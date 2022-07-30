Блеск и чистота: нужен ли педикюр для Флоры и протез для Нептуна

В Строгановском дворце Санкт-Петербурга воссоздадут сад, установят фонтан и вернут статуи. Правда, это будут не подлинники, а их копии. Отреставрированные оригиналы Нептуна, Флоры и Маскарона переместят во дворцовые интерьеры, предварительно вытравив грибок, почистив и укрепив. Мода извлекать из парковых ансамблей оригинальные скульптуры и заменять их на копии набирает обороты. Так же поступили ранее и при реконструкции Летнего сада в Петербурге. «Обман» ли это посетителей или благая миссия с целью сохранить и оставить потомкам произведения искусства, разбирались «Известия».

Спа для богов

Внутренний двор Строгановского дворца, что находится в самом центре Северной столицы, на Невском проспекте, пережил не одну реновацию. Его построили по проекту итальянского архитектора Растрелли. Здесь когда-то был сад, росли деревья, бил фонтан, возвышались колонны, на постаментах стояли 13 статуй по сюжету «Илиады» Гомера. Много позднее, двор украсил стеклянный павильон. А в наши дни во вновь отстроенную стекляшку переехало кафе. Оно арендовало помещения во дворце. Но в пандемию кафе закрылось. От прошлого роскошного убранства практически ничего не сохранилось. Теперь дворцовый дворик украшают лишь пять подлинных скульптур.

— Нептун — главная ценность двора, это мрамор, конец XVII века, итальянский мастер. Флора — копия античной скульптуры, XVIII столетие. Маскарон и вазы попали сюда в 1908 году, когда последний владелец дворца Сергей Строганов подал прошение о ликвидации его дачи и сюда перевезли какие-то вещи, — пояснил генеральный директор Русского музея Владимир Гусев.

Блеск и чистота Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

В рамках проекта по восстановлению сада Строгановского дворца их отреставрируют, а напоминание об арендаторах — бетонный фундамент общепита — удалят. Скульптуры находятся на исторических постаментах, которые на метр уходят под землю, а вернее в бетон. «Сдавать в аренду легко, а воевать с арендаторами труднее», — сетует директор.

За столетия скульптуры утратили глянцевый блеск мрамора. А Нептун и вовсе лишился руки и, возможно, трезубца. Кто эти варвары, вандалы, что разрушают статуи?

— Совокупность факторов: люди, погода, природа, — говорит заведующий отделом реставрации каменной и гипсовой скульптуры Русского музея Алексей Баруздин. — Люди всегда были людьми. Например, первые случаи вандализма в Летнем саду зафиксированы в конце XVII века.

Реставратор в белом халате, взобравшись на стремянку, ловко снимает мерки с Флоры. Словно портной в ателье. По его признанию, за столетия скульптура утратила свой рельеф и гладкость. Теперь кожа богини вся испещрена «морщинами». Камень за столетия обветрился. Если не остановить процесс старения, мы потеряем «старушку».

На скульптурах заметны следы реставрации, сделанные предшественниками Алексея Баруздина. На пальце Флоры остатки былой роскоши — педикюр.

— Вот восполнен палец, — показывает на ногу греческой богини реставратор. — Восстановлена драпировка ткани.

— Цемент? — интересуемся.

— Нет, похоже на какой-то полимер. На первый взгляд она сделана на основе эпоксидки. Но точнее скажут эксперты. Поднимут документы — когда проводилась последняя работа со скульптурой, кем — и поймут, с чем работали мастера.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Сделать пилинг богине можно, но не нужно. Ценен оставшийся авторский слой. Снятие его и полировка в принципе невозможна. А вот почистить, укрепить, удалить старые восполнения, утратившие свой экспозиционный вид, заменить их на современные — обязательно. Работать реставраторы будут как отечественными, так и импортными материалами, которые себя хорошо зарекомендовали. Всё необходимое мастерские закупили заблаговременно.

— Главное достоинство материалов — их обратимость, — поясняет Алексей Баруздин. — А значит, последователи в любой момент смогут убрать нашу работу без сложностей. Мы гарантируем, что материал не оставит никаких следов на камне. Работа будет проведена в лучших традициях отдела реставрации Русского музея.

