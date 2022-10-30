Шок и нежность: московские театры взялись за старое

Старомодные комедии и трагедии — тренд нынешнего столичного театрального сезона. Одни вовсю играют Шекспира и Ибсена, другие — советские пьесы, популярные и малоизвестные. Обозреватель «Известий» Влад Васюхин выбрал среди октябрьских премьер самые заметные «ностальгические» постановки.

«ШЕКСПИРГАМЛЕТ»

Театр имени Моссовета

Евгений Марчелли, два года назад назначенный на пост худрука Театра имени Моссовета, устраивает «жестокие игры» (так называлась его первая постановка на здешней большой сцене) для типичной публики этого некогда знаменитого театра. «Сказать, что я шоке, ничего не сказать!» — вот реакция консервативной части аудитории на его версию «Гамлета». Но другая часть, новые зрители, знающие и любящие режиссера по резонансным постановкам в российской провинции или в Театре Наций, наоборот, приняли это черно-белое зрелище почти безоговорочно.

Шок и нежность Актеры Валерий Яременко в роли Полония и Кирилл Быркин в роли Гамлета в спектакле «ШЕКСПИРГАМЛЕТ» на сцене Театра имени Моссовета Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Спектакль по пьесе всех времен и народов назван «ШЕКСПИРГАМЛЕТ». Верность классику налицо, хотя, конечно, Марчелли приготовил зрителям немало сюрпризов. К примеру, перевод взят прозаический, не претендующий на художественность. Выполненный Михаилом Морозовым перевод был опубликован еще в 1954 году, в результате знакомый текст воспринимается иначе. Кастинг наверняка тоже для многих оказался поводом выпить успокаивающее.

Режиссера могут упрекнуть и в том, что на ключевые роли он взял несколько артистов «со стороны»: Кирилла Быркина (Гамлет), Анну Галинову (Офелия) и Сергея Юшкевича (Клавдий). Но этот выбор оправдан: все «варяги» убедительны. А штатные актеры труппы, в первую очередь Евгения Крюкова (Гертруда), Валерий Яременко (Полоний) и Митя Федоров (Лаэрт), играют здесь иначе, чем прежде.

В результате получился живой, энергичный, дерзкий, местами смешной спектакль, а главное — его хочется пересмотреть.

«Багровый остров»

Театр имени Пушкина

Про «Багровый остров» Михаила Булгакова многие слышали, да мало кто видел. Пьеса не принадлежит к числу шлягеров. Ставилась редко. Факт ее нынешнего появления на основной сцене Пушкинского театра объясняется, с одной стороны, легко и логично — дань истории, а с другой, вызывает недоумение— материал устарел.

Шок и нежность Актеры во время спектакля «Багровый остров» на сцене Театра имени Пушкина Фото: Театр имени Пушкина

Спектакль вырос из эскиза в рамках лаборатории «Камерный театр. Возвращенные страницы». Дело в том, что был такой заказ: в 1926 году Камерный театр Александра Таирова (в его здании на Тверском бульваре работает нынешний Театр имени Пушкина) поручил популярному драматургу написать актуальную пьесу. Булгаков сочинил пародию на революционную драматургию тех лет, на агитационные спектакли Мейерхольда — «с музыкой, извержением вулкана и английскими матросами». Это история о том, как в некоем «левом» театре проходит генеральная репетиция только что написанной пьесы о жизни на экзотическом острове красных туземцев под властью белых арапов. На репетиции присутствует цензор, он и должен решить судьбу срочно создаваемого спектакля. Это история об отношениях художника (пусть даже такого карикатурного и халтурного, как у Булгакова) и власти.

Для своего времени пьеса была, возможно, скандальной, смешной, злободневной. Сегодня многие ее аспекты, как и мишени булгаковской сатиры, считываются плохо. К тому же постановщики, маститый Евгений Писарев и дебютант Федор Левин, желая сделать яркое зрелище, в итоге переборщили с массовкой — в суете и шуме потонул смысл.

«Старомодная комедия»

«Ленком Марка Захарова»

Похоже, что Олеся Железняк стала главной актрисой «Ленкома», невольно подвинув не только опальную Александру Захарову, желавшую после смерти отца стать худруком театра, но даже легендарную Инну Чурикову. Сезон только начался, а у Олеси уже вторая главная (и снова возрастная) роль.

