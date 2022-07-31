Безвизовый съезд: красноярский «Дон Жуан» и «Пер Гюнт» с Донбасса попали в ГАБТ

Большой театр — не только главная национальная сцена страны, но и заветная мечта любого артиста. Своеобразная культурная Мекка, в которую стремится каждый, кто так или иначе хочет быть заметным. Например, в ГАБТ уже привезли с гастролями премьеры из Сибири: свои постановки москвичам и гостям столицы представил Красноярский театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. О том, какие еще труппы в новом гастрольном цикле уже удостоились чести и еще только планируют сыграть спектакли в Большом, узнали «Известия».

Из Донбасса на сцену

Благодаря пандемии у России появилась возможность познакомиться с самой собой. А из-за санкционного давления у нашего зрителя есть шанс увидеть богатство, разнообразие и достижения отечественных прославленных коллективов, которые прежде чаще гастролировали за рубежом. Гастрольные графики российские театры теперь выстраивают в пределах страны и на территориях дружественных государств.

Как говорит генеральный директор Большого театра Владимир Урин, «мы сезон завершили, но двери наши открыты». Недавно артисты ГАБТ ушли в отпуск, но ведь свято место, как известно, пусто не бывает. И вот уже главная сцена страны принимает гастролеров.

— То, что российские театры постоянно выступают на сцене Большого театра, — нормальная практика, — говорит Владимир Урин. — Музыкальных театров в России очень много, и изредка они попадают сюда. Недавно гастролировал Башкирский театр оперы и балета, приезжали коллеги из Казани.

Безвизовый съезд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В октябре в российский Большой приедет Большой театр Беларуси. На Исторической сцене представят оперу Владимира Солтана «Дикая охота короля Стаха» и балет Чайковского «Щелкунчик». В декабре в Москву приезжает Якутский театр оперы и балета, в мае — «Астана Опера». А уже в сентябре здесь ждут гостей из Донецка. В рамках фестиваля «Видеть музыку» «Донбасс Опера» представит на прославленной сцене оперу Верди «Любовные похождения сэра Джона Фальстафа» и балет на музыку Грига «Пер Гюнт». Несмотря на продолжение СВО, культуру и искусство в регионе никто не отменял.

— Из-за постоянных обстрелов у артистов пока творческая пауза, — рассказал «Известиям» худрук «Донбасс Оперы» Вадим Писарев. — Но благодаря Министерству культуры России мы имеем возможность выезжать на гастроли по России. И этим самым коллектив сохраняет творческое зерно. Понимаете, мы выехали, показали себя, увидели зрителя — это держит в форме.

За последнее время «Донбасс Опера» проехала с гастролями по нескольким городам России, побывав в Сочи, Ставрополе, Краснодаре и Ростове. Теперь артисты снова готовятся в дорогу — 17 сентября их ждет первое выступление на главной сцене страны.

Привет из Сибири

Большим коллективам для гастролей нужны соответствующие площадки. И в ГАБТ есть сцены на любые творческие замыслы: Историческая с залом на 2185 мест, Новая на 879 мест, а еще — Камерная сцена и Бетховенский зал. Первым череду летних гастролей в Большом открыл Красноярский государственный театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского (КГТОиБ). Его труппа ни разу прежде не выступала в Большом, хотя многие годы была тесно связана с ним. Руководители, солисты, дирижеры и режиссеры прежде работали в столице, но потом их поманила Сибирь.

— Красноярск — это не только географический центр нашей страны, но и в сфере культуры и искусства мы тоже далеко не окраина, — считает министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. — По меркам оперных театров нашей страны, Красноярский театр оперы и балеты очень молодой, ему всего 44 года. Он детище того самого известного призыва советского времени «Превратим Сибирь в край высокой культуры!». Его открытие, как и появление других ныне действующих учреждений, стало своеобразной культурной революцией в Красноярском крае.

Гастроли красноярцев приурочены к 60-летию со дня рождения великого русского певца Дмитрия Хворостовского, которое театр отметит 16 октября. В этот день в КГТОиБ пройдет фестиваль, носящий имя народного артиста России.

По признанию генерального директора Большого Владимира Урина, театр давно вел переговоры о гастролях сибиряков в Москве. Визит должен был состояться два года назад, но пандемия внесла коррективы в планы. Выступления стали возможны благодаря масштабному федеральному проекту «Большие гастроли» (РОСКОНЦЕРТ).

