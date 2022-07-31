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Культурные вязи: Питер Пэн в Москве, Эрмитаж в Самарканде, Толстой в Венеции

О чем на этой неделе говорили поклонники прекрасного
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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В Иванове состоялся XVI Международный кинофестиваль «Зеркало». Центральный театр кукол имени Образцова поставит «Играем Шекспира» и мюзикл по «Рождественской песне в прозе» Диккенса. На Венецианском фестивале покажут фильм Фреда Уайзмена «Пара», посвященный малоизвестным местам из переписки Льва Толстого с женой. В Самарканде представлены новые издания Государственного Эрмитажа и музеев Татарстана. А в Санкт-Петербурге завершились II летний фестиваль «Глобальные ценности» и KKinchevFest. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

44 куклы

Свой 91-й сезон Центральный театр кукол им. С.В. Образцова завершил премьерой — спектаклем «Питер Пэн и Венди».

— Мне кажется, у Бориса Константинова получился грандиозный и очень интересный спектакль, — поделилась с «Известиями» директор Елена Булукова. — Необычная, технически сложная, масштабная и очень яркая постановка. Было изготовлено 44 куклы, используются подъемные подиумы сцены, которые тут заложили еще в 1970-е годы, но практически не применяли. Это спектакль для семейной аудитории, интересный как детям, так и взрослым.

Директор также рассказала о планах театра. В следующем сезоне ожидаются две премьеры: спектакль «Играем Шекспира» в постановке режиссера и художника Виктора Никоненко и мюзикл по «Рождественской песне в прозе» Диккенса, над которым работает Алексей Франдетти.

Культурные вязи
Сцена из спектакля «Питер Пэн и Венди» в постановке режиссера Бориса Константинова в Государственном академическом центральном театре кукол имени С. В. Образцова в Москве

Сцена из спектакля «Питер Пэн и Венди» в постановке режиссера Бориса Константинова в Государственном академическом центральном театре кукол имени С. В. Образцова в Москве

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Узбекский ренессанс

На VI Международном конгрессе «Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса» в Самарканде представлены новые издания проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», объединившего востоковедов всего мира. Из его 60 книг-альбомов 15 посвящены российским музеям.

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— Вклад российских партнеров в этот проект огромен, — признался «Известиям» председатель правления общества Фирдавс Абдухаликов. — Приступая к изданию книг, мы разослали письма по очень многим странам мира, выходили на многих ученых, библиотеки, музеи, но первой, кто нам в этом плане поверил, была Россия. Первые семь томов проектов — это собрания российских музеев. После того как в мире увидели, что они начали с нами работать, потихоньку пошли другие.

Свой третий том в серии — «Дипломатические дары узбекских ханов и этнографическая коллекция XIX – середины XX веков» — представил Эрмитаж. Впервые в проекте участвовал Национальный музей Татарстана с томом «Собрания музеев Республики Татарстан», где запечатлены ювелирные украшения, головные уборы, костюмы, предметы быта.

Толстой в Венеции

Директор Венецианского МКФ Альберто Барбера опубликовал программу 79-го фестиваля, который традиционно пройдет на острове Лидо с 31 августа по 10 сентября. В основном конкурсе не оказалось русских фильмов. При этом Венеция представит картину Фреда Уайзмена «Пара», посвященую малоизвестным местам из переписки Льва Толстого с женой Софьей Андреевной, а также российско-казахстанский фильм «Голиаф» Адильхана Ержанова. Фильм покажут в секции Orizzonti Extra. Это криминальная драма о жителях вымышленного поселка.

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Кадр из фильма «Голиаф»

Кадр из фильма «Голиаф»

Фото: kino-teatr.ru/«Голиаф»

— Венецианский МКФ, в отличие от Каннского, никогда не заявлял об отказе от российского кино или российской прессы. Обойти стороной Россию фестиваль никак не мог. Не только из-за повестки, но и из-за тесной связи с нашим кинематографом, который именно в Венеции всегда был принят особенно тепло, — отметил обозреватель «Известий», кандидат искусствоведения Сергей Сычев.

