Вперед к Чайковскому: чем будет заниматься возрожденное РМО

Патетика и лирика. Чайковский и Римский-Корсаков. Чародейка и Шемаханская царица. А еще баллада Томского, ария Виолетты и адажио из балета «Щелкунчик». Гала-концертом солистов оперы в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга открылось возрожденное Русское музыкальное общество (РМО). Председателем его попечительского совета стал худрук-директор Мариинского театра Валерий Гергиев. В рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) были подписаны соглашения о сотрудничестве РМО с представителями государства и бизнеса. «Известия» побывали на концерте и вместе с экспертами оценили возможности и перспективы новой институции.

Как всё начиналось

Прообразом современного РМО выступила одна из старейших культурно-просветительских общественных организаций России, учрежденная в Санкт-Петербурге в 1859 году. Затем отделения Русского музыкального общества открылись в Москве, Киеве, Казани, Воронеже, Харькове, Нижнем Новгороде и других городах Российской империи. Его целью, как следовало из Устава, было «развитие музыкального образования и вкуса к музыке в России, поощрение отечественных талантов». Среди учредителей были общественные деятели Дмитрий Стасов и Василий Кологривов, композитор Антон Рубинштейн, экономист и финансист Дмитрий Каншин.

С 1869 года обществу официально покровительствовала императорская семья, а это означало получение права на казенные субсидии. РМО работало вплоть до 1917 года: инициировало создание музыкальных школ и консерваторий, вело концертную и издательскую деятельность, открывало библиотеки и концертные залы и не только служило объединяющей платформой для музыкантов, но и способствовало их становлению.

— Пожалуй, самой успешной продукцией Русского музыкального общества можно считать Петра Ильича Чайковского, — отметила редактор отдела культуры «Известий», доктор искусствоведения Светлана Наборщикова. — Весь его творческий путь был прочно связан с РМО: приехав в Петербург, он занимался в Музыкальных классах общества, а как только на их базе в 1862 году открылась первая в России консерватория, стал одним из первых ее студентов. От общества ему поступали заказы на создание сочинений, на концертных площадках РМО исполнялась его музыка, многие премьеры его произведений состоялись в симфонических и камерных собраниях общества. Для автора, даже столь высокого статуса, такая многопрофильная поддержка многое значит.

Можно добавить, что под крылом РМО разворачивалась также деятельность Петра Ильича как педагога и музыкального деятеля. С РМО он заключал служебные договоры, представлялся к награде, получал материальное вспомоществование, а в качестве критика почти десять лет освещал концерты общества. Итогом этой многогранной деятельности стало присвоение Чайковскому звания почетного члена Русского музыкального общества.

Вглубь России

Логично, что в гала-концерте, посвященном запуску возрожденного РМО, прозвучали произведения Петра Ильича. Закономерно и то, что первое концертное собрание нового РМО состоялось в величественном зале Придворной певческой капеллы (ныне Государственная певческая капелла), бывшей одной из главных концертных площадок РМО. А управлял ею Милий Балакирев, руководивший симфоническими собраниями Петербургского отделения.

Начали бравурным полонезом из «Евгения Онегина», завершились духоподъемным адажио из «Щелкунчика». Оба шедевра прозвучали в исполнении недавно организованного симфонического оркестра La Voce Strumentale под управлением главного дирижера Нижегородского театра оперы и балета Дмитрия Синьковского. Он же в качестве контртенора поучаствовал в дуэте Прилепы и Миловзора из «Пиковой дамы».

Бурных аплодисментов удостоился Константин Сучков. Харизматичный баритон захватывающе преподнес балладу Томского. Публика оценила чарующее сопрано Венеры Гимадиевой (ариозо Иоланты), теплое меццо Екатерины Ясинской, исполнившей ариозо Кумы, и вольный тенор Ивана Гынгазова, преобразившегося и в Германа, и в Княжича. Романтические влюбленные Кума и Княжич — персонажи оперы «Чародейка», действие которой происходит в Нижнем Новгороде. Так что появление на сцене нижегородского губернатора Глеба Никитина выглядело его продолжением.

