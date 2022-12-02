Модный разговор: «Треугольник печали» и девятые «Елки»

На экранах фильм-победитель Каннского фестиваля Рубена Эстлунда — масштабная сатира на мир богачей и высокой моды «Треугольник печали». Поклонников зрелищного батального экшена заинтересует американская драма «Двойная петля» о летчиках-асах после Второй мировой. Новогоднее настроение призваны создать новые, уже девятые по счету «Елки» без Урганта и Светлакова.

«Треугольник печали» 18+

Режиссер: Рубен Эстлунд. В ролях: Харрис Дикинсон, Чарлби Дин, Вуди Харрельсон, Златко Бурич, Ханна Ольденбург, Мальте Гордингер, Долли Де Леон, Алисия Эрикссон, Каролина Джиннинг, Сунньи Меллес

«Треугольник печали» тематически перекликается с драмой «Квадрат», за которую Эстлунд получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Но там светящийся арт-объект служил символом доверия: герои попадали в зону квадрата, смотрели друг на друга и понимали, что между ними нет негативных чувств. А треугольник — это зона отчуждения, где люди не способны увидеть друг друга даже на близком расстоянии.

Сам по себе «Треугольник печали» — обозначение, пришедшее из бьюти-индустрии, так называют зону, где формируются морщины между бровями. По мысли режиссера, этот образ указывает на одержимость нашей эпохи внешностью в ущерб душевному благополучию и внутреннему содержанию. В центре сюжета — судьба топ-модели Карла (Харрис Дикинсон), парня со стерильно красивым, но невыразительным лицом. По мнению одного из отборщиков на кастинге, «треугольник печали» лишает Карла «товарного вида».

В ленте прослеживается и другое, расширенное толкование образа: треугольник, будь то любовный или Бермудский — фигура роковых расправ.

История начинается с взаимовыгодного союза: поскольку карьера Карла катится под гору, единственный выход — начать роман с раскрученной моделью Яей (Чарлби Дин Крик). Красотка тоже заинтересована в таком повороте, прежде чем стать чьей-то трофейной женой: ей надо, чтобы таблоиды посудачили о ее приключениях. Парочка отправляется в роскошный круиз, чтобы украшать общество богатых пассажиров — русских олигархов и британских торговцев оружием. Яхта попадает в шторм, и вся компания оказывается на необитаемом острове, где вскоре случается социальная «перезагрузка»: главным человеком внезапно становится уборщица, поскольку только она способна выжить в диких условиях, ведь она единственная, кто умеет ловить рыбу. Женщина «забирает» Карла себе, превращая его в трофейного бойфренда.

Колорита ленте добавляет парочка антагонистов — убежденный марксист, капитан яхты Томас Смит, постоянно напивающийся у себя в каюте из-за отвращения к вверенной ему публике, и русский олигарх Дмитрий (Златко Бортич), сколотивший капитал на ассенизаторском бизнесе. Они спорят о марксизме. Иногда мужчины ведут ученые споры, но в целом заняты собой и совершенно не интересуют друг друга. Фильм Эствуда — о том, что когда нет базовой коммуникации, не работают даже капиталистические отношения, человек человеку не то что не друг и не брат, а даже и не товар, именно поэтому Карлу и Яе никак не удается продать молодость и красоту.

«Елки 9» 12+

Режиссеры: Александра Лупашко, Сергей Наумов, Евгений Кулик. В ролях: Евгений Кулик, Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Ян Цапник, Александр Баширов, Виктория Агалакова, Григорий Калинин, Елена Захарова, Ростислав Бершауэр, Михаил Орлов, Софья Присс

Традиционно новогодние «Елки» — сборник киноновелл, посвященных различным «народным» локациям и актуальным типажам: «Деревня», «Блогерша», «Адвокат» и просто «Федя и Люся». Это добрые простые истории с «комическим движком». Например, жители деревни не знают, что такое дипфейк, впервые сталкиваются с технологией и думают, что действительно беседуют с голливудской звездой по видеосвязи, которая обещает приехать к ним в Глухарево. В новелле «Блогерша» в своей первой по-настоящему комедийной роли выступил Алексей Серебряков, сыгравшей мужа героини Елены Валюшкиной — начинающей блогерши. Героиня новеллы «Адвокат» девушка Катя работает в адвокатской конторе и вручает досудебные повестки. Однажды она обнаруживает, что на одной из этих повесток значится имя ее парня Виталика. «Федя и Люся» — продолжение истории, начало которой зритель видел в предыдущих, восьмых, «Елках»: Люся (Виктория Агалакова) знакомится с друзьями Феди (Евгений Кулик).

Решение о том, что «Елки 9» должны стать по-настоящему новыми, а значит, на смену привычным актерам франшизы должны прийти другие лица, было принято в ноябре прошлого года.

— Именно тогда мы поняли, что в новом проекте не будет Ивана Урганта и Сергея Светлакова, — рассказал Евгений Кулик. — Мы делаем объемные истории, а плоский ситком уходит в прошлое. Сейчас в России начинают преобладать драмеди и трагикомедии, а Ургант и Светлаков — всё же не актеры, а шоумены.

«Двойная петля» 16+

Режиссер: Дж.Д. Диллард. В ролях: Джонатан Мэйджерс, Глен Пауэлл, Серинда Свон, Томас Садоски

Зрелищный авиационно-батальный экшен напомнит «Перл-Харбор» Майкла Бэя и «Топ-Ган». «Двойная петля» режиссера — очередная попытка рассказать о героизме летчиков-асов, которыми ВМС США пополнили свои ряды в 1950-м, когда еще были памятны глобальные угрозы Второй мировой и после пяти лет мира на границе Северной и Южной Кореи начался серьезный конфликт. Впрочем, фильм не только о головокружительных полетах, но и о тех, кто их совершал. Один из главных героев, темнокожий пилот Джесси Браун, проходит через все соблазны и испытания Америки 1950-х — то ему отказывают в обслуживании в казино, то судьба преподносит знакомство с Элизабет Тейлор.