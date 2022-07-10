Паруса капитана Грея: «Ночные волки» на арене, Ален Делон на горизонте

В «Артеке» завершился 30-й Международный кинофестиваль «Алые паруса» . Победителей выбирало большое жюри из 3,3 тыс. детей. «Самым-самым фильмом» признали спортивную драму «Одиннадцать молчаливых мужчин», а исполнителя главной роли Макара Запорожского признали лучшим актером. «Известия» побывали в самом большом детском лагере страны и выяснили, какое кино предпочитает подрастающее поколение, у кого они готовы учиться и для кого передают приветы в Париж.

Юбилейный курс

Седьмая смена в «Артеке» — самая ожидаемая и самая кинематографическая. Именно в начале июня в лагере проводят кинофестиваль «Алые паруса» . Школьников , приехавших из всех российских регионов, а также из Донецкой и Луганской Народных республик, Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана ждала встреча со звездным десантом. Из-за транспортных ограничений добраться в Крым было отдельным приключением. Проведение фестиваля было под угрозой, но «Алые паруса» нашли верный фарватер и обошли все препятствия.

— Фестиваль существует 30 лет, — сказал «Известиям» президент «Алых парусов» в «Артеке», народный артист России Андрей Соколов. — За это время случалось всякое: бывали непростые времена с Украиной, два года нас ограничивала пандемия, но и тогда фестиваль проводился. И это еще раз доказывает, насколько популярен и любим очень многими наш фестиваль.

С нынешнего года детский кинофорум носит имя своего основателя и вдохновителя — народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового, который на протяжении 28 лет был у руля.

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак Народный артист СССР Василий Лановой, бывший президентом детского международного кинофестиваля «Алые паруса» в «Артеке»

С юбилеем Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» поздравил президент России.

— Можно сказать, Владимир Владимирович [Путин] напутствовал и благословил его проведение, — продолжает Андрей Соколов. — И слава Богу, что у нас ним такая прямая добрая связь.

Президент заметил, что «Алые паруса» — это всегда яркая стартовая площадка для смелых творческих экспериментов юных артековцев.

«Уверен, что ваш замечательный образовательный, просветительский проект и впредь будет помогать талантливой молодежи в профессиональном и личностном становлении, в реализации их способностей, а главное — на примере выдающихся достижений отечественного кинематографа содействовать формированию у ребят уважения к родной истории и культуре», — сказано в приветствии главы государства.

Звездный десант

Во время фестиваля пришло известие из Франции. Ален Делон готов приехать на «Алые паруса» . Звезда французского кино ответил согласием на приглашение Международного детского кинофестиваля. Об этом «Известиям» рассказала заслуженная артистка России Галина Бокашевская . Как призналась актриса, вместе с генеральным директором «Алых парусов» Ириной Громовой они решили пригласить любимца российской публики.

— Мы написали в письме о том, что это самый крупный детский кинофестиваль. Его Большое детское жюри занесено в Книгу рекордов Гиннесса. 3,3 тыс. ребят оценивают конкурсные фильмы. Каково же было удивление, когда вскоре Ален Делон ответил нам. Он выразил признательность и поблагодарил за оказанную честь быть приглашенным на детский кинофорум. Актер пообещал на следующий год приехать на «Алые паруса» в «Артек» , — сказала Галина Бокашевская.

Этой новостью актриса поделилась на своем мастер-классе, который проводила ребятам в лагере «Морской». Дети обрадовались такому известию, попросили передать Ален Делону горячий привет . И, недолго думая, записали для него видеообращение на французском, английском и русском языках .

Паруса капитана Грея Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Пока Ален Делон пакует чемоданы, на кинофестиваль в «Артек» высадился десант российских звезд . Среди них Наталья Гвоздикова, Всеволод Шиловский, Юрий Чернов, Татьяна Судец , Александр Тютрюмов, Сергей Баталов, Михаил Мамаев, Аристарх Венес, Тимур Ефременков, Вадим Колганов, Анастасия Денисова, Иван Жвакин и многие другие. Мастера экрана и сцены подготовили ребятам программу мастер-классов . С особым вниманием в лагере относятся к ребятам из ДНР и ЛНР.

— Если поначалу их приезд был в качестве помощи, поддержки, то сейчас дети приезжают как равноправные граждане, — поделился с «Известиями» начальник лагеря «Полевой» в «Артеке» Роман Грановский. — Сейчас у нас есть ребята из Макеевки, Донецка, Авдеевки, Харцызска, Шахтерска — места, где идут активные действия. Я и сам из Луганска, а мой заместитель — из Донбасса, нам не надо объяснять, что пережили ребята. Поэтому мы стараемся не выделять детей и не расспрашивать их о том, что им довелось пережить. Хочется, чтобы они здесь забыли обо всем.

В спортивной форме

Для детей стать частью «Алых парусов» — подарок. Есть возможность увидеть кинопремьеры, познакомиться со звездами, посоревноваться с ними в ловкости и скорости на спартакиаде, сыграть в футбол . Надо заметить, что дети в тяжелой борьбе обыграли со счетом 4-3 команду звезд. Как признались артисты, это были не поддавки, а настоящий взрослый матч, в котором артековцы оказались лучшими.

Пока одни гоняли мяч на стадионе, другие снимали собственное кино под началом опытных продюсеров . По итогам Большое детское жюри определило лучшую короткометражку. 3,3 тыс. артековцев назвали лучшим фильм «Классика» лагеря «Речной» . Продюсировал проект актер и режиссер Денис Бузин. В главной роли у ребят снялся заслуженный артист России Александр Тютрюмов.

— Сегодня молодежь воспитывает телефон, а не книга, Моргенштерн, а не Глинка, — отметил Денис Бузин. — И я хотел, чтобы дети поняли, насколько это пусто. Нужно знать традиции народа, учиться на лучших примерах такой богатой классики. И не надо думать, что при этом ты старомоден.

Паруса капитана Грея Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Дети — главные герои «Алых парусов». Кроме кинодебюта своих товарищей жюри голосует и за картины, участвующие в конкурсных программах фестиваля . Из восьми полнометражных и трех анимационных фильмов ребята выбрали сильнейших. В номинации «Самый добрый фильм» победила картина Александра Галибина «Маруся ФореVа!». «Самый увлекательный фильм» — «Календарь Ма(й)я» Виктории Фанасютиной, «Самым мудрым фильмом» названы сразу две картины — «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова и «Нахимовцев» Олега Штрома. А главная награда — «Самый-самый фильм» досталась спортивной драме Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» . Многие отметили не только интересный сценарий, великолепный актерский ансамбль, работу художника по костюмам, но и патриотическую составляющую в картине. Драма повествует о футбольном турнире, проходившем в 1945 году в Англии. Участие в нем принимали легендарные спортсмены из команды «Динамо» — Бобров, Бесков, Хомич. Исполнителя главной роли Макара Запорожского признали «Лучшим актером фестиваля».