«Мы узнали новую танцевальную культуру»

В минувшие выходные на сцене Александринского театра прошел II летний фестиваль «Глобальные ценности». Гала-концерт участников хореографической сессии «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» и Театра балета Бориса Эйфмана стал завершающим аккордом международного мероприятия. «Известия» отправились в Санкт-Петербург и оценили потенциал танцовщиков и хореографов.

Культурный шок

Площадкой для репетиций хореографической сессии «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» стал Детский театр танца Бориса Эйфмана. Торжественное открытие нового городского центра балетного искусства прошло 16 ноября 2019 года и стало одним из ключевых событий VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Роскошное здание, оснащенное по последнему слову техники, буквально манило иностранных студентов в репзал. В этом году, несмотря на санкции, закрытые границы И ковид-ограничения в Санкт-Петербург прилетели 15 студентов из 12 стран. Среди них — Италия, Северная Македония, Румыния, Мексика, Китай, Индия, Филиппины, Аргентина и даже африканский Сенегал.

Перенимали азы мастерства учащиеся у опытных российских хореографов Константина Матулевского, Константина Кейхеля, Ольги Васильевой, Эрнеста Нургали, Александра Челидзе. Иностранцы совместно с танцовщиками из числа студентов Академии танца Бориса Эйфмана при содействии мастеров корпели над созданием собственных номеров, некоторые из которых можно было назвать мини-спектаклями. Свои работы учащиеся сначала представили на суд народного артиста России Бориса Эйфмана. «Известия» решили пообщаться с гостями северной столицы.

— Но прежде, вам надо надеть бахилы, — предупредила администратор. — Ребята моют ее, ведь они на сцене не только ногами ходят, но даже лицом приходится прикладываться. Такова современная хореография.

Черный блестящий линолеум протирают после каждой репетиции. Чистота и безопасность — прежде всего.

Многие из ребят приехали в Россию впервые. В их сознании образ страны был сформирован СМИ и соцсетями. Но то, что они увидели в реальности, повергло их в шок… культурный. И, как признаются учащиеся, из России они точно уедут другими.

Танцовщица из Индии Мухта Нагпал уже в третий раз приезжает в Россию. Как признается девушка, наша страна ее манит. У себя на родине у Мухты нет возможности обучиться искусству классического танца и комтемпорари-дэнс. В России она может получить это сполна. К тому же, на сессии в «Школе иннопрактики» у нее появилось много новых друзей.

— Мы узнали новую танцевальную культуру, получили инструменты для своей будущей работы, а также знания по менеджменту, — поделился хореограф из Мексики Адриан Марсело Сайнс. — Россия всегда была пионером в развитии новых проектов. То радушие, с которым нас принимали в Санкт-Петербурге, и белые ночи — мы никогда не забудем и расскажем об этом на родине. Это мотивирующий опыт, который позволит развить карьеру и обогатить танцевальную культуру в наших странах.

Культурная дипломатия

В «Школе иннопрактики и Русских сезонов» учатся не только танцоры. На сессии в Санкт-Петербургскую Академию художеств им. И.Е. Репина приезжали живописцы и графики. На музыкальную сессию в Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова приглашали композиторов, оперных певцов и дирижеров . А драматические режиссеры и актеры приезжали на занятия в ГИТИС. Но хореографическая сессия не сдает позиций и остается лидером по популярности уже третий год подряд. Первых студентов «Школа Иннопрактики и Русских сезонов» набрала в 2020 году.

— Цель проекта — привезти в Россию на базу ведущих творческих вузов нашей страны иностранных студентов, которых тщательно отберут педагоги из тех, кто имеет базовое профбразование, — рассказал «Известиям» директор «Русских сезонов» Алексей Лебедев. — Три недели они стажируются в России, получают новые навыки и знания. Уникальность программы заключается в том, что ребята посещают лучшие места Санкт-Петербурга и Москвы, ходят в театры, музеи, общаются с ведущими деятелями культуры нашей страны.

Результат хореографической сессии учащиеся представили по окончании учебы на исторической сцене Александринки. Молодые танцовщики и хореографы стали участниками гала-концерта фестиваля «Глобальные ценности» и разделили подмостки вместе с артистами Театра балета Бориса Эйфмана.

