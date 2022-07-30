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В шумном балагане: на московских сценах прыгали клоуны и бухгалтеры

Самые заметные театральные постановки июля
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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«Макушка лета» традиционно находится вне театрального сезона — что, однако, столь же традиционно не мешает московским сценам демонстрировать интересные новинки. Изнемогая от жары, критик Влад Васюхин укрылся в тени кулис и изучил самые интересные постановки июльского репертуара — специально для «Известий».

«Гроза»

«Сатирикон»

В шумном балагане
Актеры в сцене из спектакля "Гроза" в постановке режиссера Константина Райкина в театре "Сатирикон" в Москве

Актеры в сцене из спектакля «Гроза» в постановке режиссера Константина Райкина в театре «Сатирикон» в Москве

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Театр Константина Райкина всё еще не получил новое здание, а потому играет на чужих площадках. Премьерную «Грозу», поставленную самим худруком, представили во Дворце на Яузе как раз в период июльских гроз.

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И хотя в фойе зрители имели возможность фотографироваться с плакатом «Люблю грозу в Сатириконе», далеко не все из них разделили мнение доморощенного Фета. Главный вопрос театралов: почему Константин Аркадьевич решил поставить этот спектакль так, что в голову всё время лезут мысли, что подобное мы точно уже видели? Свет и декорация — как у Туминаса, вкрапления песен (к примеру, Кабаниха и Дикой поют на французском «Пароле, пароле») — привет Богомолову, временами режиссура сильно напоминает приемы Бутусова и Крымова, и даже световой занавес — отсылка к легендарному Любимову.

Возможно, ответ таится в жанре, которым обозначено зрелище: трагический балаган. А в балагане, мол, всё перемешано, и заимствования для бродячих лицедеев — дело житейское. Тем более в спектакле есть танцы, а уж это — фирменное, сатириконовское.

Из достоинств: Райкин вывел на сцену много молодых артистов, вчерашних студентов. Скажем, очень хороша Мария Золотухина в роли Катерины. Плюс режиссер так деликатно обошелся с текстом Островского, что не страшно приводить в зал ни школьников, ни бабушек. А вот заядлых театралов, их разве что для игры в угадайку: а это у кого уже было?

«Комедия о трагедии»

Мастерская Петра Фоменко

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Актеры в сцене из спектакля "Комедия о трагедии" в постановке режиссера Евгения Цыганова в театре "Мастерская Петра Фоменко" в Москве

Актеры в сцене из спектакля «Комедия о трагедии» в постановке режиссера Евгения Цыганова в театре «Мастерская Петра Фоменко» в Москве

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Оценивать этот спектакль так же сложно, как детский рисунок. Как оценить искренний порыв? Евгений Цыганов широкой публике известен как актер, хотя у него есть и полноценное режиссерское образование. Теперь он внезапно сделал оммаж создателю их театра к его 90-летию (Мастер родился 13 июля 1932) и к 10-летию со дня ухода (9 августа 2012).

«Комедия о трагедии» — это история про то, как Петр Наумович Фоменко репетировал, да так и не выпустил пушкинского «Бориса Годунова». Репетиции эти имели место 12 лет назад. После работа была заморожена и отложена, а через год Фоменко умер. Остались аудио- и видеозаписи, размышления, режиссерские дневники. Они легли в основу постановки, в которой заняты Карэн Бадалов, Игорь Войнаровский, Роза Шмуклер, Ольга Бодрова и многие другие «фоменки», по большей части молодые, не заставшие отца-основателя.

Цыганов должен был играть в том несостоявшемся спектакле две роли — Самозванца и воеводу Басманова. В собственной постановке он не участвует. Как нет — небольшой спойлер — в этом эскизном спектакле о репетициях и самого Годунова...

«Исход»

«Шалом»

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Актриса в постановке «Исход» режиссера Петра Шерешевского в Московском еврейском театре «Шалом»

Актриса в постановке «Исход» режиссера Петра Шерешевского в Московском еврейском театре «Шалом»

Фото: Пресс-служба еврейского театра «Шалом»/Лана Павлова

Еврейский театр «Шалом» с приходом нового худрука переживает активный ребрендинг. Одним из первых шагов Олега Липовецкого, сменившего Александра Левенбука, стало приглашение на постановку многократного номинанта «Золотой маски» Петра Шерешевского.

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Маститый режиссер выбрал пьесу Полины Бородиной и продемонстрировал уровень, достойный академических театров, а уж для «Шалома» — просто космос. Спектакль хоть и камерный, но при этом технически весьма сложный, многослойный. Это трудное зрелище насыщено и с визуальной, и со звуковой стороны, пронизано музыкой и звуками.

Главный герой этой современной драмы (его играет Дмитрий Уросов) носит библейское имя Моисей. Этот Моисей переживает кризис среднего возраста и добровольно уходит от всех сложностей жизни, включая две нелюбимые работы и опостылевшую семью, в клинику для душевнобольных. Короче, прикидывается потерявшим память. В качестве трудотерапии этот внутренний эмигрант, настоящее имя которого — Андрей, разрисовывает стены в детских садах. В конце концов жена его находит, но будет ли им счастье...

«Следующим номером...»

Центр драматургии и режиссуры

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Актеры в звукодраме «Следующим номером...» режиссеров Режиссёры: Павла и Данилы Рассомахиных в Центре драматургии и режиссуры

Актеры в звукодраме «Следующим номером...» режиссеров Павла и Данилы Рассомахиных в Центре драматургии и режиссуры

Фото: Центр драматургии и режиссуры
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29-летние близнецы-актеры Павел и Данила Рассомахины дебютировали в качестве драматургов и режиссеров, сочинив довольно путаную и неправдоподобную историю про похожих друг на друга клоуна и бухгалтера. И сыграли в ней главные роли.

Действие происходит в СССР 1970-х годов. Клоун по фамилии Теплов рвется поехать на международный конкурс в Монте-Карло, однако директор цирка утверждает, что на него кто-то написал донос куда надо и вместо заграницы он должен отправиться в российскую глубинку, укреплять местный цирк. Находчивый Теплов отправляет вместо себя на эти гастроли в город Грибоедовск неожиданно обнаруженного им двойника, того самого бухгалтера Сазонова, а сам пытается доказать свою благонадежность. А застрявший в провинции Сазонов рискует опоздать в столицу на свою свадьбу... Пересказывать сюжет дальше — дело довольно бессмысленное: сюжет балансирует между абсурдом и нелепой трагикомедией. А рамой для истории служит вечер памяти этого самого Теплова, где его вспоминают добрым тихим словом.

Занятые в звукодраме — так определен жанр — артисты выделывают всевозможные трюки, поют, танцуют, жонглируют, играют на музыкальных инструментах, но это всё равно не спасает длинный и идущий без антракта спектакль от скуки и провисания. А потому смело рекомендовать его можно разве что страстным поклонникам ЦДР. Вот им он зайдет. Как написала в соцсетях одна преданная зрительница, «этот спектакль настолько ламповый, что возникает ощущение, что вас облизывает добро!»

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