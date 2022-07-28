Театр кукол может вновь стать популярным форматом и привлечь подростков и взрослых зрителей. Такие спектакли уже переживают ренессанс. Об этом в интервью «Известиям» заявила директор Центрального театра кукол им. С.В. Образцова Елена Булукова . Она также рассказала о новых сценических площадках и форматах, о способах справляться с дефицитом кадров и реконструкции знаменитых часов с куклами.

«Вернуть в театр взрослых и тинейджеров»

— Сергей Образцов в свое время вывел театр кукол на новый уровень, сделал его модным — кукольные спектакли показывали даже по телевидению. Насколько сейчас популярно это искусство?

— Мне кажется, театр кукол сейчас переживает ренессанс . По всему миру мы то и дело слышим о коллаборациях с драматическими коллективами . Например, знаменитый спектакль «Боевой конь» в Национальном театре Лондона, где главный персонаж — кукла лошади. Или «Ходжа Насреддин» Тимура Бекмамбетова в Театре Наций, в котором принимают участие наши артисты. Сами коллективы театров кукол ставят всё более сложные технически спектакли, используют новые методы и инструменты, становясь всё более синтетическими . Это важно в борьбе за зрителя.

— Результаты уже есть?

— Конечно, мы хотим сделать театр кукол снова модным , каким он был при Сергее Образцове. Стремимся к тому, чтобы вернуть сюда взрослых и тинейджеров. Ведь большинство по-прежнему считает, что наш театр — для детей, хотя в названии театра нет слова «детский» и в репертуаре много вечерних спектаклей для взрослых .

Определенные успехи в этом направлении уже есть. Фолк-хоррор Бориса Константинова «Белая уточка» создавался специально для подростков, и именно эта «страшно интересная сказка» собирает в зале аудиторию 12+ . А спектакль «Я — Сергей Образцов», премьерой которого мы завершили юбилейный 90-й год театра, привлек новую, взрослую публику, истинных театралов. Главную роль в нем сыграл Евгений Цыганов. Его работу высоко оценили специалисты, критики и зрители.

Кстати, о телевидении. В этом году ВГТРК снял две телеверсии наших спектаклей в высоком качестве для показов по телеканалу «Россия-Культура»: «Я — Сергей Образцов» Екатерины Образцовой и «Турандот» Бориса Константинова.

Мы хотим сделать Сцена из спектакля «Белая уточка» Фото: Пресс-служба Театра кукол Образцова

— Завершая 91-й сезон, главный режиссер театра Борис Константинов выпустил еще одну премьеру — «Питер Пэн и Венди». Говорят, вы замахнулись на очередной хит. Вы чувствуете потенциал премьеры?

— Естественно. Мне кажется, у Бориса Константинова получился грандиозный и очень интересный спектакль . Необычная, технически сложная, масштабная и очень яркая постановка даже для нашего театра. Было изготовлено 44 куклы, используются подъемные подиумы сцены, которые тут были заложены еще в 1970-е годы , но практически не применялись. Это спектакль для семейной аудитории, интересный как детям, так и взрослым. В новом сезоне мы ожидаем большой зрительский интерес к нему.

— Что еще удалось сделать за первый год вашей работы?

— Из самых крупных успехов: впервые в истории на фасаде нашего здания появилась вывеска с названием театра.

— То есть? Вы хотите сказать, что на здании не было вывески?

— Не было. Визитная карточка театра Образцова — это знаменитые часы с куклами , созданные скульпторами Павлом Шимесом и Дмитрием Шаховским. Но часам уже много лет, им необходим ремонт. И после долгих согласований и уточнений предмета охраны , нам совместно с Министерством культуры у далось запустить процесс экспертизы, проектирования и реставрации часов . Надеюсь, в следующем году мы отремонтируем и представим их обновленными жителям города и нашим зрителям.

