Инопланетные гости: в прокат вышел «Петрополис» с Шагиным и Снигирь

Хитом кинотеатральной недели обещает стать научно-фантастический триллер с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь «Петрополис», вторая по счету работа художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. Другая яркая премьера — основанный на реальных событиях триллер Седрика Жименеса «Шрамы Парижа» с оскароносным Жаном Дюжарденом и звездой «Французского вестника» Линой Кудри. Поклонников артовых мелодрам заинтересуют два дебюта — ученицы Сергея Соловьева Яны Скопиной «Скоро кончится лето» и «Велга» Анастасии Нечаевой.

«Шрамы Парижа»

16+

Режиссер: Седрик Жименес. В ролях: Жан Дюжарден, Лина Кудри, Анаис Демустье, Жереми Ренье, Сандрин Киберлен, Стефан Бак, Седрик Кан.

Потрясшая Канны пятиактная «производственная» драма Седрика Жименеса с оригинальным названием «Ноябрь» посвящена самой болезненной травме Старого Света последних лет ­— атакам террористов ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) на Париж осенью 2015-го. За основу сюжета сценарист Оливье Деманжель решил взять не сами события с массовыми расстрелами, а операцию по поимке преступников, происходившей в течении пяти дней после трагедии, когда в любой момент все могло повториться, а задача найти в огромном мегаполисе двоих главарей разветвленной боевой сети представлялась попросту нереальной.

Основной прием — ощущение общей боли, уязвимости, растерянности, прячущееся за деловитой сдержанностью. Одна из главных ролей, инспектора отряда SDAT, возглавляющего расследование, досталась обладателю «Оскара» Жану Дюжардену, запомнившемуся российскому зрителю по атмосферной ретро-стилизации под немое кино Мишеля Хазанавинчуса «Актер». Чтобы сакцентировать внимание на психологическом состоянии своего персонажа, режиссер использовал метод, известный как «тройка» — когда на актера направлены сразу три камеры, фиксиующие жест, особенности мимики, мельчайшие реакции. Вторая главная партия у Лины Кудри, звезды последнего кинохита Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан». Ее героиня, исповедующая ислам девушка по имени Самиа, становится главным свидетелем, помогающим найти экстремистов.

По мнению Седрика Жименеса, главными в этой истории стали полицейские из отряда SDAT и именно поэтому ему захотелось рассказать, что скрывается за их подвигами.

— Никто из них не возвращается после работы домой к своей семье, никто не имеет по-настоящему крепких отношений с родственниками. Их работа всегда требует полной отдачи, 24 часа в сутки. Они отодвигают на второй план абсолютно все, так как нет ничего важнее, чем поставленные перед ними задачи, — отмечает режиссер. Перед съемками фильма Седрик Жименес познакомился с теми, кто занимался расследованием, хотя, конечно, их имена, как и личность свидетельницы, по понятным причинам держатся в строжайшем секрете.

«Петрополис»

16+

Режиссер: Валерий Фокин. В ролях: Актеры: Антон Шагин, Юлия Снигирь, Владимир Кошевой, Джунсуке Киносита, Один Байрон, Марина Игнатова, Сесиль Плеже.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин вернулся к кинематографу спустя 20 лет после своего кинодебюта, которым стала экранизация романа Франца Кафки «Превращение» с Евгением Мироновым в главной роли. Название антиутопического триллера — «Петрополис» — отсылает к знаменитому «Метрополису» Фрица Ланга, однако если немецкого экспрессиониста волновала тематика глобального порабощения людей «богами из машины», происходящая здесь и сейчас, в «Петрополисе» судьбы мира давно предрешены — по версии автора сценария Кирилла Фокина, нами управляет коллективный разум, начисто лишенный человеческого лица.

Это печальное открытие предстоит сделать молодому ученому Владимиру Огневу (Антон Шагин), умнице и классическому «человеку мира». Сын эмигрантов из России, он живет и учится в США, сразу после защиты диссертации получает предложение от специального отдела ООН — Владимиру предлагают заняться изучением гипотетического сценария: как отреагирует общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с человечеством?

Владимир и его жена Анна (Юлия Снигирь) вскоре понимают, что сценарий не такой уж гипотетический: «межгалактический обком» давно уже транслирует свою волю через правительства разных стран. Вопрос, как осуществляется контакт, решен просто (а главное, как отметили критики, бюджетно): чтобы услышать волю своих хозяев, «парламентарии» ложатся в спальные мешки и засыпают. Любопытно, что эти засекреченные сессии происходят не в каком-нибудь навороченном инопланетном замке, а на заснеженных улицах Санкт-Петербурга. Ведь город на Неве, по мнению худрука Александринки, несмотря на свою «классическую физиономию», считается одним из ведущих мировых инновационных центров. Выходящий в финале на Дворцовую площадь герой Шагина — новый Адам, прошедший через апокалипсисы и возродившийся.

«Велга»

16+

Режиссер: Анастасия Нечаева. В ролях: Ольга Бодрова, Антон Федосеев, Александра Тулинова, Алексей Гуськов, Сергей Шакуров, Надя Ларина, Владислав Тирон, Александр Кононец, Евгения Манджиева, Андрей Филиппак.

Дебютный полный метр Анастасии Нечаевой был представлен на последнем Выборгском фестивале «Окно в Европу», где получил награду — «Особое упоминание жюри за лучшее музыкальное решение» и на Международном фестивале «Литература и кино» в Гатчине, где стал фильмом открытия и взял приз имени Андрея Москвина за «Лучшую операторскую работу».

«Велга» снята по мотивам одного из ранних рассказов Ивана Бунина — легенде о девушке, которая ради спасения возлюбленного обернулась чайкой. По сюжету история разворачивается где-то на берегу северного моря. Локациями стали село Кузомень Мурманской области, расположенное на Терском берегу Баренцева моря, окрестности Выборга и город Весьегонск недалеко от Твери. Велга и Кирилл выросли вместе, знают друг друга с детства. Но их чувство созрело и полноценно раскрылось не так давно. Кажется, ничто не способно омрачить их беззаботного, счастливого существования, пока на годовщину смерти матери из города не приезжает старшая сестра Велги — Снега.

Режиссер рассказывает, что хотела снять кино без времени, такое, чтобы «если вернуться к нему лет через десять, оно не показалось устаревшим».

— Поэтому мы отказались от каких-то примет и узнаваемых сейчас вещей, — рассказала Анастасия Нечаева. — Думаю, это удалось, действие происходит «сейчас», но существует ли это время и место в реальности — уверенности быть не может.

«Скоро кончится лето»

16+

Режиссер: Яна Скопина. В ролях: Алихан Абилин, Ольга Обумова, Рамазан Ахмедов, Ербол Семкулов.

Полнометражный дебют ученицы Сергея Соловьева и представительницы казахской «новой волны» Яны Скопиной — комедийная драма о первой любви и влюбленности в девяностые: казахский паренек Баха (Алихан Абильдин) влюбляется на каникулах в красавицу полячку (Ольга Обумова) и, чтобы подарить ей платье, фарцует кассетами «Кино», ворует нашивки и отрабатывает навыки гипноза. Автор картины признается, что хотела рассказать о молодом поколении, стоящем перед эпохой перемен. Последнее лето — с живыми концертами Виктора Цоя, последние школьные каникулы и предпоследний год СССР.

Кода всей ленты — ощущение затишья перед бурей. Герои не знают, что произойдет, в фильме нет намека на мотивы смуты и криминальную драму. Еще одна примета позднесоветской эпохи — народы живут дружно, в одном дворе играют казахи, поляки и русские, они далеки от «вопросов по делам национальностей».