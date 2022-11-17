«МХАТ — самый тяжелый проект за всю мою историю»

Правительство Германии разрешило поставку в МХАТ имени Горького сценического оборудования немецкого производства. Народная артистка СССР Татьяна Доронина, возможно, встретится с труппой 15 декабря, а объединение двух Художественных театров зависит от желания Константина Хабенского. Об этом худрук МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал «Известиям» накануне открытия обновленного здания на Тверском бульваре.

«Червленое золото — это абсолютный шик»

— К открытию сезона вы полностью обновили сайт. Набираешь МХАТ имени Горького — получаешь ссылку на art-theatre. Но Художественный театр был неделимым до 1987 года, а сейчас театров два.

— Не существует никаких двух театров, это всё придумано случайным образом. Есть Художественный театр Станиславского. Однако тот театр, который он хотел сделать, ему не дали создать, поэтому наша задача — реализовать то, что он задумал. Одним театром или двумя театрами это совершать — вообще не имеет значения. Значение имеет идеология.

— Знаковое заявление. Как оно реализуется в концептуальном плане?

— Первая премьера, которую мы ставим сейчас, «Нежданно-негаданно» по рассказу Валентина Распутина, — начало реализации этого плана. Следующий этап — 125-летие театра в 2023 году. Театра, которого на сегодняшний день не существует. В указе президента — обратите внимание — речь идет о Московском художественном общедоступном театре. И я очень надеюсь, что за предстоящий год вырастет эта финальная конструкция.

— Значит ли это, что к осени 2023 года МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького объединятся?

— Не знаю, всё будет зависеть в первую очередь от желания Хабенского (Константин Хабенский — худрук МХТ имени Чехова. — «Известия»). Он же творческий лидер, я-то что? Туалеты, буфеты и всё остальное, к творчеству не имею отношения.

— Это сомнительно.

— Но тем не менее. Пока я себя творческой единицей не чувствую. Всё будет зависеть, во-первых, от него, от артистов самих и, конечно, от Татьяны Васильевны Дорониной. Хабенский очень хочет с ней встретиться, и я хочу, чтобы они встретились , обсудили ситуацию.

МХАТ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Встреча произойдет на вашей территории?

— Где она ему назначит, туда он поедет. Он сказал, что поедет хоть в реабилитационный центр, где она сейчас находится. Спросил, может ли он туда съездить, я сказал: «Пожалуйста, я узнаю у нее». Пока она никого не принимает, проходит курс лечения, но, думаю, после 15 декабря начнет встречаться.

— Она назвала дату — 15 декабря?

— Вроде бы. Если будет на то Божья воля.

— Она поговорит с труппой, с вами? Как вы мыслите эту встречу?

— Не знаю, представить себе не могу. В идеале — так, как я ей сказал.

— Что сказали?

— Встречусь с ней только в театре, к ней не поеду. А когда она приедет в театр, все мы здесь увидимся. Это будет исторический момент.

— Знаю, что вы планировали возобновить «Вассу» в честь Татьяны Васильевны. Специально, чтобы она посмотрела.

— Уже возобновлена, всё готово. Надеемся, что в ее именины (25 января. — «Известия») мы спектакль покажем. Матасова и Волкова готовы играть ( актрисы МХАТ имени Горького. — «Известия»). Вопрос только в том, чтобы Татьяна Васильевна приехала.

— Прошла информация, что лейтцветом обновленного МХАТа будет червленое золото. В чем смысл этого решения?

— Смысл заключается в том, что МХАТ — это самый тяжелый проект за всю мою историю. Я занимаюсь реставрацией, реконструкцией разного типа зданий, вообще стройкой на протяжении последних лет 28 , начиная со строительства складов для JFC (Joint Fruit Company — торговая компания, специализировавшаяся на импорте фруктов в Россию. — «Известия») и заканчивая театрами. Это я всё делал сам. Единственное здание, где я не понимал, что надо делать, был МХАТ. И архитекторы ничего не могли предложить.

МХАТ Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— В чем была проблема?

— Это здание — типичный проект брутализма, есть такой стиль. С одной стороны, он очень аскетичный, а с другой — это театр. Но цветовые решения, которые здесь были, с точки зрения атмосферы театру не соответствовали. Мне это ужасно не нравилось.

— В чем заключалась ущербность атмосферы, на ваш взгляд?

