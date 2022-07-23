«Эфира и экрана»: телекинофорум «Новая реальность» выбрал победителей
В тульском креативном кластере «Октава» подвели итоги телекинофорума «Новая реальность», проходившем в оружейной столице с 19 по 22 июля. Гран-при получил документальный фильм Таисии Никитиной «Внутри снимка», посвященный творчеству знаменитого фотокорреспондента времен Великой Отечественной войны Евгения Халдея. Автор — режиссер Саратовского ГТРК и ученица венгерского мастера авторского кино Белы Тарра. Награждение проходило в девяти номинациях, в числе которых отметили лучшее журналистское расследование, лучший репортаж и лучшую просветительскую программу. Всего на конкурс поступило 360 работ из 53 регионов России и семи зарубежных стран.
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Евгений Халдей — тот самый фотокорр ТАСС, автор знаменитого, облетевшего весь мир кадра «Знамя на Рейхстагом» и множества других выразительных снимков, фиксирующих роковые события от сообщения Молотова до Парада Победы.
Как призналась журналистам победительница, работа на крупных телеканалах требует вещания в определенном формате, и сохранять творческую индивидуальность в этих условиях не так просто.
— Новая реальность, о который мы говорили на кинофоруме, уже наступила — и нам приходится принимать и осознавать этот сложный период. На плечи творческих людей ложится особая ответственность за то, чтобы восстановиться и жить дальше. Как ни был труден путь, его надо пройти с любовью и, прежде всего человека к человеку, — сказала Таисия Никитина.
Она добавила, что в день ее награждения мистическим образом совпал с днем рождения одного из ее основных учителей — венгерского режиссера Белы Тарр.
— Когда мы прощались, он сформулировал мне простую, но важную формулу творческого успеха — «все хотят выведать какой-то универсальный секрет, а он внутри нас». Сейчас я понимаю, что он говорил про профессиональную идентичность, доверие к своему опыту и багажу.
Этот подход приветствует и президент телекинофорума, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, сформулировавший главную задачу смотра.
— Форум взял на себя важную миссию — поддерживать наших талантливых коллег режиссеров-документалистов и тележурналистов.
Он подчеркнул, что документальное кино переживает не лучшие времена:
— Его доля значительно сократилась на наших основных каналах, не говоря уже про кинотеатры. Если документальное кино и идет, то очень ограниченным числом и глубокой ночью, — посетовал Владимир Соловьев.
Глава СЖР выразил надежду, что форум «Новая реальность» поможет сохранить лучшие образцы современного документального кино. Оценивая работу форума, он был оптимистичен:
— Есть ощущение, что фестиваль стал важным культурным событием не только в жизни Тулы, раскаты пошли по всем средствам массовой информации нашей огромной России. Мы, конечно, будем продолжать, надеюсь, что «Новая реальность» станет ежегодной творческой лабораторией для документалистов и тележурналистов.
С ним согласился декан высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков:
— Наличие фестивалей делает нашу работу интереснее, разнообразнее, позволяет выезжать в замечательные города России. Я желаю и победителям, и тем, кто не получил призы, эфира и экрана, — заключил он.
О том, что выбрать лучшее из более трех сотен ярких, талантливых работ, было не просто, рассказал член жюри, кинорежиссер, секретарь СЖР Ашот Джазоян.
— Мы получили множество интересных лент из постсоветского пространства: Киргизии, Армении, Белоруссии, Латвии. Без творчества нового поколения сопредельных государств конкурс был бы неполным, национальные краски вносят новые цвета, — сказал он.
Среди личных фаворитов Ашот Джазоян отметил победителя в номинации «Лучший дебют в документальном кино» Илью Шелугорова из «ФК Динамо-Москва» с фильмом «Михаил Якушин. Первый среди первых» и победителя в номинации «Лучшее телевизионное интервью» Дмитрия Кириллова («ОТР», Москва), снявшего фильм про юбиляра этого года — музыканта, композитора Стаса Намина.
— Как и все талантливые люди, Стас довольно сложный человек для интервью. Дмитрию удалось его разговорить и раскрыть, а это большая профессиональная задача, — рассказал Ашот Джазоян.
По словам Владимира Соловьева, заседания жюри проходили очень бурно, до драки не дошло, но спорили по всем номинациях и только по одной самой главной сошлись во мнении.
— Лучшим фильмом нашего фестиваля стала работа о Евгении Халдее, — сказал глава СЖР.
Среди других лауреатов — Василий Богданов с лентой «Жесты» в номинации «Лучший документальный фильм», за «Лучшую операторскую работу» награжден Владислав Данилов, (ГУП КК «ТРК «НТК» (Краснодар) с фильмом «История с географией. «Серые монастыри».
В номинации «Лучшее журналистское расследование» победила журналистка телеканал «Россия» (Москва) Ольга Журенкова с работой «По следам «скопинского» маньяка». «Лучшую информационную программу» делает Анастасия Налетова («Вести. Тверь», Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Тверь»), а в номинации «Лучшая просветительская программа» отметили Гора Георгяна за работу «Футуграмма. Роботы» (телеканал «Ключ», Москва).
«Лучшим репортажем» была признана работа журналистки из Чувашии Вероники Павловой (Филиал ВГТРК ГТРК «Чувашия» (Чебоксары) за работу «Дом с завитками: белочки и голуби Бородкова». В номинации «Короткометражный фильм» безоговорочным лидером стала Патимат Бурзиева (РГВК «Дагестан»,Махачкала) — ее «Прогулка над бездной», посвященная экстремальным видам спорта держала зрителей в большом напряжении.
Специальные дипломы вручили Юлии Грабовской за спецрепортаж «Латвийские порты», Анастасии Щербаковой за работу «228 | женщины» – за новый взгляд на актуальные проблемы молодых», Назик Чоноевой, снявшей ленту «Даамдуу Live», отображающей обычаи и традиции киргизской глубинки и автору ленты«Ржев. 500 дней в огне» Николаю Ефимовичу.