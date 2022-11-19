Кто, если не Ульянов: о чем напомнил юбилей великого артиста

Цыганочка с выходом и «Сияла ночь». «Белый ангел» Окуджавы и восемь страстей Пастернака. А еще воспоминания, афоризмы, видеозаписи и выставка. В Театре имени Вахтангова состоялась юбилейная встреча актеров и зрителей, посвященная 95-летию со дня рождения народного артиста СССР Михаила Ульянова. «Известия» оценили масштаб и пафос события.

Если надо помочь

На Новую сцену театра пригласили всех желающих, и несмотря на будний день и дневное время зал был полон. Почтить память худрука собрались вахтанговцы: мэтры, которым посчастливилось работать и дружить с Михаилом Александровичем; артисты среднего поколения, чья театральная юность прошла в период его руководства; те, кто впервые ступил на вахтанговские подмостки на рубеже XX и XXI веков, и совсем молодые артисты, которые Ульянова видели только на экране и фотографиях.

Творческую встречу назвали «Кто, если не я?» Это потому, п ояснила дочь артиста Елена, что у них дома, рядом с расписанием спектаклей висел лист бумаги, который назывался «списком добрых дел». Отец на нём записывал имя, фамилию человека и то, чем он может ему помочь. Кому-то надо было выбить квартиру, кого-то устроить к врачу. Ульянов никому не отказывал и вычёркивал имя из списка, только когда проблема была решена. Говорил: «Кто, если не я?»

Режиссеры Эльдар Трамов и Олег Макаров в глубине сцены на помосте поставили пустое кресло худрука и осветили его одиноким лучом. Актеры кланялись как креслу, так и экрану с изображениями Ульянова. Участники действия расселись по обе стороны сцены (знатоки пояснили, что это диспозиция спектакля «Фронт»), а место слева (стол с лампой, стул с резной спинкой ) занял народный артист и ректор Щукинского училища Евгений Князев. Взяв на вооружение тембр и интонации Ульянова, он читал фрагменты из его книг. Вот несколько избранных афоризмов от великого артиста.

«Лепи себя, Мишка!»

«Ох, Мишка, трудно будет! Но мужайся. Дерись за каждую мелочь в жизни. Не будешь скромным (Но и не будешь нахалом), а то тебя заклюют. Читай, учись, прибавляй, отбрасывай от себя. Лепи себя, Мишка, а то будет трудно жить».

«Творческое спокойствие — абсолютное освобождение сознания от давления личных страстей».

«В искусстве — кто не идет вперед, идет назад».

«Незаменимых людей нет, но нет и повторимых. И чем крупнее личность, чем своеобразней человек, тем эта всем известная истина очевиднее. Заменить человека на должности можно, заменить личность нельзя».

«Не стони, не уставай, знай текст назубок, смело и доверчиво иди на любые пробы и ищи, ищи, ищи единственно верный вариант».

«Не поучать зрителя, а воспламенять его — вот цель вахтанговца. Воспламенять то жгучей любовью, то ненавистью, то безудержной нежностью, то жалящей иронией. Воспламенять!»

«Вахтанговское начало в театре... что же это такое? Для себя я определяю это так: избыток радости бытия, бурлящей силы жизни, молодости духа, любви к театру, к своей сцене, к своей роли».

«Цыганочка» на десерт

После таких напутствий актеры просто обязаны были явить «вахтанговское начало», и они это сделали. Событие, скромно поименованное «встречей», стало полноценным спектаклем. Юбиляр присутствовал в фотокадрах на пристроенном в глубине сцены экране. Чередой прошли детство, юность, студенчество, фото с женой и дочкой, кино-и театральные снимки — всё, как полагается в семейном альбоме. На десерт приберегли зажигательные кадры с празднования 70-летия Игоря Моисеева в Концертном зале Чайковского . Там Ульянов на пару с Юрием Яковлевым выдал цыганочку с выходом, приведя в восторг видавших виды моисеевцев и самого юбиляра.

