недолгую жизнь, чтобы создать «Грозовой перевал» и стать такой уважаемой писательницей, известно мало. Эмили Бронте — жестокая, бунтарская, чувствительная, творческая и волшебная. Есть группа ее фанатов, которые любят Эмили просто за то, что она немного бунтарка, — рассуждает режиссер Фрэнсис О’Коннор.

История разворачивается в родовом поместье сестер в Йоркшире. Эмили живет в мире грез, боготворит брата Бренуэлла, терпит покровительство старшей сестры Шарлотты. Однажды их дом принимает постояльца — обаятельного викария Уильяма Уэйтмана. Эмили влюбляется и бросает вызов себе и возлюбленному.