Шок и нежность Олеся Железняк и актер Игорь Бочкин во время пресс-показа спектакля «Старомодная комедия» на сцене театра «Ленком Марка Захарова» Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На этот раз вместе с народным артистом России Игорем Бочкиным она сыграла в популярной советской пьесе — в «Старомодной комедии» Алексея Арбузова. История о том, как в санатории на Рижском взморье в 1968 году встретились два одиночества — отдыхающая и главврач, хорошо известна. Чудаковатая товарищ Жербер, бывшая актриса, а ныне кассирша в цирке, идеально подходит под темперамент Железняк, хотя, конечно, трудно избежать сравнений с первыми и эталонными исполнительницами этой роли — Лидией Сухаревской и Алисой Фрейндлих. Но впереди новые сравнения: забегая вперед, стоит сказать, что в этом сезоне просто бум на эту пьесу — ее готовятся поставить в МХТ имени Чехова и в «Моссовета».

Режиссер Роман Самгин деликатно обошелся с текстом, удержался от осовременивания, разве что добавил спектаклю немного целомудренной эротики в лице двух безмолвных молодых красавцев, исполняющих акробатические этюды, танцующих или просто меняющих мебель.

Спектакль найдет своего благодарного зрителя. Ну а всерьез обсуждать, что «Ленком», отмечающий в эти дни свое 95-летие, давно уже не выпускающий актуальных и будоражащих столицу зрелищ и, по сути, скатившийся к антрепризе, уже «не тот», едва ли имеет смысл.

«Пер Гюнт»

Театр имени Ермоловой

Генрик Ибсен, автор этой драмы, написанной в стихах и на основе фольклора, почему-то считал ее чисто норвежской историей. Мог ли он мечтать, что его философская притча, сочиненная в 1867 году и чуть не в штыки встреченная современниками, будет и через полтора столетия востребована в разных странах?

Шок и нежность Актеры во время спектакля «Пер Гюнт» на сцене Театра имени Ермоловой Фото: Театр имени Ермоловой

В Ермоловском театре, где к этому длинному и густонаселенному тексту обратился режиссер Владимир Киммельман, ее позиционируют как сказку для взрослых. Разумеется, страшную сказку, потому что жизнь главного героя (отличная работа 23-летнего Глеба Шевнина), полна соблазнов, искушений и лишений, разрушающих его. И только любовь верной Сольвейг (Анна Вардеванян) позволяет ему, пусть и на краю могилы, понять, что было самое главное в поисках своего «я».

В этом громком и энергичном спектакле занята в основном молодая часть труппы, но особое удовольствие смотреть на отмечающую скоро полувековой юбилей Евгению Дмитриеву, великолепно играющую мать главного героя и Пуговичного мастера.

«Играем Шекспира»

Театр кукол имени Образцова

Почти любой актер, даже знаменитый, — кладбище несыгранных ролей. Об этой нехитрой истине напомнил премьерный коллаж Театра кукол. В нем артисты играют и самих себя под собственными именами, и персонажей «Гамлета», «Ромео и Джульетты», «Короля Лира», «Ричарда III» и «Сна в летнюю ночь», которых им пока так и не удалось воплотить в полновесных спектаклях, а кому-то уже и не удастся: слишком короток актерский век…

Шок и нежность Актер Андрей Нечаев в спектакле «Играем Шекспира» на сцене Театра кукол им. Образцова Фото: Мария Ястребова

Режиссер и художник Виктор Никоненко дал каждому пусть маленькие, но все-таки бенефисы. В спектакле заняты куклы разных систем, включая… швабру, изображающую собаку, и даже большая декорация становится вдруг куклой.

При этом значительную часть времени артисты проводят на сцене без марионеток, показывая театральное закулисье, свой ежедневный быт. И вот здесь зрелище начинает буксовать. Связки между сценами из Шекспира или «отсебятина» в классику, написанная драматургом Сергеем Плотовым, будь то шутка могильщиков в «Гамлете» («Могила сама себя не выроет»), бородатый анекдот про сомнительный комплимент актеру неудачного спектакля «Как тебе это удалось?» или вложенная в уста Дездемоны советская песня «Подари мне платок, голубой лоскуток» — рассчитаны на реакцию невзыскательной публики. Однако актеры — и ветераны, как Владимир Беркун, и молодые, как Ренат Шаймарданов, играют с трепетом, азартом и самоотдачей, а потому овация в финале неизбежна.