— Наши коллеги привезли непривычный репертуар — спектакли, мало знакомые московскому зрителю, — говорит Урин. — Два из них — опера «Лакме» и балет «Катарина, или Дочь разбойника» — вообще не шли на столичных сценах. Театр хотел привезти гораздо больше названий. Пришлось подсократиться.

Балет Катарина, или Дочь разбойника Балет «Катарина, или Дочь разбойника» Фото: Иван Карнаухов

В Большом показали три лучших премьерных спектакля из репертуара КГТОиБ. «Большие театральные блокбастеры», как называет их Аркадий Зинов. Это означает не только масштаб постановок и их финансирование, но еще зрительский интерес и, как следствие, — коммерческий успех. В столице сибиряков тоже ждал успех — аншлаг в первый же вечер. На оперу Моцарта «Дон Жуан, или Наказанный распутник» билеты не могли достать даже «свои». В кассах они пропали еще за неделю до начала гастролей. И стоили, кстати, билеты на КГТОиБ так же, как и на постановки ГАБТ. Балет Пуни «Катарина, или Дочь разбойника» продолжительностью четыре часа буквально потряс предвзятого и строго московского театрала. Роскошные солисты и очень профессиональный кордебалет, а исполнительница главной партии Елена Свинко месяц назад на этой же Исторической сцене Большого театра получила вторую премию на XIV Московском международном конкурсе артистов балета.

20 лет некогда прослужил в Большом театре и худрук КГТОиБ, постановщик балета «Катарина, или Дочь разбойника» Сергей Бобров.

— Я выходил на сцену самого великого театра мира еще во времена СССР и всегда испытывал невероятную гордость и восторг от сопричастности к чему-то историческому. Помню эти огромные охапки цветов, которыми заваливали Майю Михайловну Плисецкую. И сейчас, находясь рядом со сценой Большого театра, я рад, что увижу из зала то, что создал в Красноярске.

1 августа на Новой сцене ГАБТ сибиряки завершат свои гастроли оперой Лео Делиба «Лакме».

— Это произведение не исполнялось уже 140 лет нигде, а в Красноярске есть, — говорит директор КГТОиБ Светлана Гузий.

Для режиссера-постановщика балета Сергея Новикова — дипломанта II Международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-опера» — это уже не первый опыт на классической сцене. Ранее он поставил в Красноярском театре оперы и балета концертный эксперимент SlovZov-GALA и «Реквием» Джузеппе Верди.

Питерский гость

31 июля гастроли в Большом театре начал Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона. Коллектив под руководством заслуженного артиста России Андриана Фадеева, так же как их коллеги из Красноярска, впервые выступит на Исторической сцене. Артисты представят три спектакля классического репертуара: «Спящую красавицу», «Дон Кихот» и «Лебединое озеро», а также покажут столичной публике свою недавнюю премьеру — спектакль «Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона», состоящий из восстановленных миниатюр легендарного хореографа.

Безвизовый съезд Фото: Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона

— Приглашение танцевать на главной сцене страны — это не только большая ответственность, но знак безусловного признания и заслуга всего коллектива театра, — считает Андриан Фадеев. — Эти гастроли станут важным импульсом для дальнейшего развития наших артистов. Приложим все силы, чтобы не обмануть ожидания взыскательной столичной публики.

Как говорит Фадеев, балет всегда сотрудничал с иностранными коллегами — существовал творческий обмен, приезжали к нам, ездили к ним. Но теперь в мире превалирует так называемая «культура отмены». Из-за санкций гастроли коллектива по Европе и в Японии были отменены — теперь российские артисты за рубежом как красная тряпка для быка. В то же время есть страны, которые нас ждут: балет Якобсона ведет переговоры о гастролях в Индии и Бахрейне, не отменилась поездка в Таиланд.

— У нас есть амбициозный план — тур по 30 городам России, во многих из которых театр Якобсона еще не был, — поделилась с «Известиями» замгендиректора сервиса «Кассир.ру» Алла Фомина. — Таким образом, мы расширим гастрольную деятельность театра и представим наши спектакли.

В общем, у тех, кто еще не бывал на балете, есть реальная возможность стать причастным к высокому искусству: добрую службу российским зрителям сослужили и санкции, и попытки запрета русской культуры.