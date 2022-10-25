Фэнтези на тему: станет ли «Сердце пармы» самым кассовым фильмом года

На прошлой неделе кинотеатры отмечали самую высокую посещаемость с начала лета — более 1 млн проданных билетов за уикенд. Этот результат был достигнут, потому что фэнтези «Сердце пармы» не снизило показатели, а в кино вышло еще несколько зрительских новинок. Но без новых хитов касса России рискует опять скатиться к критическим значениям сентября.

Пермские страсти

Среди фильмов, вышедших в этом году, «Сердце пармы» уже сейчас находится на третьем месте по кассе, уступая только «Анчартед» и «Смерти на Ниле». В данном случае не принимаются во внимание релизы, которые стартовали в конце прошлого года и заработали основные деньги в новогодние праздники. Если же смотреть по реальным сборам в этом году, то «Сердце пармы» на шестом месте среди всех релизов и на втором среди российских, потому что «Последний богатырь» собрал за 2022 год 1,7 млрд рублей (а если вместе с 2021 годом, то 2,2 млрд). В современных условиях эта цифра вряд ли достижима даже в новогодние праздники из-за закрытия существенной части кинозалов. Поэтому у «Сердца пармы» остается реальный шанс войти в историю как самый кассовый отечественный релиз 2022 года, тем более что прокат еще вовсю продолжается.

Итак, сейчас сборы «Сердца пармы» составляют 452 млн рублей, и стоит обратить внимание на динамику сборов. В первый уикенд это было 136 млн рублей, во второй — 128 млн, а сейчас — 99 млн. В переводе на обычный русский язык эти показатели означают следующее: у фильма нет конкурентов. Поэтому даже при снижении числа сеансов, которых сначала было больше половины от общих цифр, потом стало 40%, а теперь всего 30%, касса упала не очень сильно. Обычно к третьему уикенду падение составляет 70%. Но «обычно» — это когда график релизов достаточно плотный, чтобы на смену одним суперхитам выходили другие. Сейчас же в России каждую неделю выходит десяток релизов (в том числе переизданий), но это не локомотивы проката, даже если это всё же зрительские картины. Поэтому основное внимание сосредоточено на «Сердце пармы» и будет на нем сконцентрировано какое-то время. Это хорошо для прокатчика, который имеет шанс в итоге удвоить сегодняшнюю кассу за месяц-полтора, но плохо для кинотеатров, которые недополучают контент с высоким зрительским потенциалом.

— Нас ждут отличные релизы — взять хотя бы фильм «Либерея: Охотники за сокровищами», динамичное семейное кино с ярким звездным составом, — не согласна президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Благодаря «Сердцу пармы» новинки начали работать в синергии, а холодная погода — верный признак того, что зритель в кинотеатры придет. Судя по тому, что семейное кино и хорроры остаются лидерами проката, то и здесь будут варианты, которые аудитория оценит. Среди них «Большое путешествие. Специальная доставка», «Грозный папа», «Астрал. Реинкарнация», «14+: Продолжение». Будут также исторический фильм «Петр I: Последний царь и первый император», а также комедия «Любовники». Предложений для зрителя масса, и это только в пару ближайших уикендов.

Как бы то ни было, несмотря на новые релизы, самая высокая наработка сейчас не у них, а именно у «Сердца пармы», она составляет более 5,5 тыс. рублей на сеанс. Близко к этому показателю подбираются только сеансы «Трех тысяч лет желаний» Джорджа Миллера, но там сеансов значительно меньше, так что, несмотря на высокий интерес публики, фильм собрал только 221 млн рублей за полтора месяца работы. Но там и не совсем блокбастер, а всё же арт-мейнстрим, для которого и эта цифра сегодня кажется фантастической.

Ничего паранормального

На втором месте по кассе уикенда находится семейная комедия «Иван Семенов: Школьный переполох». Фильм заработал за свой второй уикенд 28 млн рублей, показав не принципиальное, но всё же в абсолютных цифрах значительное падение за эту неделю: в прошлый раз заработал на 10 млн больше.

Третье место у хоррора «Паранормальные явления. Дом призраков» — 21 млн рублей. Высокая наработка его сеансов показывает, что аудитория ужастиков в стране остается вполне постоянной и лояльной, она меньше других подвержена снижению. Такая сумма для первого уикенда стандартного хоррора была бы вполне естественна и в 2019 году.

Четвертое место занял дебют Петра Тодоровского, мелодраматическое роуд-муви «Лавстори». Касса — 17 млн рублей. На пятом месте — свежий итальянский семейный фильм «Мой тигр», 13 млн рублей.

— Семейное кино и хорроры продолжают делать кассу, это наглядный пример такого тандема, — отмечает Ольга Зинякова. — От «Паранормальных явлений» мы ждали уверенного результата — хорроры стабильно находятся в поле зрительского интереса. А «Мой тигр» — зрелищное семейное кино, полное приключений и живописных видов, и потому получило хороший отклик и место среди лидеров.

А вот тихий анимационный шедевр «Маленький Николя», фаворит критиков и кандидат на звание лучшего мультфильма осени, собрал совсем мало. Всего 1,5 млн рублей на тысяче сеансов. Явка была низкая — похоже, большинство зрителей просто не поняли, какое сокровище они упускают.

— У этого симпатичного мультфильма кассовый потенциал на порядок ниже, чем у конкурентов — того же «Тигра» и «Ивана Семенова», — считает Ольга Зинякова. — Тут новинка просто проиграла более сильным релизам. Но мы так же высоко оценили художественные особенности этого мультфильма — его премьера состоялась именно в рамках фестиваля «КАРО.Арт».

Для прокатчиков же этот грустный результат — лишнее подтверждение тому, что без рекламы никакая поддержка прессы и фестивальная премьера не помогут. А «Николя» еще ждет культовый статус, но уже, видимо, на онлайн-платформах.