— Да-да, именно ущербность. Когда я в Новосибирске отстроил НОВАТ, руководитель местного отделения охраны памятников мне сказал: «Ты уничтожил наш пролетарский театр». Может быть, здесь тоже была такая же идеология. Слышал я, что Владимир Кубасов (архитектор здания МХАТ. — «Известия») хотел сделать театр-сад.

— Да, именно так. Гармонию с природой. Растения, камень, вода, отделка легким и дышащим армянским туфом — микстом вулканического пепла и пемзы.

— Совершенно правильно, некая гармония с природой. У меня в какой-то момент уже опустились руки, я не понимал, что делать. Был утром на литургии, в алтаре, молился. Говорю: «Господи, прошу Тебя, пожалуйста, дай решение, ну какое-то решение, что делать».

Вечером мне звонят художники наши питерские. «Мы придумали». — «Что?» — «Надо покрасить эти все колонны, лестницы червленым золотом». Когда они это сказали, меня осенило. Потому что в Михайловском театре белое золото, в Новосибирске — красное и желтое. Я считаю, червленое золото — это абсолютный шик.

— Царский материал.

— Ну и плюс наша «оливка», цвет чистоты и надежности. Ковролин весь будет оливковый. Это театр надежды. То, что хотел Константин Сергеевич. Театр надежды, театр чистоты, театр вдохновения, театр, который будет воспитывать души людей — нашей публики московской и не московской, наших гостей, режиссеров, драматургов, артистов.

МХАТ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мой театр — в первую очередь комфорт, пусть человек даже поспит»

— В МХТ имени Чехова — неудобные стулья. Так повелось со времен Станиславского: зритель должен в постоянном напряжении смотреть на сцену. А у вас суперкомфортные кресла. Как следить за спектаклем, если хочется расслабиться и даже вздремнуть?

— У Богомолова (худрук Театра на Бронной. — «Известия») тоже ужасные кресла. Он мне сказал: «Я сделал так специально, чтобы они смотрели на сцену». У меня полная альтернатива этому. Мой театр — в первую очередь комфорт, пусть человек даже поспит. Случались годы, когда было так жарко в Петербурге, что люди приходили в Михайловский театр просто потому, что там были кондиционеры, и отдыхали в прохладе в удобных креслах.

— Театр — прежде всего комфорт? Ваши коллеги с вами не согласятся.

— Зрители, которые уже всё знают, такие театралы-театралы, пусть приходят в МХТ на неудобные стулья. А для человека, который только начинает ходить в театр, — неважно, в какой, хоть в кукольный, — это огромная работа. Легче сидеть у телевизора или пойти на ледовое шоу, где вчера моя дочка была. И Киркоров тебе поет, и Полунин танцует, и Плющенко на коньках, и чего только нет — всё в одном.

Моя задача — воспитывать новую публику, которая приходит в Михайловский, в Новосибирский, в МХАТ только для того, чтобы прийти в театр. Потом она вырастает, ей начинает нравиться. Моя жена, абсолютно нетеатральный человек, сейчас уже может смотреть по три с половиной часа любой спектакль, даже пять-шесть часов легко сидит. Я лично не могу, всегда смотрю частями.

— МХАТ имени Горького при вашем предшественнике Эдуарде Боякове не жаловался на отсутствие публики. Да и при Татьяне Дорониной у театра были преданные поклонники.

— Сюда ходили определенного типа люди. Более того, они сейчас настолько агрессивны, что заявляют в Telegram, в соцсетях, что в новый МХАТ они даже не собираются, что зря, кстати. Глупость полная. Нет никакого бояковского, доронинского, ефремовского, табаковского театра. МХАТ изначально только один, Станиславского. Все остальные — придуманные истории, присвоение чужого.

МХАТ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— То есть вы начинаете с чистого листа, возрождаете понятие Художественного театра и его идеологию?

— Абсолютно верно. Я лично собираюсь этим заниматься, потому что в моем понимании история Художественного театра, который имеет отношение к Станиславскому, была закончена в 1922 году. Потом это был другой театр. Более того, когда после долгой болезни Константин Сергеевич пришел в 1932 году посмотреть, как актеры играют, он сказал: «Театр надо закрыть, а их всех заново учить» — всех вот этих великих его актеров .

— Театр Станиславского начинался с большой драматургии. С чего начнете вы?

— Для начала мы восстановим два самых знаменитых спектакля МХАТа большой формы и большого стиля — «Три сестры» и «Синюю птицу».

