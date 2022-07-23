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«Эфира и экрана»: телекинофорум «Новая реальность» выбрал победителей

Главный приз достался документальному фильму о самом знаменитом фотокорреспонденте Великой отечественной войны
Фото: Пресс-служба СРЖ
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В тульском креативном кластере «Октава» подвели итоги телекинофорума «Новая реальность», проходившем в оружейной столице с 19 по 22 июля. Гран-при получил документальный фильм Таисии Никитиной «Внутри снимка», посвященный творчеству знаменитого фотокорреспондента времен Великой Отечественной войны Евгения Халдея. Автор — режиссер Саратовского ГТРК и ученица венгерского мастера авторского кино Белы Тарра. Награждение проходило в девяти номинациях, в числе которых отметили лучшее журналистское расследование, лучший репортаж и лучшую просветительскую программу. Всего на конкурс поступило 360 работ из 53 регионов России и семи зарубежных стран.

Главка

Евгений Халдей — тот самый фотокорр ТАСС, автор знаменитого, облетевшего весь мир кадра «Знамя на Рейхстагом» и множества других выразительных снимков, фиксирующих роковые события от сообщения Молотова до Парада Победы.

Как призналась журналистам победительница, работа на крупных телеканалах требует вещания в определенном формате, и сохранять творческую индивидуальность в этих условиях не так просто.

Новая реальность, о который мы говорили на кинофоруме, уже наступила — и нам приходится принимать и осознавать этот сложный период. На плечи творческих людей ложится особая ответственность за то, чтобы восстановиться и жить дальше. Как ни был труден путь, его надо пройти с любовью и, прежде всего человека к человеку, — сказала Таисия Никитина.

Таисия Никитина

Фото: Пресс-служба СРЖ
Журналист, автор документального кино - Таисия Никитина

Она добавила, что в день ее награждения мистическим образом совпал с днем рождения одного из ее основных учителей — венгерского режиссера Белы Тарр.

— Когда мы прощались, он сформулировал мне простую, но важную формулу творческого успеха — «все хотят выведать какой-то универсальный секрет, а он внутри нас». Сейчас я понимаю, что он говорил про профессиональную идентичность, доверие к своему опыту и багажу.

Этот подход приветствует и президент телекинофорума, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, сформулировавший главную задачу смотра.

Форум взял на себя важную миссию — поддерживать наших талантливых коллег режиссеров-документалистов и тележурналистов.

Он подчеркнул, что документальное кино переживает не лучшие времена:

— Его доля значительно сократилась на наших основных каналах, не говоря уже про кинотеатры. Если документальное кино и идет, то очень ограниченным числом и глубокой ночью, — посетовал Владимир Соловьев.

Новая реальность

Фото: Пресс-служба СРЖ

Глава СЖР выразил надежду, что форум «Новая реальность» поможет сохранить лучшие образцы современного документального кино. Оценивая работу форума, он был оптимистичен:

— Есть ощущение, что фестиваль стал важным культурным событием не только в жизни Тулы, раскаты пошли по всем средствам массовой информации нашей огромной России. Мы, конечно, будем продолжать, надеюсь, что «Новая реальность» станет ежегодной творческой лабораторией для документалистов и тележурналистов.

С ним согласился декан высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков:

— Наличие фестивалей делает нашу работу интереснее, разнообразнее, позволяет выезжать в замечательные города России. Я желаю и победителям, и тем, кто не получил призы, эфира и экрана, — заключил он.

О том, что выбрать лучшее из более трех сотен ярких, талантливых работ, было не просто, рассказал член жюри, кинорежиссер, секретарь СЖР Ашот Джазоян.

Мы получили множество интересных лент из постсоветского пространства: Киргизии, Армении, Белоруссии, Латвии. Без творчества нового поколения сопредельных государств конкурс был бы неполным, национальные краски вносят новые цвета, — сказал он.

Среди личных фаворитов Ашот Джазоян отметил победителя в номинации «Лучший дебют в документальном кино» Илью Шелугорова из «ФК Динамо-Москва» с фильмом «Михаил Якушин. Первый среди первых» и победителя в номинации «Лучшее телевизионное интервью» Дмитрия Кириллова («ОТР», Москва), снявшего фильм про юбиляра этого года — музыканта, композитора Стаса Намина.

Дмитрий Кириллов

Фото: Пресс-служба СРЖ
Победитель в номинации «Лучшее телевизионное интервью» - Дмитрий Кириллов

— Как и все талантливые люди, Стас довольно сложный человек для интервью. Дмитрию удалось его разговорить и раскрыть, а это большая профессиональная задача, — рассказал Ашот Джазоян.

По словам Владимира Соловьева, заседания жюри проходили очень бурно, до драки не дошло, но спорили по всем номинациях и только по одной самой главной сошлись во мнении.

Лучшим фильмом нашего фестиваля стала работа о Евгении Халдее, — сказал глава СЖР.

Среди других лауреатов — Василий Богданов с лентой «Жесты» в номинации «Лучший документальный фильм», за «Лучшую операторскую работу» награжден Владислав Данилов, (ГУП КК «ТРК «НТК» (Краснодар) с фильмом «История с географией. «Серые монастыри».

В номинации «Лучшее журналистское расследование» победила журналистка телеканал «Россия» (Москва) Ольга Журенкова с работой «По следам «скопинского» маньяка». «Лучшую информационную программу» делает Анастасия Налетова («Вести. Тверь», Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Тверь»), а в номинации «Лучшая просветительская программа» отметили Гора Георгяна за работу «Футуграмма. Роботы» (телеканал «Ключ», Москва).

Патимат Бурзиева

Фото: Пресс-служба СРЖ
Лидер номинации «Короткометражный фильм» - Патимат Бурзиева

«Лучшим репортажем» была признана работа журналистки из Чувашии Вероники Павловой (Филиал ВГТРК ГТРК «Чувашия» (Чебоксары) за работу «Дом с завитками: белочки и голуби Бородкова». В номинации «Короткометражный фильм» безоговорочным лидером стала Патимат Бурзиева (РГВК «Дагестан»,Махачкала) — ее «Прогулка над бездной», посвященная экстремальным видам спорта держала зрителей в большом напряжении.

Специальные дипломы вручили Юлии Грабовской за спецрепортаж «Латвийские порты», Анастасии Щербаковой за работу «228 | женщины» – за новый взгляд на актуальные проблемы молодых», Назик Чоноевой, снявшей ленту «Даамдуу Live», отображающей обычаи и традиции киргизской глубинки и автору ленты«Ржев. 500 дней в огне» Николаю Ефимовичу.

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