Важно, что в этом сезоне мы открыли Четвертую сцену под открытым небом в нашем Образцов-парке . Ее параметры совпадают с Малой сценой, и сегодня мы можем проводить мероприятия, играть спектакли на свежем воздухе и летом, и зимой. Кстати, ее мы использовали в уличных новогодних елках, что тоже абсолютно новый формат для нашего театра.

Мы хотим сделать Фасад Центрального театра кукол им. С.В. Образцова Фото: Пресс-служба Театра кукол Образцова

— Зачем вам это?

— Мы рисковали: конкуренция зимних развлечений в этот период очень большая, а уличный формат при морозах может и отпугнуть зрителей. Но мы получили множество восторженных отзывов, люди спрашивают, будет ли продолжение нашей «Новогодней экспедиции». В этом году мы обязательно продолжим. Уверена, елки в Образцов-парке станут новой ежегодной новогодней традицией для жителей и гостей столицы .

Также мы открыли при театре детскую студию, где ребята от пяти до 16 лет весь год занимались актерским мастерством, кукловождением и сценической речью, сами делали кукол и показывали представления.

Наш музей создал аудиогид, доступный на сайте театра, и дал старт новому экскурсионному маршруту «Путем хозяина». Кроме того, мы провели 11-й «Образцовфест» — Международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова — и первый межрегиональный фестиваль детских любительских театральных коллективов «Образ». После долгого перерыва вышли два новых номера журнала «Театр чудес».

Театр Образцова принял участие в семи международных и всероссийских фестивалях, много гастролировал. А осенью 2021 года состоялся большой юбилейный гастрольный тур театра по Центральной Азии: Узбекистану, Киргизии, Казахстану и Таджикистану.

«Проблемы с кадрами существуют»

— Ощущение, что вы уже всё, что можно, переделали. Есть ли планы на будущий сезон?

— В сентябре планируется Международный фестиваль кукольников «Истоки» , приуроченный к Году нематериального культурного наследия. К нам приедут коллективы из Беларуси, Ливана, Монголии, Турции, Ирана и регионов России . Привезут народные сказки, национальный эпос, лучшие спектакли . Первый фестиваль детских любительских театров «Образ» привлек большое внимание и показал востребованность таких фестивалей. Поэтому проведем в октябре второй.

Мы хотим сделать Сцена из спектакля «Питер Пэн и Венди» Фото: Пресс-служба Театра кукол Образцова

— А что с постановками? Какие премьеры ждут зрителей?

— Будет две яркие премьеры: для взрослых — спектакль «Играем Шекспира» в постановке режиссера и художника Виктора Никоненко . Будут задействованы едва ли не все виды игровых кукол. А в декабре — мюзикл по «Рождественской песне в прозе» Диккенса . Это постановка для семейной аудитории , над которой уже работает известный режиссер мюзиклов Алексей Франдетти. Художник Виктор Плотников уже начал создавать сногсшибательные куклы и декорации. Музыку пишет композитор Андрей Рубцов.

Осенью собираемся с «Большими гастролями» в Улан-Удэ и на зарубежные гастроли в Азербайджан. Работы много.

— Ощущаете ли вы кадровый голод? Как обстоят дела с подготовкой специалистов для театра кукол?

— В нашей стране более 200 театров кукол. И, конечно, проблемы с кадрами существуют . Хороших специалистов не хватает, и не только в регионах. В театр кукол зачастую приходят прекрасные талантливые режиссеры и актеры из драмы , готовые работать в далеких театрах. Чтобы овладеть мастерством, им достаточно краткосрочных курсов.

Руководители региональных театров кукол не первый год поднимают этот вопрос. Поэтому мы планируем организовать Курсы повышения квалификации на базе Театра Образцова для режиссеров, артистов, художников и бутафоров . Уже приступили к разработке методических планов. Такие курсы существовали и при Сергее Образцове. Но сейчас требования ужесточились, и нам необходимо прежде получить лицензию на такого рода деятельность.