— Они уже неоднократно восстанавливались. В чем уникальность вашего решения?

— Они были испорчены Бояковым и Клементьевым. Сейчас Вячеслав Окунев восстановил все оригинальные декорации и костюмы Дмитриева. Мы позвали режиссера Сергея Десницкого, который играл вместе с Татьяной Васильевной в «Трех сестрах», он знает прекрасно всю структуру. Творческому отношению к наследию меня научил Михаил Мессерер (приглашенный балетмейстер Михайловского театра. — «Известия»). Он помнит большие спектакли Большого театра. И, переосмыслив их с учетом современности, смог создать шедевры.

— Вы открываетесь спектаклем «Нежданно-негаданно» по рассказу Валентина Распутина. Берете малую форму и делаете из нее большой спектакль?

— Кто сказал, что это малая форма?

МХАТ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Рассказ — малая литературная форма.

— Ну и что? История-то грандиозная.

— Да, но нужно досочинять текст.

— Конечно. Мы и досочинили. Сначала завлит театра Галина Ореханова написала пьесу, потом режиссер Галина Полищук с драматургом Еленой Исаевой ее дополнили, и сейчас это будет новое прочтение вообще. Там есть нюансы. В рассказе люди, которые эксплуатировали девочку, были кавказцами. Мы убрали эту тему, будут, как в 1990-е годы, страшные бандиты иркутские.

— Что же осталось от Распутина?

— Всё осталось. В первую очередь сама идея, что девочка — это ангел, посланный непонятно зачем и за что. Она не разговаривает весь рассказ и вдруг в конце принимает решение уйти с бандитами, остаться фактически в рабстве. Речь идет о том, что ребенок даже в таком возрасте может принимать правильное решение, чтобы спасти целую деревню.

— Правообладатели согласились на новое прочтение?

— Конечно. Сейчас проблема в том, что многие вообще не знают, кто такой Распутин. А ведь он был главным драматургом этого театра. «Последний срок», «Прощание с Матёрой» шли на этой сцене. У меня к нему отношение особенное. Я присутствовал на его отпевании патриархом в храме Христа Спасителя. Именно в тот день Владимир Мединский рассказал мне про ситуацию с «Тангейзером» в Новосибирске — и это изменило всю мою жизнь, включая личную.

МХАТ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Я всегда за большой стиль и за талант»

— Ремонт театра еще не закончен. Каков алгоритм дальнейших действий?

— Мы открываемся и работаем весь 2023 год — 125-й юбилейный сезон. С января 2024-го мы вновь закрываемся, и за девять месяцев меняем все фасады, крышу, гидроизоляцию , делаем все гримерки, офисные помещения, верхнюю и нижнюю механизацию сцены. В 2023-м закажем оборудование — сценические комплексы изготавливаются от шести до девяти месяцев.

— У кого закажете?

— У немцев, здесь немецкое оборудование стоит. Мы получили официальное разрешение правительства Германии, до 31 мая должны успеть всё ввезти.

— Где будет работать театр во время ремонта?

— Поедем со спектаклями по России и СНГ, также хотим поехать в США. Грядет 100-летие гастролей МХАТа в Америке. Если получится, будут трехмесячные американские гастроли . Может быть, я чересчур оптимистичен, но МХАТ есть МХАТ, Станиславский есть Станиславский. Бог даст, осенью 2024 года мы откроемся, надеюсь, что в день рождения Художественного театра — 27 октября.

— Что сейчас последует за Распутиным?

— Репертуар расписан: «Нежданно-негаданно», «Золушка», «Три сестры», «Молодая гвардия», «Синяя птица», «На дне».

— «Молодая гвардия» по роману Александра Фадеева?

— Да.

— Кто ставит, уже известно?

— Не скажу.

МХАТ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Это будет честная «Молодая гвардия» или примерно то, что сделал в МХТ имени Чехова Константин Богомолов с «Оптимистической трагедией» Вишневского?

— «Оптимистическую» я, к сожалению, не успел из-за своей занятости посмотреть. Мне всегда Богомолов нравился именно как драматург — тексты его, придумки. Другой вопрос, как идет их реализация. Он обиделся на меня: я его чуть-чуть покритиковал за то, что он делает приблизительно одно и то же. Хотя он поставил порядка 50 спектаклей, а я видел всего три, мне достаточно. У Чернякова, которого я считаю самым выдающимся придумщиком, и истории, и форма — за редким исключением — разные.

— А вы какую предпочитаете?