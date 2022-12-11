Битва за прекрасное: снежная Арктика, новый «Аватар» и юбилейный Калягин

В Анадыре продолжается VI Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» . Год назад Сергей Газаров возглавил объединенную институцию — Театр сатиры и «Сцену Джигарханяна», а сейчас рассказал о первых результатах. В Театре Вахтангова состоялась XV торжественная церемония вручения зрительской премии «Звезда театрала» . 6 декабря исполнилось 95 лет со дня рождения народного артиста России Владимира Наумова. Генпрокурор России и министр культуры осмотрели после реставрации особняк Бахрушина в Москве. 14–16 декабря стартует блокбастер «Аватар: Путь воды» . «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

Арктика в снегу

В конкурсе полнометражных фильмов VI Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» соревнуются 12 работ . В их числе «Беги, женщина, беги» канадской писательницы и режиссера, представительницы коренного племени хейлцук Зои Хопкинс, норвежская трагикомедия «Все ненавидят Йохана» Халлвара Ватсё, документальные картины «А ты — исландец?» Магнеи Бьёрк Валдимарсдоттир, «Жили двенадцать разбойников» Светланы Стасенко, «Огонь» Анны Яновской, «Свобода в квадрате» Анастасии Зверьковой, «Оторванные» Владимира Кривова и другие ленты.

Битва за прекрасное Просмотр конкурсного фильма на фестивале «Золотой ворон» Фото: пресс-служба фестиваля

Председатель жюри полнометражного кино Василий Мищенко в беседе с «Известиями» отметил, что был поражен темами, которые затрагивают эти фильмы, тем, как они сняты, как поданы истории .

— Так получилось, что это то, что я люблю, — когда о людях рассказывают. Не показывают мне только компьютерные технологии, — порадовался он.

Актер также заметил, что ему интересно, чем сейчас дышат, особенно молодежь, что они снимают, о чем говорят и о чем думают.

Не с протянутой рукой

Год назад Сергей Газаров возглавил объединенную институцию — Театр сатиры и «Сцену Джигарханяна». В беседе с «Известиями» худрук отметил, что сделать удалось многое, но главное впереди, а в деле он старается совместить художественный результат и кассу .

Битва за прекрасное Сергей Газаров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Иначе ты обречен всё время ходить с протянутой рукой , — заметил он. — Театр просит за билет немалые деньги, что он дает взамен? Давайте сделаем билеты по 500 или 100 рублей и не будем ругать друг друга за результат, вы же пришли за бесплатно. Ну а если мы начинаем делать дорогие спектакли? Сегодня постановка обходится в 15–25 млн рублей . Их надо найти сначала.

Худрук рассказал о том, каким он видит своего зрителя. По его словам, это зритель, который понял, что в театре можно увидеть редкое, интересное, шумное, талантливое, красивое. Тут, по словам худрука, важны все направления, все возрасты.

С честью и без страха

В Театре Вахтангова состоялась XV торжественная церемония вручения зрительской премии «Звезда театрала». Имена лауреатов в почетной номинации «Легенда сцены» были известны заранее. Победителей в остальных номинациях определили по результатам онлайн-голосования.

Церемония «Звезды театрала» началась с чествования актрисы МХТ имени Чехова, народной артистки Натальи Теняковой .

Битва за прекрасное Наталья Тенякова Фото: пресс-служба фестиваля

— Если говорить о ней коротко, то это талант, достоинство, ум, юмор. И ее отношение к миру, ее неприятие несправедливости, отсутствие страха, — поделилась режиссер Марина Брусникина. — Это бесстрашие проявилось и в спектакле «Лес», который идет на сцене МХТ уже больше 15 лет.

Также награды за честь, достоинство и многолетнее служение искусству удостоились Александр Филиппенко и Александр Калягин .

Приветствием последнему церемония завершилась. Бессменный председатель Союза театральных деятелей отметил 80-летие. За наградой в номинации «Легенда сцены» он прийти не смог, но композитор Максим Дунаевский поднялся на сцену, чтобы передать поздравления.

До конца не понять

6 декабря исполнилось 95 лет со дня рождения народного артиста России Владимира Наумова . Снятые им вместе с Александром Аловым фильмы вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Он работал с Гуэрро, Мастроянни и Смоктуновским. Хотел, чтобы на первом уроке в первом классе детям читали Пушкина. И ни один кадр не снимал без того, чтобы не подойти к камере и не посмотреть в глазок.

Битва за прекрасное Владимир Наумов и Наталья Белохвостикова Фото: из личного архива Натальи Белохвостиковой

— Он был гениальным. Спустя почти год после его ухода я открываю какие-то его картины, графику, пытаюсь понять. Безумно этого хочу, но всё равно до конца не пойму , — призналась вдова и муза легендарного кинорежиссера Наталья Белохвостикова в беседе с «Известиями». — Вглядываюсь в лики людей, понимаю, как создается кадр, как словно с полотен Брейгеля сходят персонажи, но там ведь есть еще второй план и дальше, дальше, дальше…

Актриса рассказала, что Владимир Наумов считал современное кино «верхним слоем кожи». Он этого не любил, и сегодня, когда она смотрит фильмы мастера, то открывает нового Наумова и новую себя.

Дух закона

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и министр культуры Ольга Любимова осмотрели после реставрационных работ особняк Бахрушина в Москве, в котором размещается Генпрокуратура.

Особняк Бахрушина площадью 1,2 тыс. кв. м — уникальный объект культурного наследия федерального значения, он расположен в исторической части Москвы в Замоскворечье.

Битва за прекрасное Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, министр культуры РФ Ольга Любимова Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

В ходе работ были отреставрированы кровля, фасады, интерьеры, лепной декор, мраморная лестница, исторический камин, скульптуры, карнизы, оконные и дверные заполнения. Воссоздан стеклянный купол над центральной лестницей и паркет .

Генпрокурор и министр обратили особое внимание на то, что подрядчику удалось сохранить уникальные элементы памятника, очистить и отреставрировать их, а недостающие фрагменты воссоздать по оригинальным образцам.

«Это здание будет и дальше пропитываться духом закона, — отметил Игорь Краснов. — Мы постараемся сохранить это здание в нынешнем виде на долгие годы».

«Хочется, чтобы эти стены вдохновляли вас и ваших коллег и во время работы и деловых встреч, и в минуты отдыха, совместного теплого времяпрепровождения после принятия важных решений», — сказала Ольга Любимова.

«Аватарская копия»

14–16 декабря стартует блокбастер «Аватар: Путь воды». По информации «Известий», в России нелегальная, но полноценная качественная копия может появиться в тот же день , а может — через две-три недели.

Битва за прекрасное Кадр из фильма «Аватар» Фото: 20th Century Studios

Кинотеатры действительно не знают, когда у них появится «Аватар 2», но сообщили, что очень рассчитывают захватить новогодние праздники и успеть выпустить «Аватар 2» уже в двадцатых числах декабря. Это произойдет большей частью вне крупных городов, так же как и сейчас: чтобы посмотреть свежие голливудские новинки, зрители ездят из Москвы в соседние города и области, где во многих залах показывают и MARVEL, и даже свежие хиты Netlfix, которые, по всей видимости, кинотеатры скачивают в формате 4К из торрентов совершенно бесплатно.

По мнению экспертов, с «Аватаром 2» последний вариант невозможен. Кроме того, вне зависимости от доступности качественных копий есть и еще один важный фактор — «новогодняя битва» кинорелизов.