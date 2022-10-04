Второй после Станиславского: в МХТ прошел вечер памяти Ефремова

На Основной сцене МХТ имени Чехова 3 октября прошел памятный вечер «Немного тишины…», посвященный Олегу Ефремову. Этим театром народный артист СССР руководил на протяжении 30 лет — с 1970-го до самого последнего своего дня 24 мая 2000-го. Накануне, 1 октября, исполнилось 95 лет со дня рождения Олега Николаевича. Кто был на сцене в этот вечер, что удивительного рассказали о нем люди, работавшие с ним бок о бок, и почему стать артистом у него было на роду написано — в репортаже «Известий».

«Вроде мы все про него знаем»

Вспомнить основателя «Современника», режиссера и великого актера пришли его поклонники и те, кто знал Олега Николаевича лично. Перед началом вечера гости оценили выставку в Зеленом фойе Музея МХАТ — она посвящена чеховским спектаклям Ефремова, поставленным на прославленной сцене. Зрители в партере — от неожиданности встречи — едва успевали обниматься и целоваться. Среди вип-гостей были замечены Михаил Швыдкой, Сергей Степашин, Михаил Ковальчук, Александр Кибовский, Сергей Гармаш, Дмитрий Родионов, Антон Златопольский, Авангард Леонтьев, Евгений Киндинов, Василий Немирович-Данченко, Владимир Урин, Ирина Мирошниченко, Евгения Добровольская. А в ложе расположились дочь Олега Николаевича Анастасия и внучка Ольга Ефремова.

В программке были заявлены только трое: народный артист России, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский, звезда мирового балета Сергей Полунин и пианист Андрей Коробейников. Казалось бы, люди далекие от Олега Николаевича. Почему они? Потому что так решил режиссер, постановщик вечера Николай Скорик.

«Главное, что объединяет этих трех известнейших исполнителей — они все подлинные артисты в своем творчестве: танцует ли Полунин, играет ли на рояле Коробейников, или руководит театром Хабенский», — пояснил он.

Ученик и верный соратник Олега Ефремова делает в Художественном театре уже третий памятный вечер, посвященный великому актеру. И, как признается, каждый раз испытывает настоящее потрясение от открытий, связанных с личностью кумира.

— События в его жизни имели последствия для театральной жизни всей страны, — говорит режиссер. — Ефремов это понимал, хотел и шел к этому. Вроде мы все про него знаем, но в известных всем фактах каждый раз вдруг открывается и удивляет что-то новое, незнакомое.

Перед началом вечера Константин Хабенский сказал «Известиям», что не был знаком с Олегом Николаевичем. Видел его однажды на расстоянии. И на сцене актеру не довелось лицезреть народного артиста СССР. Зато, готовясь к вечеру, худруку МХТ пришлось просмотреть много архивного материала.

«Да здравствую — Я!»

В этот раз обошлись без традиционного вечера воспоминаний, хотя многим, сидящим в зале было, что рассказать об Олеге Николаевиче.

— Идеальный ефремовский артист такой, как прописано у Станиславского, — рассказал «Известиям» актер МХТ имени Чехова Павел Ващилин, последний из учеников Ефремова. — Он должен быть дисциплинированным, всесторонне обогащенным в культурном плане, должен слышать время, понимать и быть живым человеком. Для Олега Николаевича было важно видеть на сцене личность, а не образчик роли.

Марина Брусникина благодаря вере в нее Ефремова стала режиссером.

— Он чувствовал в нас потенциал, которого мы в себе могли и не видеть. Я предложила проводить поэтические вечера в театре, и он поддержал идею, сказал: «Проявляйся!». Это убедило меня, что я иду в нужном направлении. К Олегу Николаевичу у меня бесконечная любовь и благодарность, — поделилась она.

Константину Хабенскому в сценарии вечера была отведена роль чтеца. Он декламировал со сцены тексты из дневников, записи с репетиций и даже стихи, написанные Олегом Николаевичем. О том, что Ефремов еще и поэт, не знали даже самые близкие. Николай Скорик, проработавший бок о бок с режиссером почти полвека, обнаружил записи в архивах Музея МХАТ. Стихи разные по содержанию: какие-то ветреные и хулиганские, созданные 18-летним мальчишкой, другие — уже осмысленные, философские. «…Нет, без Я нет житья. Да здравствую — Я! Хотя я — свинья», — зачитывал Константин Хабенский.

Мало кто знает, что клятву преданности театру Ефремов давал вместе с однокурсником, будущим главным редактором «Известий» Алексеем Аджубеем. «Памятка. Помни о том, что мы решили, собравшись 29 марта 1947 года…», — зачитывал Хабенский исторический документ. Друзья придумали слова этой клятвы и внизу расписались кровью. Документ хранится в Музее МХАТ. Удивительно, но когда Ефремов и Аджубей покинули этот мир, кровь с листка бумаги исчезла.

«Фамилия его прабабушки Шутова»

Николай Скорик рассказал «Известиям» еще об одном факте — такого реформатора советского театра, основателя «Современника» и любимца министра культуры СССР Екатерины Фурцевой зрители еще не знали. На экран вывели отсканированное письмо 8-классника Олега Ефремова. Пишет он генералу-майору Борисову в 1943 году.

«Желаю в будущем работать по военной специальности. Считаю ее одной из важнейших для моей Родины. Прошу вашего распоряжения принять меня в военную спецшколу, которая находится в городе Куйбышеве», — пишет юный Ефремов.

С таким настроем, родина могла потерять великого режиссера и приобрести не менее выдающегося военачальника. Но почему вдруг юноша передумал и пошел в театральный, не знал даже отец Ефремова Николай Иванович.

«Фамилия его прабабушки Шутова, — улыбается с экрана Ефремов старший. — А ведь раньше фамилии давали по занятию, которым человек занимался».

Вечер прошел в сопровождении серьезной музыки. В исполнении Андрея Коробейникова прозвучал Шостакович, Скрябин, Цфасман. Сергей Полунин импровизировал не только под классику, но и под колокольный перезвон, иллюстрируя последнюю роль Олега Николаевича — Борис Годунов. Ефремов был ею недоволен, хотел переделать, но не успел.

— Как говорил режиссер, музыка и поэзия — это то, что формирует человека, — вспомнил слова Ефремова Николай Скорик. — Название вечера «Немного тишины…» — это его слова из одного из последних архивных видео Олега Николаевича.

Билет на галерку стоил 2 тыс., а первый ряд партера обошелся театралам в 12 тыс. Как сказал «Известиям» Константин Хабенский, все вырученные средства направят в благотворительный фонд «Артист», опекающий ветеранов сцены.