Еще одним подарком стал неповторимый голос Михаила Александровича. Встреча открылась и закрылась строчкам Бориса Пастернака: «Во всем мне хочется дойти / До самой сути / В работе, в поисках пути / В сердечной смуте». А в кульминации в исполнении Ульянова прозвучал романс «Сияла ночь» из «Без вины виноватых» — спектакля, в котором он в последний раз вышел на сцену.

Вахтанговцы — народ музыкальный, так что в память худрука много пели под рояль. Молодые артисты предпочли песни ульяновской молодости. Душевно, но порою громковато прозвучали «Хорошо над Московою рекой», «Костры горят далекие» и шульженковская «Я люблю без сна и устали». Старшее поколение остановилось на философском репертуаре — пели из «Служебного романа» («Облетают последние маки») и утверждали, что «Актеры, как дети мечтают о чуде».

Почетное место в сценарии заняли актерские истории. Актрисы в основном предпочли лирические эссе. Анна Дубровская вспоминала, как приведя в театр маленькую дочку, потеряла её из виду, а пойдя искать, обнаружила в кабинете Ульянова, куда сама не только боялась войти, но и мимо пробегала с трепетом. А девочка не стушевалась: с интересом слушала, как народный артист читает для нее «Белого пуделя».

Юлия Рутберг рассказала, что пару дней назад получила букет белых хризантем — таинственный поклонник, назвавшийся Юрием Васильевичем (зал заволновался — не посланец ли это Яковлева?), просил приберечь их для предстоящего юбилея. Ульянова актриса назвала белым ангелом театра Вахтангова, прочтя в подтверждение соответствующие строчки из Булата Окуджавы.

Марина Есипенко воссоздала эпизод совместной с Ульяновой работы в «Мартовских идах», после которых с его легкой руки её стали называть «скотеночком». Ирина Купченко появилась на экране и вспомнила, как трогательно, со старанием первокурсника Ульянов выполнял указания Никиты Миалкова, снимаясь в фильм «Без свидетелей». Ольга Тумайкина провозгласила Ульянова «устроителем судеб» и убедила зал в том, что не будь его, не было бы ее многолетней службы в Театре Вахтангова. Оказывается, ради работы под руководством Михаила Александровича она покинула ефремовский МХАТ — Олег Николаевич предлагал ей, выпускнице, «просто походить, посмотреть, познакомиться», а Ульянов сразу дал роль.

«Сто лет впереди»

Мужчины-актеры — их почему-то оказалось в два раз меньше, чем дам, выбирали истории более сочные и даже смачные. Публика вдоволь нахохоталась, когда Михаил Васьков рассказывал про табуретку, которую Ульянов, игравший командующего армией в спектакле «Фронт», должен был в порыве гнева разбить. Но плотник, готовивший реквизит, переусердствовал с шурупами, и Ульянову пришлось нещадно колошматить табуреткой об пол, изображая крайнюю степень недовольства.

Владимир Иванов порадовал зал, напомнив, что Ульянов никогда не врал, во всех ролях была видна его позиция, и если персонаж ему не нравился, никаких компромиссов не допускалось. «Хочу его за ушко и на солнышко», — говорил он.

Отдельным пунктом программы стало послание народной артистки СССР Юлии Борисовой, зачитанное Евгением Князевым. Актриса призналось в любви своему многолетнему другу и партнеру. «В «Иркутской истории» моя героиня говорила: «Я тебя очень люблю. А знаешь за что? Я тебя всё узнаю́, узнаю́ и всё узнать никак не могу», — написала она. — Вот и я благодарна Михаилу Александровичу Ульянову за то, что он в моей жизни значит так много, и ещё именно за эту невозможность до конца постичь, что же это за явление такое — Ульянов, за тайну его неповторимой уникальной личности, за секрет его таланта».