Иностранцы в России

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На сцене Александринского театра гала-концертом участников хореографической сессии «Школы «Иннопрактики» и «Русских сезонов», а также Театра балета Бориса Эйфмана завершился II летний фестиваль «Глобальные ценности». Несмотря на санкции, закрытые границы и ковидные ограничения, в Санкт-Петербург прибыли 15 студентов из 12 стран. Среди них — Италия, Северная Македония, Румыния, Мексика, Китай, Индия, Филиппины, Аргентина, Сенегал и др.

— Получается некий обмен знаниями, пластикой: студенты академии работают с иностранными мастерами, а приехавшие на сессию — с российскими. Культурная дипломатия в этом проекте обретает особый смысл. Это бесценный опыт, — признался «Известиям» народный артист России Борис Эйфман.

В его академии иностранцам предложили программу классического танца, которую немногие смогли освоить у себя на родине. Также у них была возможность поработать с известными российскими и западными хореографами, специализирующимися на контемпорари дэнс.

«Хотелки» Кинчева

Фестиваль Константина Кинчева — KKinchevFest — прошел в санкт-петербургском пространстве «Севкабель Порт». Среди исполнителей были группы «План Ломоносова», Britva, The Meantraitors, F.P.G., «Аффинаж», «Дайте два», «Горшенев», MORDOR, «Северный флот», «25/17». И конечно, группа Кинчева «Алиса». Среди стилей преобладал панк, кроме того, присутствовали психоделическое рокабилли, нуар-шансон, индастриал-метал и хип-хоп.

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Участники группы "План Ломоносова" Денис Хромых и Александр Ильин (слева направо)

Участники группы «План Ломоносова» Денис Хромых и Александр Ильин (слева направо)

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Тут работали только мои приоритеты, мои «хотелки». Кого хотел — того и пригласил, кого не хотел — того не приглашал, — поделился с «Известиями» Константин Кинчев. — Конечно, искал среди тех, с кем мы дружим. Но еще имело значение название — «фестиваль тяжелой музыки». То есть нужно было, чтобы музыка была не легкой для восприятия, а тяжелой. Чтобы давала возможность задуматься, но при этом еще и «погаситься».

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Рок-музыкант отметил, что из-за пандемии фестиваль несколько раз откладывался, были минуты отчаяния, когда хотелось просто «забить». Но потом на смену этому настроению приходил кураж, хотелось все-таки перебороть трудности и продолжать идти, двигаться до конца.

Вспомнили Тарковского

XVI Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского завершился в Иванове. В основном конкурсе были представлены семь фильмов, в производстве которых приняли участие 10 стран. Гран-при достался картине «Герои рабочего класса» режиссера Милоша Пушича (Сербия). Приз за лучшую режиссуру получил Аскар Узабаев за фильм «Счастье» (Казахстан).

Были подготовлены сразу две фестивальных программы: «Ретроспектива фильмов Андрея Тарковского» и «Планета Тарковского». А на вечере закрытия состоялась презентация нового дополненного издания «Мартиролога» режиссера. Книга станет доступна читателям в августе. С видеообращением к гостям смотра обратился Андрей Тарковский-младший.

Продюсер Международного института имени Андрея Тарковского (Флоренция) Дмитрий Клепацкий отметил, что новое издание будет на 36 страниц больше. Благодаря дополнениям и уточнениям у читателя появится возможность более детального понимания материала.

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открытия XV Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" на Георгиевской площади

Открытие XVI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» на Георгиевской площади в Ивановской области

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Кроме коррекции и редакторских правок, добавилась полная творческая биография Тарковского с указанием всех участников всех его проектов. Также есть именной указатель и развернутые ссылки на источники, с которыми он работал, — пояснил продюсер.

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