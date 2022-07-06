Выступить с контентом: какой будет «Российская креативная неделя – 2022»

Поиск культурного кода России, разработка национальной цветовой системы и кириллических шрифтов, социальная ответственность производителей контента — всё это темы Russian Creative Week 2022 (RCW). На стартующем 7 июля четырехдневном мероприятии в парке Горького бизнесмены, чиновники, менеджеры и создатели контента обсудят будущее креативных индустрий России. «Известия» узнали, какие дискуссии обещают быть наиболее жаркими и какие вопросы планируют поднять участники RCW.

Жизнь по новым правилам

«Российская креативная неделя» проходит в парке Горького уже в третий раз. Организаторами в этом году стали Роскультцентр, АНО «Креативная экономика» и Российский книжный союз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Как и прежде, дискуссии и специальные мероприятия пройдут в специальных шатрах у набережной Москвы-реки, а тематика сессий охватит весь спектр творческих индустрий — от кино, телевидения и музыки до урбанистики, геймдизайна и библиотечного дела.

Но организаторы отмечают: RCW-2022 будет особенной — именно в силу сложившихся геополитических и экономических обстоятельств.

— Старые правила перестали работать, пришло время самим формулировать и создавать новые — с учетом национальных интересов и безопасности. Для этого важно собраться вместе. В рамках форума этого года мы будем оценивать текущие ресурсы креативной экономики, используя статистику, аналитику и прогнозы. Будем говорить о российском креативном продукте, совместно искать новые сценарии производства, обсуждать роль экосистем, — поделилась с «Известиями» директор RCW Марина Абрамова. — Безусловно, уделим внимание вопросу стандартизации, которая напрямую влияет на устойчивость креативного сектора экономики. В частности, речь пойдет о разработке и внедрении национальной цветовой системы (по аналогии с Pantone и RAL), кириллических шрифтов, софта и так далее.

Цифры предстоящего мероприятия впечатляют: 1 тыс.спикеров, свыше 300 мероприятий, более 400 компаний-участников, 11 тематических павильонов, 8 тематических площадок, на которых соберутся представители 14 креативных отраслей.

Социальная ответственность медиабизнеса

Важное место среди этих отраслей занимают кино и телевидение. Партнером программы этого шатра выступит Национальная Медиа Группа (НМГ), один из крупнейших в стране производителей контента. И здесь планируется обсудить не только экономические и кадровые проблемы, но и влияние медиапродукции на общество.

— Специально к «Российской креативной неделе» мы провели исследование «Социальные эффекты кино», где в том числе будет представлен рейтинг фильмов с высоким социальным эффектом. По итогам исследования мы видим, что за последний год потребность россиян в социально значимом контенте выросла, равно как и уровень доверия к отечественному кинематографу. Это накладывает на нас, производителей и дистрибуторов контента, особую ответственность, — подчеркнула генеральный директор НМГ Светлана Баланова в комментарии «Известиям».

По словам Светланы Балановой, медиабизнес сегодня сталкивается с целым рядом вызовов, обусловленных текущей ситуацией: в их числе и необходимость обеспечить конкурентоспособность креативного контента на внутреннем и внешних рынках, и проблемы импортозамещения как самого креативного продукта, так и технологий, связанных с его производством, и дистрибуция собственного контента, а еще — дефицит кадров, необходимость поддержки талантов. Эти и многие другие актуальные для индустрии вопросы будут подниматься в сессиях деловой программы «Российской креативной недели» с участием представителей НМГ.

Другие игроки медиарынка, планирующие принять участие в RCW, солидарны с представителями НМГ в отношении важности контента в нынешних условиях и необходимости поиска новых способов его дистрибуции.

— Российские стриминги, как и вся креативная индустрия, находятся в активном поиске новых решений. Вслед за уходом с рынка зарубежных каналов ушли и крупные бренды-рекламодатели. Платформам приходится придумывать новые стратегические ходы, чтобы сохранить и расширить свою аудиторию. Мы, например, сделали упор на создание оригинального контента, который уже стал определяющим фактором на нашем рынке. Сейчас мы выпускаем минимум две-три премьеры в месяц, дальше будем увеличивать эти темпы, — поделилась с газетой Софья Митрофанова, гендиректор Premier.

Питчинги и инфлюенсеры

Генеральный продюсер RuTube Давид Кочаров и вовсе планирует устроить на RCW мастер-класс по созданию контента с участием ведущих блогеров.

— Обучение, поддержка начинающих креаторов, взращивание собственных талантов — приоритетная задача видеохостинга, и мы готовы делиться знаниями с аудиторией, вместе с нашими амбассадорами мотивируя и обучая авторов контента, — отметил продюсер.

А на площадке «Издательское дело и журналистика» ждут всех, кто пишет книги и мечтает снять кино или сериал по своему сценарию. По словам гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева, посетители смогут принять участие в косплей-конкурсе на лучший образ из литературы и русской культуры, питчингах сценарных заявок и встречах с инфлюенсерами.

У представителей разных индустрий проблемы различаются, но большинство опрошенных «Известиями» спикеров отмечают важность поиска новых партнерств и способов взаимодействия в это непростое для бизнеса время. Так, Евгений Капьев сообщил, что планирует поднять вопрос о создании кроссиндустриальных решений, а Ольга Ускова из Cognitive Technologies считает ключевой задачей сформировать «необходимое количество точек креативного роста, чтобы они могли образовать единую среду, которая обеспечила бы рост всей страны как единого организма».

Эти и другие идеи бизнесмены смогут обсудить и с представителями государства. В пленарном заседании «Новое время — новые правила креативного сектора» в числе спикеров заявлены первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин, а на выездном заседании комиссии Госсовета по направлению «Культура» и финальном заседании представителей профессиональных гильдий Российской креативной недели «Безопасность креативных индустрий в условиях санкций и политики отмены» ждут Сергея Новикова, начальника управления президента РФ по общественным проектам.