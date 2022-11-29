Принять банду: почему мультфильм о разбойниках стал лучшей новинкой уикенда

По итогам прошедшей недели лидером российского проката в восьмой раз оказался блокбастер Антона Мегердичева «Сердце пармы», суммарно проект заработал чуть более 870 млн рублей. Лучший старт среди новинок продемонстрировал отечественный мультфильм «Царство против разбойников». Анимационный релиз записал на свой счет чуть более 20 млн и занял четвертую строчку чарта. Другой кассовой премьерой выходных стала комедия Ивана Кульнева «Честный развод – 2» с Александром Робаком и Агатой Муцениеце, собравшая 16 млн рублей.

60 дней лидерства

Ведущие позиции бокс-офиса по-прежнему занимают релизы, которые демонстрируют в кинотеатрах больше недели. Первенство вот уже два месяца удерживает экранизация романа Алексея Иванова «Сердце пармы». На этот раз одноименный блокбастер Антона Мегердичева пополнил копилку на 32 млн рублей, приблизив общие сборы к заветному миллиарду. Вторую позицию с «урожаем» в 25 млн и самой высокой наработкой за сеанс — 16 человек в зале — сохраняет исторический байопик Андрея Кравчука «Петр I. Последний царь и первый император».

Тройку лидеров замкнул анимационный фильм «Чинк. Хвостатый детектив» — полнометражная лента о бельчонке и сове-детективе стартовала в прошлые выходные с 35 млн рублей, заработав за свою вторую прокатную четырехдневку 21 млн.

Разбойники и веселый развод

Лучшей премьерой недели стал полнометражный мультфильм «Царство против разбойников», напоминающий франшизу о трех богатырях. Анимационный релиз, рассказывающий историю маленького царства, где государь нажил себе врагов-разбойников, а теперь платит им дань едой, записал на свой счет чуть более 20 млн рублей и занял четвертую строчку чарта.

Как пояснила в беседе с «Известиями» президент «КАРО» Ольга Зинякова, фильм ожидаемо занял место в топе, поскольку был «самой яркой семейной новинкой уикенда».

— Кроме того, зрителей привлекает фольклорная составляющая, — заметила эксперт.

Лучшей новинкой, адресованной взрослой аудитории, оказалась комедия Олега Асадулина «Честный развод» с Александром Робаком и Агатой Муцениеце. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика – 2», история о парочке стендаперов более чем вдвое улучшила стартовый результат первой части франшизы, пополнив свою копилку на 16 млн рублей. Этого хватило, чтобы занять шестое место в таблице лучших релизов уикенда.

По мнению Ольги Зиняковой, проект оказался привлекателен для зрителя благодаря жанру и актерскому составу.

— Это народная комедия, позволяющая развлечься. А звезды в составе хорошо срабатывают для привлечения зрителей. Сборы первого уикенда у сиквела почти в три раза превзошли первую часть. Сработали и сарафан, и отсутствие сильных конкурентов в нише, — заключила эксперт.

Пересесть на «Ламборгини»

На седьмой и восьмой строчках чарта расположились две зарубежных новинки — байопик «Ламборгини: человек-легенда» обладателя «Оскара» Робета Мореско собрал порядка 15 млн рублей, а южнокорейский хоррор «Корабль в Пусан» заработал около 13 млн.

— Истории наподобие байопика «Ламборгини» интересны зрителю, но о мощной кассе мы можем говорить только при условии звезд в актерском составе, режиссеров первого эшелона, вирусного маркетинга. Здесь всего этого, в отличие, например, от «Дома Гуччи», не было, релиз прошел достаточно незаметно, но, возможно, привлечет мужскую аудиторию, если позволит сарафан, — поделилась мнением Ольга Зинякова.

Также в топ-10 попал триллер Ивана Петухова «Сестры» с Ириной Старшенбаум и Никитиой Ефремовым. За четыре дня проката лента заработала 10, 5 млн рублей, оказавшись на девятом месте.

На следующей неделе прокатчики ставят на «Ёлки 9», у которых есть возможность подвинуть «Сердце пармы» с пьедестала. Также среди фаворитов мультфильм про куколок «L.O.L» — собрать кассу поможет бренд с мировым именем. Кроме того, шансы привлечь аудиторию есть у эффектного хоррора «Омут». Любителей авторского кинематографа, вероятно, порадует «Треугольник печали» Рубена Эстлунда.