Тут же на фоне оркестра губернатор и председатель правления РМО Владислав Шестаков подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому Нижегородский театр оперы и балета им. А.С. Пушкина выступит стратегическим партнером РМО. Глеб Никитин назвал документ «возвращением к истокам»: именно в Нижнем Новгороде весной 1873 года одним из первых в провинции появилось отделение Императорского русского музыкального общества.

В этот же день РМО заключило соглашение о сотрудничестве с Росконгресс Клубом — закрытым собранием интеллектуальной, деловой и политической элиты. Как рассказала его гендиректор Анастасия Кудрявцева, целью сотрудничества станет «создание инфраструктуры поддержки молодых деятелей российской культуры и содействие деятельности в сфере музыкальной культуры и искусства».

Владислав Шестаков, совмещающей общественную должность в РМО с директорством в ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик», назвал привлечение внимания бизнес-сообщества к вопросам поддержки русской музыки одним из главных направлений работы.

— Мы надеемся на поддержку всех небезразличных к русской музыке людей, — поделился он в беседе с «Известиями». — Не только музыкальных деятелей, но и бизнес-сообщества, и нашей элиты. Символично, что возрождение РМО начинается совместным проектом с Нижним Новгородом, что подчеркивает нашу региональную повестку.

Председатель правления уверен, что музыкальная жизнь России будет прирастать регионами, где очень много талантливых людей. Этому будет способствовать объединительная функция РМО, планирующего собрать под свои знамена музыкальных столпов России.

— Есть, например, фонд Валерия Гергиева, фонд Ильдара Абдразакова, да и много известных наших людей имеют свои фонды, — подчеркнул он. — Задача РМО — создать платформу, которая позволит объединить усилия, преодолеет разобщенность. Сейчас такой период, когда надо консолидироваться и совместно отвечать на вызовы времени.

Открыть сотрудничество

Владислав Шестаков рассказал, что при регистрации РМО Минюстом за основу были взяты исторические документы, в том числе устав Русского музыкального общества. Три его базовых позиции — образование, просвещение и концертная деятельность — будут сохранены. О помощи государства организаторы пока не думали, но считают, что если делать всё искренне, честно, правильно и в интересном формате, то всем миром можно развить этот проект.

По словам председателя правления, среди ближайших планов возрожденной организации — запуск образовательной программы, открытие института менеджеров и продюсеров РМО, старт лабораторий и летних школ для молодых музыкантов, а также открытие собственной резиденции и проекта «Музыкальные экспедиции». Кроме того, общество учредило медаль Чайковского, которая будет ежегодно вручаться за заслуги в области отечественной классической музыки.

Руководители музыкальных организаций России в целом одобрительно отнеслись к появлению новой институции. Гендиректор Союза композиторов России Карина Абрамян отметила программу новой организации, где сделан акцент на популяризацию классической музыки, поддержку молодых талантов и стремление к взаимодействию.

— Пусть расцветают сто цветов, пусть соревнуются сто учений. Союз композиторов всегда за здоровую конкуренцию в сфере культурных инициатив. И безусловно, мы открыты к сотрудничеству, — заявила она.

Знаковым событием в культурной жизни страны назвал возрождение РМО гендиректор Российского музыкального союза (РМС), худрук Симфонического оркестра им. Силантьева Александр Клевицкий.

— Хотя в России существует немало организаций, занимающихся схожими проектами, в частности РМС, можно только приветствовать создание РМО, — считает он. — Это восстановление отечественных музыкальных традиций, что тем более важно, когда русскую культуру пытаются отменить недобросовестные западные политики. Буду рад, если уже накопленный нами опыт окажется полезен новой организации.

Гендиректора РМС также порадовало, что в РМО планируют уделить внимание подготовке менеджеров и продюсеров: в современных условиях нехватка квалифицированных кадров чувствуется очень сильно.