В этом году мы приняли в труппу несколько выпускников, в том числе художника-технолога — выпускницу Мастерской Константинова и Антонова в ГИТИСе, выпускницу Театрального художественно-технического колледжа в наши мастерские. А еще пять молодых актеров из Ярославского театрального института.

Мы хотим сделать Сцена из спектакля «Я — Сергей Образцов» Фото: Пресс-служба Театра кукол Образцова

«Ни в одной стране мира государство не помогает так своим театрам»

— Раньше вы руководили Федеральным гастрольным центром. Чем отличается работа в театре кукол? Какая специфика?

— Это совершенно разные учреждения по масштабам, по задачам и по административному управлению. Гастрольный центр, конечно, более масштабное учреждение по территориальному охвату. Благодаря работе в нем удалось познакомиться со многими театрами нашей огромной страны. Но в этом учреждении преобладал административно-менеджерский функционал. Залог успешности заключался в четкой организации работ на всех участках: в создании простого и доступного для всех «единого окна» приема заявок от театров, в слаженной работе экспертов, которые оценивали заявки по определенным критериям, в управлении огромными логистическими потоками, сотрудники центра находились в круглосуточном доступе. Эдакая четкая «диспетчеризация» всех процессов.

Работа в театре для меня — новый опыт. Театр прежде всего огромное хозяйство: здание и оборудование, которые требуют обслуживания . Контакты со множеством городских инстанций, начиная с экологических, пожарных служб, Роспотребнадзора и заканчивая территориальными управлениями, департаментами имущества, культурного наследия. Здесь свое производство: мастерские кукол, столярные и другие цеха .

— В работе с творческими людьми есть своя специфика?

— Моя задача как директора — обеспечить бесперебойную административно-хозяйственную работу и при этом создать условия для творчества нашим замечательным режиссерам, художникам и артистам , которые будут радовать и восхищать зрителей.

Фото: Пресс-служба Театра кукол Образцова Сцена из спектакля «Питер Пэн и Венди»

— Можно ли вообще к театру относиться как к рентабельному предприятию?

— Мне кажется, надо к этому стремиться . В прошлом году в нашем театре проходила конференция независимых театров кукол. Так вот, частные, независимые коллективы именно так к себе и относятся и стремятся к рентабельности. У них нет своего помещения, максимально оптимизирован штат. Они репетируют и играют, арендуя театры и студии. Коллеги рачительно относятся к каждому рублю и рассчитывают только на себя.

— Они не рассчитывают на субсидии государства?

— Получение субсидий и грантов для них — огромное счастье и финансовое подспорье. Государственные театры, наверное, привыкли к помощи : предоставлены здания, есть бюджет, сотрудники гарантированно получают зарплату. Ни в одной стране мира государство не помогает так своим театрам . Зачастую мы перестаем это ценить, и многие не понимают, зачем им ставят некие показатели в госзадание и еще требуют от них какой-то эффективности. Творческие люди, художники порой не задумываются об экономике. И, наверное, не должны этого делать. Но одно они должны знать: если ты хочешь еще больше зарабатывать, то должен и больше работать, увеличивая доход театра, а не ожидать бесконечного увеличения помощи от государства .

— Экономика в действии. Все ли согласны с ней?

— Сейчас мы в театре прорабатываем новый коллективный договор и говорим с актерами на экономическом языке . У нас неплохие зарплаты, но, думаю, что назрел разговор об изменении подхода к системе оплаты актерского труда. Как сделать ее по-настоящему эффективной, справедливой, прозрачной и стимулирующей. Пока всё это в стадии обсуждения с творческим коллективом.

Стараюсь многие сложные вопросы обсуждать с коллективом, объясняя принятие того или иного, пусть даже непопулярного, решения. На мой взгляд, все мы должны находиться в едином информационном пространстве. Только так можно избежать недопонимания и добиться слаженной работы.