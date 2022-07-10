Паруса капитана Грея: «Ночные волки» на арене, Ален Делон на горизонте
В «Артеке» завершился 30-й Международный кинофестиваль «Алые паруса». Победителей выбирало большое жюри из 3,3 тыс. детей. «Самым-самым фильмом» признали спортивную драму «Одиннадцать молчаливых мужчин», а исполнителя главной роли Макара Запорожского признали лучшим актером. «Известия» побывали в самом большом детском лагере страны и выяснили, какое кино предпочитает подрастающее поколение, у кого они готовы учиться и для кого передают приветы в Париж.
Юбилейный курс
Седьмая смена в «Артеке» — самая ожидаемая и самая кинематографическая. Именно в начале июня в лагере проводят кинофестиваль «Алые паруса». Школьников , приехавших из всех российских регионов, а также из Донецкой и Луганской Народных республик, Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана ждала встреча со звездным десантом. Из-за транспортных ограничений добраться в Крым было отдельным приключением. Проведение фестиваля было под угрозой, но «Алые паруса» нашли верный фарватер и обошли все препятствия.
— Фестиваль существует 30 лет, — сказал «Известиям» президент «Алых парусов» в «Артеке», народный артист России Андрей Соколов. — За это время случалось всякое: бывали непростые времена с Украиной, два года нас ограничивала пандемия, но и тогда фестиваль проводился. И это еще раз доказывает, насколько популярен и любим очень многими наш фестиваль.
С нынешнего года детский кинофорум носит имя своего основателя и вдохновителя — народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового, который на протяжении 28 лет был у руля.
С юбилеем Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» поздравил президент России.
— Можно сказать, Владимир Владимирович [Путин] напутствовал и благословил его проведение, — продолжает Андрей Соколов. — И слава Богу, что у нас ним такая прямая добрая связь.
Президент заметил, что «Алые паруса» — это всегда яркая стартовая площадка для смелых творческих экспериментов юных артековцев.
«Уверен, что ваш замечательный образовательный, просветительский проект и впредь будет помогать талантливой молодежи в профессиональном и личностном становлении, в реализации их способностей, а главное — на примере выдающихся достижений отечественного кинематографа содействовать формированию у ребят уважения к родной истории и культуре», — сказано в приветствии главы государства.
Звездный десант
Во время фестиваля пришло известие из Франции. Ален Делон готов приехать на «Алые паруса». Звезда французского кино ответил согласием на приглашение Международного детского кинофестиваля. Об этом «Известиям» рассказала заслуженная артистка России Галина Бокашевская. Как призналась актриса, вместе с генеральным директором «Алых парусов» Ириной Громовой они решили пригласить любимца российской публики.
— Мы написали в письме о том, что это самый крупный детский кинофестиваль. Его Большое детское жюри занесено в Книгу рекордов Гиннесса. 3,3 тыс. ребят оценивают конкурсные фильмы. Каково же было удивление, когда вскоре Ален Делон ответил нам. Он выразил признательность и поблагодарил за оказанную честь быть приглашенным на детский кинофорум. Актер пообещал на следующий год приехать на «Алые паруса» в «Артек», — сказала Галина Бокашевская.
Этой новостью актриса поделилась на своем мастер-классе, который проводила ребятам в лагере «Морской». Дети обрадовались такому известию, попросили передать Ален Делону горячий привет. И, недолго думая, записали для него видеообращение на французском, английском и русском языках.
Пока Ален Делон пакует чемоданы, на кинофестиваль в «Артек» высадился десант российских звезд. Среди них Наталья Гвоздикова, Всеволод Шиловский, Юрий Чернов, Татьяна Судец, Александр Тютрюмов, Сергей Баталов, Михаил Мамаев, Аристарх Венес, Тимур Ефременков, Вадим Колганов, Анастасия Денисова, Иван Жвакин и многие другие. Мастера экрана и сцены подготовили ребятам программу мастер-классов. С особым вниманием в лагере относятся к ребятам из ДНР и ЛНР.
— Если поначалу их приезд был в качестве помощи, поддержки, то сейчас дети приезжают как равноправные граждане, — поделился с «Известиями» начальник лагеря «Полевой» в «Артеке» Роман Грановский. — Сейчас у нас есть ребята из Макеевки, Донецка, Авдеевки, Харцызска, Шахтерска — места, где идут активные действия. Я и сам из Луганска, а мой заместитель — из Донбасса, нам не надо объяснять, что пережили ребята. Поэтому мы стараемся не выделять детей и не расспрашивать их о том, что им довелось пережить. Хочется, чтобы они здесь забыли обо всем.
В спортивной форме
Для детей стать частью «Алых парусов» — подарок. Есть возможность увидеть кинопремьеры, познакомиться со звездами, посоревноваться с ними в ловкости и скорости на спартакиаде, сыграть в футбол. Надо заметить, что дети в тяжелой борьбе обыграли со счетом 4-3 команду звезд. Как признались артисты, это были не поддавки, а настоящий взрослый матч, в котором артековцы оказались лучшими.
Пока одни гоняли мяч на стадионе, другие снимали собственное кино под началом опытных продюсеров. По итогам Большое детское жюри определило лучшую короткометражку. 3,3 тыс. артековцев назвали лучшим фильм «Классика» лагеря «Речной». Продюсировал проект актер и режиссер Денис Бузин. В главной роли у ребят снялся заслуженный артист России Александр Тютрюмов.
— Сегодня молодежь воспитывает телефон, а не книга, Моргенштерн, а не Глинка, — отметил Денис Бузин. — И я хотел, чтобы дети поняли, насколько это пусто. Нужно знать традиции народа, учиться на лучших примерах такой богатой классики. И не надо думать, что при этом ты старомоден.
Дети — главные герои «Алых парусов». Кроме кинодебюта своих товарищей жюри голосует и за картины, участвующие в конкурсных программах фестиваля. Из восьми полнометражных и трех анимационных фильмов ребята выбрали сильнейших. В номинации «Самый добрый фильм» победила картина Александра Галибина «Маруся ФореVа!». «Самый увлекательный фильм» — «Календарь Ма(й)я» Виктории Фанасютиной, «Самым мудрым фильмом» названы сразу две картины — «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова и «Нахимовцев» Олега Штрома. А главная награда — «Самый-самый фильм» досталась спортивной драме Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин». Многие отметили не только интересный сценарий, великолепный актерский ансамбль, работу художника по костюмам, но и патриотическую составляющую в картине. Драма повествует о футбольном турнире, проходившем в 1945 году в Англии. Участие в нем принимали легендарные спортсмены из команды «Динамо» — Бобров, Бесков, Хомич. Исполнителя главной роли Макара Запорожского признали «Лучшим актером фестиваля».
Кульминацией закрытия киноформума стало появление на торжественной церемонии байкеров из клуба «Ночные волки». Колонну мотоциклистов с российским триколором на «Артек-Арене» встретил трехтысячный хор школьников, исполнивших песню «Родина моя».