— Получается некий обмен знаниями, пластикой: студенты академии работают с иностранными мастерами, а приехавшие на сессию — с российскими. Культурная дипломатия в этом проекте обретает особый смысл. Это бесценный опыт, — признался «Известиям» народный артист России Борис Эйфман.

В академии иностранцам предложили программу классического танца, которую немногие смогли освоить у себя на родине. Так же у них была возможность поработать с известными российскими и западными хореографами, специализирующимися на комтемпорари-дэнс.

Как говорит Борис Эйфман, в будущем они наверняка приятно удивят мир танца. Возможно, поездка в Россию подтолкнет их к более смелым творческим поискам, а там и заслуженное признание не за горами. Мастер призвал не бояться развивать свои идеи и мысли — только дерзким улыбается удача.

Иностранные танцовщики отличаются по уровню подготовки от студентов Эйфмана. С этим согласен и Борис Яковлевич. Его студенты сильнее в хореографии. Но все же нельзя не отметить и достоинств гостей. Всех поразил своей невероятной харизмой, пластикой Оскар Куэльяр. «Гуттаперчевый мачо», — вздыхали девушки в зрительном зале. Танец «Лимб» в постановке Константина Кейхеля можно хоть сейчас ставить в любую концертную программу. Стоить отметить и работу художника по свету Ксению Котеневу, которая грамотно расставила акценты и усилила драматизм танца.

Сольный номер мог бы достаться и танцовщику из Сенегала Бабакару Манэ. И наверняка он справился бы с ним блистательно. Но его долгое путешествие в Россию с приключениями на границе отняло у него время на подготовку. В итоге Бабакар вместе с Марине Франко (Филиппины), Бояной Арсовской (Северная Македония), Стейси (Сингапур), Ребеккой Рудольф (Румыния), Кармиа Постмой (ЮАР) открывали фестиваль «Глобальные ценности» номером «Вспышка» в хореографии Эрнеста Нургали.

Приехавшим танцовщикам есть чему поучиться у наших. Но и для российской школы интересно во взаимодействии перенять азы американской, азиатской, немецкой школ хореографии, которыми владеют иностранцы. Хотя еще несколько лет назад на общем фоне российские танцовщики чувствовали себя провинциально. Они только входили в мир комтемпорари-дэнс. А сегодня они работают на высоком мировом уровне.

ГЛАВКА

Артисты Эйфмана славятся особой стилистикой, виртуозным исполнением и превосходной классической школой балета. Как любит говорить сам Борис Яковлевич, его театр давно ни с кем не конкурирует, а развивает свое направление. И в этом преимущество Эйфмана и компании.

— Мой театр пропагандирует театральное современное балетное искусство, — говорит Борис Эйфман. — То, что мы сейчас наблюдаем — все-таки, более абстрактное, специфическое направление данс-театра. Главное — база, с которой можно развивать то направление, за которое я ратую всю свою творческую жизнь, это — современный балетный театр.

Из иностранцев Эйфман отметил американского хореографа китайского происхождения Аллена Чунхуэи Сина.

— У него свое хореографическое мышление, опыт. Очень интересный. Он человек другой пластики, — уточнил Эйфман.

«Известия» поинтересовались у американца, оправдались ли его ожидания от визита в Россию.

— Несмотря на видимые сложности, путь сюда оказался намного проще, чем я ожидал, — признался Аллен Чунхуэи Син. — Для начала я получил специальную российскую визу. Затем мне выстраивали трансфер до России. В Санкт-Петербург из Вашингтона я прилетел через Стамбул. Мне очень захотелось приблизиться к русской культуре, которая известна по всему миру. И я не думал, что столь далекая страна будет мне так близка по духу.

Бориса Эйфмана порадовало и то, что в своих номерах постановщики активно задействовали студентов-старшекурсников Академии танцев.

Гала-концерт проекта «Школа Иннопрактики и Русских сезонов» завершился показом фрагментов из балетов маэстро «Русский Гамлет», «Роден», «Чайка», «Евгений Онегин», «Страсти по Мольеру» и других.