Если важно сохранить то, что осталось, надо ли в таком случае восстанавливать руку Нептуну? Оказывается, вопрос этот спорный. Решить его может только реставрационный совет. Он подключит к работе ученых, чтобы выяснить, есть ли графическое или художественное изображение скульптуры из дворца в первоначальном виде. Как только объем собранного материала будет достаточно убедительным, совет примет решение о «протезировании» Нептуна. Но, возможно, царь морей останется одноруким.

Утраченные носы

Еще один нюанс — музею надо было найти абсолютно пустое помещение для реставрационных работ. Потому что скульптуры со временем обросли биологией и микробами.

— Сначала специалисты химико-биологического отдела возьмут пробы, чтобы понять, какими препаратами вытравить грибковые поражения, а они там обязательно есть, — говорит главный хранитель музея Ольга Бабина. — Мраморные статуи будут обкладывать маленькими примочками. Это очень трудоемкий процесс.

Если не провести работы по сохранению оригинальных скульптур из Строгановского дворца, есть вероятность их утраты. Мрамор очень хрупкий материал. На теле Нептуна и Флоры невооруженным глазом видны трещины. Сначала дождь, потом мороз, и разрыв мрамора гарантирован.

— После реставрации скульптуры на место уже не вернуться. Зачем их вновь подвергать испытаниям, — сказал Алексей Баруздин.

Блеск и чистота Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

В связи с культурно-исторической и художественной ценностью предметов памятникам нужны копии. По примеру реставрации оригинальных скульптур Летнего сада, которые заменили двойниками, а оригиналы переехали в Михайловский замок, специалисты рекомендовали Нептуна, Флору, Маскарона и вазы переместить во дворцовые интерьеры.

— Недавно прошло заседание экспертной фондово-закупочной комиссии, где принято решение, что предметы примут в основной музейный фонд, который насчитывает более 421 тыс. экспонатов, — рассказала «Известиям» главный хранитель музея Ольга Бабина. — Пять скульптур из Строгановского дворца украсят нашу коллекцию. Это обеспечит их сохранность на долгие годы.

Мода извлекать из парковых ансамблей оригинальные скульптуры и заменять их на копии набирает обороты. Если эксперты уверены, что этим они спасают произведения искусства, то горожане не всегда разделяют их заботу. Находятся любители оригиналов, чей голос очень громок. Но на все их возможные возмущения у реставратора есть ответ.

— Главная задача музея — сохранять культурные ценности, — считает Ольга Бабина. — Скульптуры имели охранные обязательства в составе Строгановского дворца. А сейчас мы поднимаем статус этих предметов до уровня «государственной национальной ценности».

Отреставрированные статуи посетители смогут увидеть уже в апреле 2023 года. На улице останутся два гранитных сфинкса, которые встречают посетителей Строгановского дворца. Им только отреставрируют носы, некогда утраченные.

Не самая плохая инфекция

Все работы по реставрации оценили в 5 млн рублей. Из этой суммы только около миллиона потребуется потратить на то, чтобы доставить скульптуры в мастерскую. Как считает генеральный директор Русского музея Владимир Гусев, сейчас трудные времена для государственного бюджета и для спонсоров. Поэтому получить поддержку в осуществлении этого ценного для Русского музея проекта было важно.

В 2025 году институция отметит свое 130-летие. А в этом исполняется 100 лет реставрационным мастерским музея. Помощь появилась в лице ПАО «Россети Ленэнерго». По признанию генерального директора Игоря Кузьмина, компания рада внести посильный вклад в сохранение культурного наследия Северной столицы.

Блеск и чистота Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

На памяти сотрудников Русского музея, Строгановский дворец — второй случай, когда меценаты вложились в консервацию и сохранение искусства. Первым был «Газпром» — компания с 2019 года помогает реставрировать выдающиеся произведения из фондов сокровищницы. Результаты налицо. Работу реставраторов можно оценить в Корпусе Бенуа Русского музея. Там сейчас проходит выставка «Сохраняя историю». 330 экспонатов представлены посетителям. Среди них произведения Айвазовского, Клодта, Сурикова, Машкова, Серебряковой, Маковского, а еще иконы, фарфор, мебель, бережно приведенные в порядок мастерами.

В комплекс Русского музея входят пять дворцов, и каждый год на их реставрацию руководство просит деньги у государства. Недавно выделили финансирование на Михайловский замок. Приведение в исторический вид внутреннего двора и фасада Строгановского дворца, с которого уже для безопасности посетителей сняты кованые золоченые решетки, пока под вопросом. Заявка в Министерство культуры подана. Но как скоро и в каком объеме она будет профинансирована, неизвестно.