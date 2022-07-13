Нет повести прекраснее: в Москве покажут кабардинских Ромео и Джульетту

Национальные мотивы и классический балет. Прозрачные шарфы и тени на пуантах. А еще история над бытом, «химия» на сцене и любовь на все времена. Государственный музыкальный театр Кабардино-Балкарии в середине июля закрыл свой 53-й сезон премьерой оперы Владимира Молова «Камбот и Ляца». Фрагменты спектакля, посвященного 100-летию образования республики, этой осенью будут показаны в Москве, где состоятся юбилейные торжества в честь КБР, которая вместе с Карачаево-Черкесией и Адыгеей отметит знаменательную дату. «Известия» побывали на премьере и оценили масштаб спектакля.

Горные страсти

Выбор на оперу Владимира Молова пал не случайно: 20 лет назад произведение уже шло на сцене театра и стало настоящим событием для республики. Однако время не стоит на месте и диктует свои законы. Так, и режиссер-постановщик Тимур Исупов, и дирижер Беслан Бербеков основательно проработали материал, сделав определенные купюры. Если в первоначальном варианте акцент был больше сделан на классовой борьбе, угнетении народа, то сегодня постановщики, изъяв социальный аспект, просто и трогательно рассказали историю любви кабардинских Ромео и Джульетты. Литературной основой оперы послужил роман в стихах национального поэта-новатора Али Шогенцукова «Камбот и Ляца», который называют энциклопедией жизни адыгского народа.

Лиризм произведения передался и музыке композитора, автора либретто. Мелодичность рисунка, национальный колорит, гибкий, красивый ритмический рисунок, то нарастающая, то спадающая эмоциональная напряженность создают единый, волнующий образ спектакля.

Фото: Илья Ахобеков

Действие оперы происходит в горном ауле, где двое влюбленных Камбот и Ляца мечтают соединить свои судьбы. Но красота и нежность горянки очаровывают приезжего князя, который во что бы то ни стало решает овладеть девушкой. После многих злоключений, побега героини из неволи, смерти самого князя от руки главного героя, гибели Камбота сама Ляца выбирает в финале смерть, так как жизнь без любимого для нее не имеет смысла. Роль Ляцы исполнила Роксана Кочесокова (лирическое сопрано), и она смогла интонационно и актерски передать хрупкость и трепетность своей героини. Ее дуэт с Азаматом Евазовым, который сделал своего персонажа не просто мужественным и стойким, но и нежным и благородным, стал вершиной спектакля, его сердцем.

Очень притягателен и искренен Тембот в исполнении заслуженного артиста России Мухадина Батырова. Он смог передать и тревогу, и боль, которые давно владеют его оскорбленной душой. Самое интересное, что в первоначальном варианте Батыров, обладатель живописного баритона, пел партию главного героя. То же самое произошло и с Ланой Куловой, которая тогда исполнила Ляцу, а сегодня вышла в роли злодейки Жан.

Плетень на сцену

Спектакль, особенно первый акт, наполнен не просто движением, а обрамлен хореографией. Мы видим то прекрасные национальные мотивы, то классический балет (сон Ляцы), когда девушки с прозрачными шарфами двигаются на пуантах словно тени. Балетмейстер Рамед Пачев придал опере и динамику, и определенную экспрессию.

Фото: Илья Ахобеков

Как отметил театральный критик Александр Ибраев, перед творческой командой стояла задача поднять историю над бытом.

— Надо сказать, вершина была взята, — подытожил он. — Поэма любви, особенно финальная сцена гибели главных героев достигла такого накала, что, кажется, зрительный зал перестал дышать.

Тимур Исупов — из соседней Адыгеи, где какое-то время ему не находилось работы, но в Кабардино-Балкарии его талант был оценен в полной мере. В этом смысле братские республики помогают друг другу, давая творцам приют, в данном случае профессиональный. Тимур Исупов — драматический режиссер, но, будучи из театральной семьи (отец — бывший балетный артист, балетмейстер, ученик гениального Вахтанга Чабукиани, мама — замечательная скрипачка), он с детства впитал в себя гармонию звука и движения.

Художник-постановщик Кантемир Жилов тоже решал непростые задачи и даже пошел на определенную хитрость: огородил плетнем большую сцену, отчасти ее уменьшив и сделав более уютной, живой. По законам жанра опера поется на языке оригинала, и «Камбот и Ляца» тоже исполняется на родном кабардинском. Огромная работа была проделана дирижером-постановщиком Бесланом Бербековым, который сжал музыкальный материал так, что не случилось ни одной смысловой потери, а опера вылилась в гимн любви и свободе.